Adrian Ghenie și Andrei Cădere, în licitație, la București

Opere semnate de cei mai bine vânduți artiști români contemporani la nivel internațional, incluși în Top 100 Mari Maeștri ai Artei Românești, se scot la licitație marți, 16 noiembrie.

Reprezentativi pentru arta contemporană românească și preferați ai colecționarilor, Adrian Ghenie și Andrei Cădere au înregistrat recorduri impresionante de-a lungul timpului. În ultimii ani, creația lui Adrian Ghenie s-a ridicat la standardele pieței internaționale, ultima operă semnată de acesta, "The Death of Charles Darwin", a fost vândută luna trecută într-o licitație Sotheby’s la Hong Kong pentru 6 milioane de euro. În cadrul Licitației de Artă Contemporană, inclusiv o Colecție de Celebrități, Adrian Ghenie este prezent cu două lucrări - "The Knight of Death", un cavaler al Apocalipsei contemplând o lume care se autodistruge. Opera, ce aparține unui ciclu din 2000, expusă inițial la Centrul Cultural Sindan din Cluj, are un preț de pornire de 30.000 de euro. Cea de-a doua lucrare este un portret fantezist dedicat scriitorului american Edgar Allan Poe, în tehnica cromolitografierii unui colaj, și are un preț de pornire de doar 1.000 de euro. Opera face parte din ciclul "Nevermore", dedicată poemului "The Raven", publicat de Poe în 1845. În cadrul licitațiilor organizate de A10 by Artmark în 2021 au mai fost puse în licitație două lucrări din aceeași serie: Charles Baudelaire, care a fost adjudecată în aprilie pentru 3.000 de euro și "Fernando Pessoa", adjudecat în Licitația de Primăvară pentru 3.250 de euro.

Andrei Cădere, celebru artist polono-româno-francez, una dintre cele mai importante figuri ale artei conceptuale, prezent cu opere în mari muzee europene, între care Muzeul de Artă Modernă "Georges Pompidou" de la Paris sau faimosul "Tate" din Londra, a fost recent adjudecat, în 2020, la 420.000 de euro, pentru opera "A1200030", în cadrul unei licitații organizate de De Vuyst. Autorul faimoaselor toiege sculptate și pictate este prezent și în cadrul Licitației Artmark de Artă Contemporană cu pictura "Pădure", ce are un preț de pornire de doar 6.000 de euro. Opera provine din colecția pictorului Ovidiu Caius Pascu, prieten al lui Cădere și autor în acea perioadă al unei picturi riguros geometrice, apropiate de stistica lui Cădere.

Alături de nume mari ale artei contemporane internaționale, în licitația din 16 noiembrie se regăsesc și artiști români contemporani clasicizați, precum Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Horia Bernea, Sabin Bălașa, Constantin Piliuță, dar și mai tinerii Felix Aftene, Roman Tolici sau Irina Dragomir. Expoziția celor aproape 200 de lucrări de artă contemporană poate fi admirată, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviță, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.