Anul Brâncuși este deschis la Radio România Cultural de Ziua Culturii Naționale. Dan Perjovschi: „În muzeu, Brâncuși e mort”

Declarația îi aparține artistului vizual Dan Perjovschi și a fost făcută în cadrul dezbaterii „Brâncuși 150. Patrimoniu în lucru”, moderată de Daria Ghiu și George Gîlea, care va fi difuzată de Radio România Cultural de Ziua Culturii Naționale, pe 15 ianuarie 2026, de la ora 17.00.

În deschiderea Anului Brâncuși, realizatorii Radio România Cultural lansează o dezbatere care își propune să-l reconstruiască pe Constantin Brâncuși dincolo de registrul patriotismului.

La începutul Anului Constantin Brâncuși, discuția generată de Radio România Cultural este despre patrimoniu, despre evoluția percepțiilor publice în diferite epoci și contexte politice, precum și despre situația lucrărilor aflate în proprietatea statului român, în colecții private sau în muzee internaționale. Totodată, se împlinesc zece ani de la încercarea de achiziție a lucrării Cumințenia Pământului prin subscripția publică din 2016 — prilej de reflecție asupra a ceea ce funcționează și a ceea ce nu funcționează în gestionarea moștenirii lui Brâncuși.

Alături de Dan Perjovschi, dezbaterea îi va avea ca invitați pe Judit Balint, director general adjunct al Muzeului Național de Artă al României; istoricul și criticul de artă Cătălin Davidescu, cu o vastă experiență de muzeograf la Muzeul de Artă din Craiova; regizorul și cercetătorul Cornel Mihalache, directorul Centrului Artistic „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu; precum și scriitoarea Moni Stănilă, autoarea volumului Brâncuși sau cum a învățat țestoasa să zboare (Editura Polirom, 2019).

„Ceea ce pot să spun este că, din punctul meu de vedere — și probabil că sunt ultraconservator prin ceea ce afirm — Brâncuși este acum cel mai puțin vizibil. În sensul că se alocă sume foarte mari pentru tot felul de expoziții care, ipotetic, sunt dedicate lui Constantin Brâncuși, fie ele de artă contemporană sau de altă natură, dar care, în esență, nu au legătură cu identitatea lui Brâncuși și cu felul în care ne raportăm noi la această identitate. Mai mult, ele nu contribuie la efortul de a-l face cu adevărat cunoscut în spațiul românesc”, a spus Cătălin Davidescu.

În discuția despre evenimentele care vor fi organizate în acest an, Judit Balint a anunțat o premieră:

„Plănuim să deschidem, pe 19 februarie, la Mercati di Traiano, în Roma, în Forul Roman, o expoziție dedicată lui Brâncuși, realizată în colaborare cu Centrul Cultural «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu și cu Muzeul de Artă din Craiova, de unde vom împrumuta două lucrări. Vom expune, de asemenea, o parte dintre lucrările din patrimoniul nostru. Un element inedit al expoziției va fi expunerea unui carnet de schițe al lui Brâncuși din anii 1901–1902, din perioada în care era student la Școala de Belle-Arte, care conține schițe și crochiuri ale artistului — inclusiv câteva studii anatomice, pregătitoare pentru piesa Ecorșeu.”

Moderatorii dezbaterii sunt doi cunoscuți realizatori ai Radio România Cultural. George Gîlea produce și prezintă matinalul postului, iar Daria Ghiu este realizatoarea emisiunii Arte frumoase și gazda emisiunii zilnice Orașul vorbește.