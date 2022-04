Câștigătorii burselor Classix in Art 5000 euro pentru proiecte artistice

Tematica apelului din acest an a fost „pace”, iar demersul acestuia a venit ca o formă de suport și încurajare a practicii artistice pentru tineri artiști, liberi profesioniști, artiști independenți, studenți și persoane fără un venit stabil. La finalul celor trei luni de rezidență creativă, artiștii selectați vor prezenta proiectul cu care s-au înscris la Classix in Art. Au fost vizate propunerile cu impact în comunitate și care pot contribui la revitalizarea vieții culturale. „Noi, la Kaufland România avem un crez, implicarea face diferența. Așa că ne-am alăturat fără ezitare programului de burse inițiat de festivalul Classix, este o bucurie să putem susține tinerii artiști.”, a completat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

În cadrul acestei sesiuni de finanțare au fost înscrise peste 70 de proiecte din întreaga țară. Câștigătorii burselor Classix in Art 2022 sunt: Martyna Benedyka - muzică, Adrian Manolescu - new media, Alina Tofan - Coregrafie / performance, Adrian Victor Cîrdei - Arte plastice și Ioana Teodora Savu - Artă dramatică.



„Suntem fericiți să vedem interesul crescut la nivel național al tinerilor și sperăm că acest demers să crească de la an la an. Au fost multe proiecte bune, ceea ce ne demonstrează că o astfel de inițiativă este vitală pentru dezvoltarea artiștilor independenți din România.” - Roxana Patricia Butucel, director general Classix Festival.

Este al doilea an în care se organizează apelul de proiecte în cadrul festivalului. În 2021, în cadrul proiectului s-au acordat trei premii a 1000 EUR fiecare, pe domeniile: muzică, arte plastice și coregrafie. În acest an s-a extins aria de aplicare și au mai fost adăugate două burse în domeniile new media și artă dramatică. Ancuța Macovei, câștigătoarea bursei Classix in Art 2021 pe domeniul coregrafie, menționează: „Sunt unul dintre artiștii norocoși din cadrul programului de burse Classix in Art. Din păcate în România arta nu este susținută suficient, de aici și bucuria mea când am văzut că se oferă ajutor din domeniul privat. Bursa Classix in Art a însemnat pentru mine o infuzie financiară necesară la început de drum, un sprijin moral care m-a făcut să cred că și la noi se poate, viitorul este mai deschis și către artiștii țării noastre. Încurajez din tot sufletul această inițiativă și îi invit pe colegii mei artiști să nu piardă această oportunitate, fiecare pas înainte ne apropie de visele noastre.”

În perioada 13 - 19 februarie 2022 la Iași a avut loc cea de-a treia ediție a Classix Festival, un demers organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry. Peste 60 de artiști din 13 țări au fost prezenți în cadrul celor 8 concerte care au alcătuit programul festivalului, alături de 7 proiecții de film, un vernisaj, o expoziție, o dezbatere, o prelegere și 10 masterclass-uri.

În cadrul acestei ediții a festivalului, componenta Classix in Art, cu sprijinul partenerului principal al festivalului, Kaufland România, a cuprins 10 masterclass-uri unde au participat 56 de tineri muzicieni din toată țara, iar aceștia au avut ocazia să-și perfecționeze tehnicile de interpretare, ghidați de artiștii și profesioniștii invitați.