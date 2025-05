APEL „Salvați sala Teatru³ CUB (Teatrul Național Iași)!”

Încetarea și/sau întreruperea activității în această sală s-ar traduce într-un deficit financiar (încasări = venituri proprii, neîndeplinirea propunerilor aprobate prin proiectul de management aprobat etc.)

În data de 9 mai 2025, aflăm din pagina oficială a domnului Primar Mihai Chirica (https://www.facebook.com/Mihai.Chirica.Iasi) următoarele:

„Primăria Municipiului Iași a recepționat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru „Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice prin amenajarea spațiului verde perimetral Teatrului Național și dotarea cu mobilier și iluminat urban aferent proiectului «Creșterea atractivității zonei centrale a municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic»”.

Proiectul prevede o serie de intervenții asupra esplanadei Teatrului Național, incluzând strada Matei Millo și un tronson al străzii Cuza Vodă cuprins între străzile I.C. Brătianu și Mănăstirea Dancu. Această investiție face parte din obiectivul mai amplu de reconfigurare completă a zonei, respectiv a axului Catedrala Mitropolitană - Parcul Teatrului - Teatrul Național - Filarmonica. Practic, se urmărește amenajarea unui parc urban și a unei piațete moderne. Totodată, sunt prevăzute lucrări de refacere a pavajului, înlocuirea mobilierului urban și a sistemului de iluminat public, extinderea spațiilor verzi și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare.

Proiectul vizează demontarea Teatrului Cub și relocarea acestuia împreună cu universitățile ieșene și Teatrul Național Iași, precum și a anexelor improprii. Zona vestică va fi transformată într-un amplu spațiu verde, în care arborii existenți sunt păstrați și integrați în nuclee de vegetație. Zona estică, de la strada Mănăstirea Dancu, are un caracter predominant vegetal. Uzina Teatrului, amenajată în prezent ca spațiu cultural, are potențialul de a integra noi funcțiuni publice, precum cafenea, bar sau restaurant, adaptate noii amenajări. (Pentru Teatrul Cub au fost retrase, din păcate, toate autorizațiile de funcționare, astfel că în devizul proiectului am prins bani pentru reactivarea acestuia.) [...]”

Consiliul Local a adoptat marți, 20 mai 2025, o hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru „Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice prin amenajarea spațiului verde perimetral Teatrului Național și dotarea cu mobilier și iluminat urban aferent proiectului «Creșterea atractivității zonei centrale a municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic»”.

Considerăm că toate planurile urbanistice trebuie să țină cont și de valoarea spirituală a acestei săli de teatru!

Ridicarea sălii TEATRU³ (Teatrul CUB) în imediata apropiere a teatrului, nu într-o zonă de vid funcțional, a determinat gândirea unei viziuni de proiecte pe termen lung și dezvoltarea unei imagini de brand cu notorietate: Primul Teatru Național – 4 teatre în unul singur (cu referire la spațiile de joc specializate pe categorii de public în care se desfășoară activitatea teatrului) – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași.

Sala Teatru³ CUB a căpătat din 2008 până în prezent o valoare nouă atât prin unicitatea ei în spațiul teatral european, cât și prin calitatea deosebită a producțiilor teatrale.

Funcționarea acestei săli depinde total de proximitatea clădirii Teatrului Național, unde sunt depozitele de costume, recuzită și decoruri și mai ales personalul care deservește toate spațiile teatrului. Mutarea Teatrului³ CUB în afara acestei proximități ar face imposibilă activitatea trupei Naționalului ieșean în acest spațiu și transformarea sa într-o hală din lemn.

Teatrul CUB este un simbol pentru avangarda limbajului regizoral de secol XXI datorită popularității producțiilor teatrale de aici care prospectează noi teritorii, fiind în același timp un vector pentru turismul cultural, un adevărat pol de interes pentru iubitorii de teatru din țară și din afara ei; avem spectatori care „vânează” premierele CUB-ului și trec granița pentru asta.

În speranța că veți dori să sprijiniți Teatrul Național din Iași să-și păstreze identitatea intactă, facem apel către dumneavoastră să ne fiți alături în încercarea de a păstra acest spațiu (Teatru³ CUB)!