Blind Seven deschide universul artelor vizuale pentru publicul nevăzător printr-un eveniment dedicat, în București

În continuarea unei serii de performance-uri artistice începute în anul 2018 de Celula de Artă, șapte artiști care doresc să își forțeze limitele imaginației și să participe într-un exercițiu complex de empatie iau parte la Blind Seven, o provocare la explorare și depășirea limitelor impuse de simțul principal folosit în artele vizuale: văzul. Elementul principal al evenimentului este un performance artistic inspirat de mișcarea Dada, în care șapte artiști vor picta în mod succesiv o singură lucrare, fără să vadă ceea ce au lucrat cei dinaintea lor.

Proiectul Blind s-a născut în 2018 în Celula de Artă, la propunerea lui Daniel Loagăr în varianta Blind Four. I-a urmat Blind Five în 2022. Cel de-al treilea performance Blind s-a desfășurat în noiembrie 2023, la Casa de Cultură a Studenților, în cadrul evenimentului Lunea la Pod și a reunit șase artiști, așadar Blind Six.

Blind Seven urmează să reia structura iterațiilor anterioare, propunându-și să o ducă la un nou nivel. Păstrând performance-ul de pictură în absența vederii în formula originală, proiectul se va adresa pentru prima dată direct publicului nevăzător, dorind implicarea cât mai mare a acestuia, atât prin participare ca spectatori, cât și în interiorul activităților întreprinse, special adaptate nevoilor acestora. În acest sens, în timpul performance-ului de pictură, pe lângă muzica live improvizată de actorul și muzicianul Marin Grigore, persoanele nevăzătoare vor avea la dispoziție căști prin care va fi narat într-un limbaj sinestezic procesul materializării lucrării pe pânză.

Artiști care participă la Blind Seven au fost selectați în urma unui apel deschis. Aceștia sunt: Alex Manea, Alexandra Teletin, Anastasia Apetrei, Diana Bleiceanu, Evghenia Gritsku, Mara Malinovski și Teodora Elena Grindei. Curatorul expoziției este Adriana-Elena Borună.

De la un experiment adresat artiștilor, cu Blind Seven, conceptul evoluează înspre o experiență incluzivă pe multiple paliere: pe de o parte, provocarea pentru pictorii implicați rămâne un nucleu viu și intens al evenimentului, dar în același timp, prin aportul curatoarei Adriana-Elena Borună, care este o persoană nevăzătoare, cât și prin participarea în public a mai multor persoane nevăzătoare, experiența se deschide înspre un segment de public foarte puțin deservit de sfera artelor plastice din România. Acest aspect este dezvoltat și dincolo de performance-ul Blind Seven propriu-zis, prin expoziția de artă tactilă realizată de artiștii implicați în performance, expoziție a cărei vernisaj va avea loc în cadrul evenimentului și care va rămâne deschisă publicului timp de 2-3 săptămâni.

Program:

15:00 - Vernisaj expoziție lucrări de artă tactile realizate de către artiștii participanți la performance (suport audio redat prin căști, complementar fiecărei lucrări).

16:00 - Workshop-Prezentare, în care Adriana Borună, Andreea-Eliza Petrov și alte două persoane nevăzătoare vor dialoga deschis cu artiștii și publicul despre felul în care persoanele nevăzătoare se raportează la lumea de zi cu zi, la artă și, cu precădere, la arta vizuală.

17:00 - Workshop cu publicul, în care participanții vor afla mai multe despre ce este un performance, istoria sa, și vor avea ocazia să picteze chiar ei înșiși privați de văz.

18:00 - Performance-ul de pictură în absența vederii (Blind Seven) și performance muzical Marin Grigore (suport audio live, în cadrul căruia se va nara în căști pentru nevăzători ce se întâmplă pe pânză).

În urma participării la eveniment, dar și vizionând produsele digitale foto-video rezultate, publicul va putea dobândi o perspectivă nouă asupra artei vizuale contemporane, dar și asupra persoanelor nevăzătoare și a integrării acestora în lumea noastră cotidiană și în lumea artei vizuale, iar acestea din urmă vor putea experimenta arta până atunci inaccesibilă într-o manieră nouă, proaspătă și personalizată.

Blind Seven este realizat de Celula de Artă.

Celula de Artă este un proiect cultural independent condus de artiști, care se manifestă în multiple spații de artă contemporană permanente sau temporare. Proiectul s-a născut din dorința de a promova creatorii emergenți în arta contemporană. Majoritatea artiștilor expuși și încurajați sunt studenți, masteranzi sau proaspăt absolvenți. Celula are în portofoliu peste 200 de evenimente organizate sau realizate în colaborare, acoperind aproape toate mediile artistice: pictură, grafică, sculptură, mix media, instalație, asamblaj, new media, design vestimentar, performance, concerte și lansări de reviste.

