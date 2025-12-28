Tragedia din Rahova schimbă legea PAD: locuințele vor fi asigurate și pentru riscul de explozie

Acreastă prevedere este inclusă într-un proiect de lege înregistrat la Camera Deputaților. Inițiat de câțiva deputații PSD, noua inițiativă legislative vizează extinderea protecției oferite de PAD, în contextul în care în ultimele luni în România s-au înregistrat multe incidente cauzate de scurgerile de gaze care au pus în pericol vieți și locuințe. Semantarii proiectului subliniază necesitatea includerii acestui risc în asigurare, având în vedere frecvența și gravitatea unor astfel de evenimente.

”Deși PAD este obligatorie, acoperirea standard privește în principal cutremurul, inundația și alunecarea de teren. În caz de explozie accidentală de gaz, familiile pot rămâne fără locuință și fără posibilitatea de despăgubire. Includerea explicită a acestui risc asigură tratament unitar și predictibil”, se precizează în proiect.

Scopul noii legi este de a asigura o protecție reală, eficientă și modernă pentru cetățeni, chiar și în cazul riscurilor rare, dar cu potențial devastator, se mai subliniază în expunerea de motive care însoțește proiectul. Inițiativa mai stabilește obligația Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de a actualiza nomele de aplicare în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, iar intrarea în vigoare este stabilită la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

