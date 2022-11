Dan Perjovschi, PUBLICations - Ștefan Câlția, Însemnări dintr-un timp trăit

Vernisajul expoziției va avea loc la Galeria Posibilă pe 1 decembrie începând cu ora 17:00.

Dan Perjovschi este recunoscut la nivel internațional pentru gesturile sale artistice ce invadează spațiile de expoziții, pentru desenele de pe pereți, pentru efemeritatea și temporaritatea operei sale.

Dincolo de spațiul expozițional și markerele permanente de pe ziduri, desenele lui rezidă în primul rând în caietele pe care le poartă mereu, ele fiind locul în care își notează ideile, în care își încearcă glumele, un teritoriu pentru experimente, Wikipedia sa personală. Desenele își găsesc ulterior locul în mediul tipărit, în cărți de artist, cataloage, ziare și reviste, cărți poștale, flyere și invitații, ilustrații și coperți de cărți.

Artist: Dan Perjovschi

Curatoare: Monica Dănilă

Design de expoziție: Albert Kaan

Identitate vizuală: Alice Voinea

Cărți, ziare și cărți poștale din colecția artistului și a Galeriei Posibilă.

Joi 1 decembrie ora 17:00 la vernisajul expoziției PUBLICations a lui Dan Perjovschi.

Expoziția poate fi vizitată în intervalul 01.12.2022 - 04.03.2023.

Program de iarnă:

16:00 - 20:00 de miercuri până sâmbătă

Deschiderea sezonului va avea loc la MNAC pe 8 decembrie începând cu ora 19:00.

Expoziția face parte dintr-o cercetare sistematică a operelor de pictură și grafică, mai puțin cunoscute, din procesul creației lui Ștefan Câlția. Demersul curatorial de la Muzeul Național de Artă Contemporană propune structuri narative inspirate de discursul vizual cu o dominanță epică și se concentrează, în special, asupra lucrărilor realizate între anii 1965 și 1995. O privire retrospectivă asupra acestui interval evidențiază o constanță atât conceptuală, cât și estetică: parcurgând opera, remarcăm o pluralitate de atitudini, redate în compoziții cu zoomorfe sau monștri imaginați în peisaje tenebroase, dar și peisaje, naturi statice, călători care facilitează o înțelegere a lumii și o regăsire a echilibrului într-un spațiu cultural, politic, social și economic tulburat.

Ne îndepărtăm, astfel, de o citire comodă și propunem redescoperirea lui Ștefan Câlția ca un comentator pătrunzător, uneori cu vervă, alteori extrem de subtil, al cotidianului în care își formează opera.

Alte evenimente:

Lansare de carte și discuții

3 decembrie la Galeria Posibilă

Identitate vizuală: Theodora Petrescu

"În România arta în spațiul public înseamnă statui de bronz și țepe de marmură. În România un zid public trebuie să “înfrumusețeze” orașul, să fie colorat, figurativ, melodramatic și neapărat să arate “măiestria” crew-ului autor. În România nu există în spațiul public artă critică sau politică. Doar panseluțe.

Ziarul orizontal nu este o panseluță și nu înfrumusețează orașul. Nu este un mural, un street art sau un graffiti. Este un proiect de artă critică în spațiul public." - Dan Perjovschi

The Horizontal Newspaper nu este o carte și nu este un album, ci este o cercetare, un parteneriat între doi artiști: Gloria Luca, artist multimedia din Madrid și Dan Perjovschi, jurnalist și artist din Sibiu și București.

A School of Text and Image este o cercetare care analizează contextul, extensiile și rădăcinile proiectului din Sibiu. Lecturabil 24/7 pe săptămână, iarna sau vara, pe ploaie, ger sau caniculă, pe zid se inaugurează în fiecare an în iunie, “articole”, “eseuri” și “reportaje”, de 12 ani, non-stop, publicată la editura Curte Veche.

Vă invităm la o discuție relaxată și pe bune cu cei doi artiști care s-au angajat în această aventură editorială.

Instalația de la Revista 22

Deschidere pe 3 decembrie

Expoziția are o extensie în cladirea GDS/Green Hours de pe Calea Victoriei 120. Revista 22 este primul săptămânal independent din România fondat după căderea dictaturii. Revista 22 nu aparține de nici un trust de presă. Este editat de Grupul pentru Dialog Social, un think tank intelectual. Dan Perjovschi publică desene în Revista 22 din 1990.

Puteți vedea colecția integrală a Revistei 22 din 1990 până azi, alături de pagini și coperți mai noi sau mai vechi cu desenele artistului.