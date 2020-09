Bucharest - One Heart. One Story. 561 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului

Pentru a marca celebrarea celor 561 de ani de la prima atestare documentară a Bucureștiului, Primăria Capitalei, prin creart, propune publicului proiectul special „Bucharest - One Heart. One Story.”. De acest concept dinamic, care se va derula în perioada 16 – 20 septembrie 2020, se poate bucura oricine, în siguranță.

Desfășurat în aer liber, proiectul „Bucharest - One Heart. One Story.” va ajunge în cele mai importante zone din Capitală, subliniind capacitatea artei atât de a traversa diverse medii și contexte sociale, precum și de a sărbători orașul prin unitate, mesaje, culoare și frumos. Acesta nu presupune aglomerarea participanților în cadrul unor adunări publice dedicate, ci aducerea actelor artistice pe traseul lor zilnic, astfel:

Expoziția de artă urbană în mișcare „Bucharest - One Heart. One Story.”: în perioada 20 septembrie - 10 decembrie 2020

Șapte garnituri de tramvai (liniile 1, 10, 21, 25, 27, 40 și 41), care tranzitează cele mai importante zone din Capitală, vor fi transformate într-o adevărată expoziție de graffiti în mișcare de către unii dintre cei mai buni artiști de street art din București, coordonați de curatorul Mihai Zgondoiu: Irlo, Home Boy, Kero Zen, Ocu, Mser, Obie Platon, Erps, Pisica Pătrată, Robert Obert, John Dot's, Mircea Modreanu, Lux, Mircea Popescu, Graffetele (Irina Mocanu, Sandy Bălășoiu), Livi Po, Sweet Damage Crew (Biex, Shatran, Pandele, Cage). Astfel, arta vine către ochii privitorilor, fără a necesita reunirea oamenilor în cadrul unui eveniment și a unui spațiu dedicat.

Din 20 septembrie , în parteneriat cu Societatea de Transport București, expoziția de artă murală în mișcare va oferi locuitorilor Bucureștiului o alternativă culturală modernă, prin care este exprimată identitatea unui București efervescent și vibrant - povești care transcend imaginile și provoacă privitorul să vadă dincolo de ele și să descopere, într-un alt mod, acest fenomen al artei urbane, precum și mesajele frumos conturate ale artiștilor de street art.

Proiecții video pe fațadele a trei clădiri din inima Capitalei - Piaţa Universităţii: duminică - 20 septembrie 2020

Pentru a putea oferi publicului, în condiții de siguranță, un spectacol inedit, ce are ca tematică un mesaj puternic - „Bucharest - One Heart. One Story.” - și pentru a genera un ecou și în acest an pe plan local, național și internațional, având în vedere situația mondială actuală, vor avea loc proiecții video pe fațadele a trei clădiri din Piața Universității, repere importante în istoria orașului: Teatrul Național „I.L. Caragiale”, Hotelul InterContinental și Universitatea din București. Proiecțiile nu vor avea sunet, iar conținutul artistic va fi de scurtă durată (în buclă), astfel încât trecătorii să nu staționeze, evitându-se, astfel, aglomerarea.

Aceste proiecții vor anima centrul Capitalei duminică, 20 septembrie , de Ziua Bucureștiului, în intervalul orar 20:30 – 23:00. Trei dintre cele mai importante echipe de artiști video din România vor realiza conținut video pe tema „Bucharest - One Heart. One Story.”, iar pe fiecare clădire vor rula animații diferite, ce vor fi sincronizate pentru a crea un spectacol desăvârșit.

Proiectul „Bucharest - One Heart. One Story.” are ca nucleu campania de solidaritate „One World. One Heart.”, inițiată de Festivalul Internațional de video mapping iMapp Bucharest, organizat de Primăria Capitalei, prin creart, prin care a fost transmis un mesaj de solidaritate și speranță care a avut ecou la nivel mondial, în contextul pandemiei de COVID-19.

Festivalul iMapp Bucharest 2020 online: în perioada 16 - 19 septembrie 2020

Pentru că, în ultimii ani, iMapp Bucharest, organizat în cadrul evenimentului „Zilele Bucureștiului” - cu ocazia celebrării orașului, a câștigat numeroși fani în Capitală, în țară și în întreaga lume, acesta se va desfășura și în 2020, dar într-un format aparte, care ține cont de nevoia de distanțare fizică și de siguranța cetățenilor: astfel, unul dintre cele mai importante evenimente de 3D video mapping din lume, un concurs internațional organizat anual de Primăria Capitalei, prin creart, care în anul 2019 a devenit Liga Câștigătorilor/Winners League, se va desfășura, în acest an, online.

Astfel, una dintre cele mai recente povești memorabile din „Zilele Bucureștiului” va fi spusă folosindu-se mijloace de comunicare moderne, adresându-ne atât publicului local și național, cât și celui internațional, care manifestă un interes major pentru acest eveniment și pentru această formă de artă emergentă – video mapping-ul.

Festivalul iMapp Bucharest 2020 online, va urma două linii complementare:

iMapp Talks: în perioada 16 - 18 septembrie 2020

Timp de trei zile, între 16 și 18 septembrie , cele mai importante voci din lumea internațională a video mapping-ului se vor reuni în cadrul unor webinarii și conferințe cu directori ai celor mai renumite festivaluri de lumină din lume, artiști internaționali, organizatori și specialiști în video proiecție, respectiv peste 20 de speakeri în 6 sesiuni live și înregistrate, moderate de Vlad Craioveanu. Proiectul iMapp Talk va avea loc zilnic, de miercuri până vineri, în intervalele orare 10:30-11:30 și 12:00-13:00 .

Aceste mini-evenimente online sunt dedicate publicului larg și domeniului artelor vizuale, iar streaming-ul va fi disponibil celor interesați pe canalele online iMapp Bucharest.

Retrospectiva online a Festivalului iMapp Bucharest: sâmbătă, 19 septembrie 2020.

Festivalul iMapp Bucharest va culmina cu o retrospectivă a edițiilor I – VI, în mediul online, incluzând cele mai bune lucrări proiectate de-a lungul anilor în cadrul acestui concurs internațional de video mapping, respectiv cele ale câștigătorilor Premiilor Juriului și ale Premiilor Publicului din fiecare an. iMapp Bucharest 2020 va fi o ediție 100% virtuală și va avea loc sâmbătă, 19 septembrie , de la ora 20:00. În timpul streaming-ului live, publicul va putea alege favoritul prin vot online.

La mulți ani, București!