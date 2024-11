Deschiderea Târgului de Crăciun București, aprinderea iluminatului festiv în Capitală și concert susținut de Loredana în prima seară a evenimentului

Din 29 noiembrie, cele mai frumoase povești de iarnă se scriu în Piața Constituției!

Piața Constituției va deveni un tărâm magic, cu atracții și activități pentru întreaga familie. Aici, publicul va descoperi târgul de meșteșug, creație și produse culinare autohtone, va simți farmecul colindelor și tradițiilor românești și se va bucura de întâlnirea cu artiști de renume și cu trupe îndrăgite. Roata panoramică, trenulețele, caruselul, Casa lui Moș Crăciun, spectacolele de teatru, bradul înalt de 30 de metri și luminițele mirifice îi vor purta pe vizitatori într-o lume de basm la Târgul de Crăciun București, completând atmosfera de sărbătoare din centrul orașului.

Aprinderea iluminatului festiv și programul artistic 29 noiembrie – 1 decembrie

În seara de debut, vineri – pe 29 noiembrie, de la ora 18:00, din Piața Constituției se va aprinde iluminatul festiv în Capitală. Milioane de luminițe vor crea un tablou sublim, ce va încânta privirile și inimile tuturor, aducând la viață spiritul Crăciunului și transformând Bucureștiul într-o poveste de iarnă. Iuliana Tudor, îndrăgita prezentatoare TV, va fi gazda evenimentului în seara deschiderii, iar Corul de Copii Radio – condus de dirijorul Răzvan Rădos (asistat de pianista Magdalena Faur), unul din cele mai vechi coruri de radiodifuziune din lume și Ambasador Cultural al Uniunii Europene, va concerta la Târgul de Crăciun București și va aprinde luminile de sărbătoare ale orașului.

Caravana Coca-Cola – desfășurată în acest an sub conceptul „Școala de Moși Crăciun”, un simbol internațional al sărbătorilor, ajunge și în 2024 la Târgul de Crăciun București, în seara deschiderii, unde va putea fi admirată, înainte de a-și continua parada prin oraș. Acest moment, care marchează startul oficial al Caravanei de Crăciun, va contribui la crearea unei atmosfere inedite, reunind 4 camioane emblematice alături de multe surprize, precum parada personajelor de poveste – condusă de însuși Moș Crăciun. Prieten tradițional al evenimentului, Coca-Cola oferă, de asemenea, o experiență unică în seara de debut - concertul Nicole Cherry, de la ora 18:15, pe scena din Piața Constituției.

Loredana, cel mai longeviv artist de top din istoria muzicii pop din România, va susține un spectacol memorabil la Târgul de Crăciun București, pe 29 noiembrie, de la ora 20:00. Sub lumina strălucitoare a decorurilor festive, Loredana va captiva audiența cu vocea sa inconfundabilă și cu energia debordantă, iar publicul va fi invitat să cânte, să danseze și să se bucure de un show plin de viață, emoție și bucurie, într-o celebrare a celei mai frumoase perioade din an.Sâmbătă, 30 noiembrie, după ora 19:00, muzica va fi asigurată de Lidia Buble și de Ovidiu Lipan Ţăndărică cu Fanfara din Zece Prăjini şi Paula Crişan, care vor urca pe scena din Piața Constituției în aplauzele spectatorilor.

De Ziua Națională a României, 1 decembrie, începând cu ora 17:00, evenimentul va găzdui o serie de spectacole folclorice autentice, menite să aducă în prim-plan tradiția și identitatea culturală a țării, susținute de: Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea, Minoritatea ucraineană – Ansamblul „Kolomeika” din Siret, jud. Suceava; Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” din Focșani; Comunitatea aromână – Ansamblul „Iholu” din Constanţa; Ansamblul „Burnasul” din Teleorman; Minoritatea greacă – Ansamblul „Asteria” al Uniunii Elene din România, Filiala Bucureşti; Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” din Hunedoara, dirijor George Cîlţea cu soliştii: Ciprian Roman, Cristian Fodor, Iulia Mihai, Ilie Caraş, Ingrid Boengiu, Andreea Feraru, Daniel Pop. De la ora 20:30, programul special dedicat Zilei României va culmina cu Fuego, în concertul „Drag de România Noastră!”. Fiecare moment al serii va fi încărcat de emoție și mândrie națională, iar atmosfera va fi amplificată de frumusețea și autenticitatea acestor reprezentări artistice.

Program de vizitare – Târgul de Crăciun Bucureşti 2024

Cea de-a 17-a ediție a Târgului de Crăciun București va avea loc în perioada 29 noiembrie – 26 decembrie 2024, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00 – 22:00, inclusiv în zilele de Crăciun (25 și 26 decembrie), iar sâmbătă și duminică, între orele 10:00 – 22:00.

Programul complet al evenimentului este disponibil AICI.

Târg de meșteșug, creație și produse culinare autohtone

În fiecare an, cei care aleg să petreacă sărbătorile de iarnă la Târgul de Crăciun București, au la dispoziție peste 130 de căsuțe unde pot descoperi magia tradițiilor românești. Meșteșugari autentici, artizani iscusiți, artiști plastici talentați, creatori autohtoni și producători locali, care aduc omagiu tradiției și culturii românești, îi așteaptă pe vizitatori cu produse și creații artistice ce reflectă frumusețea și bogăția patrimoniului național, captivând prin măiestria lor și prin tehnicile de realizare folosite. Fiecare căsuță spune o poveste despre istoria și cultura noastră, iar produsele expuse sunt adevărate comori artizanale.

În plus, în cadrul târgului, publicul se poate răsfăța cu o gamă variată de delicii culinare tradiționale, dulciuri și băuturi de sezon: cozonac - cu aromă îmbietoare de nucă și cacao, turtă dulce, dulcețuri preparate din fructe proaspete, miere naturală, acadele artizanale, bomboane delicioase, ceaiuri și ciocolată caldă.

Colinde, concerte și muzică internațională

Cea de-a 17-a ediție a Târgului de Crăciun București va avea două zone dedicate muzicii specifice sărbătorilor: zona tradițională și zona urbană. În completarea acestora, pe tot parcursul evenimentului, muzica ambientală va fi asigurată de Magic FM, cel mai ascultat post de radio al sezonului.

În zona tradițională, pe scena de lângă magnificul brad de Crăciun, publicul va fi încântat (în fiecare weekend, de vineri până duminică, și în perioada 23 – 26 decembrie) de colinde, datini și obiceiuri, coruri și grupuri de copii, ansambluri din toate zonele țării, dar și de artiști îndrăgiți și trupe consacrate, precum: Narcisa Suciu, Ducu Bertzi, Ştefan Hruşcă, Alina Eremia, Feli, Mario Fresh, Elena Gheorghe, Bere Gratis, Iris - Cristi Minculescu, Valter & Boro, Direcţia 5, Bosquito, Moonlight Breakfast, Opereta Stars, Marius Mihalache Band, Diana Matei & Taraful Cleante, Damian & Brothers; Corurile de copii „Andantino”, „Sunetul Muzicii”, „Andante”, „Tronos Junior” al Patriarhiei Române, „Meloritm”, Trupa „Aryma”, Picii lu’ Soreasca, Grupurile de copii „Dor, Lior Dor”, „Mlădiţe Ilfovene” cu Marioara Man Gheorghe şi Grigore Gherman; Ansamblurile „Poieniţa” din Poiana Stampei, jud. Suceava, „Zestrea” din Bacău; Colindătorii din Mureş cu Mihaela şi Ciprian Istrate; Ansamblurile de datini şi obiceiuri „Brezaia” din Argeş, „Urşii din Comăneşti”, jud. Bacău, „Ţinutul Momârlanilor”.

O seară deosebită din programul artistic al acestei ediții va fi cea de Ajun, pe 24 decembrie, când va avea loc Concertul extraordinar de Crăciun „SILENT NIGHT”, cu Orchestra Metropolitană Bucureşti – dirijor Daniel Jinga și cu soliştii: Monica Anghel, Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Andrei Lazăr, Nico, Sanda Ladoşi, Iordache Basalic.

Zona urbană va fi activată pe tot parcursul evenimentului, prin DJ Sets care vor crea o atmosferă vibrantă a celor mai îndrăgite ritmuri actuale. Mai mult decât atât, în serile de 5, 12 și 19 decembrie, vizitatorii sunt așteptați la DJ XMAS Parties, de la ora 19:00, pentru a se bucura de cele mai frumoase melodii ale sezonului, mixate de DJ cunoscuți. Zona urbană va deveni locul de întâlnire pentru toți cei care își doresc să se bucure de energia sărbătorilor, alături de prieteni și familie.

Activități și atracții de neratat

Casa lui Moș Crăciun, devenită o tradiție apreciată și îndrăgită de publicul Târgului de Crăciun București, indiferent de vârstă, surprinde, an de an, prin decorul de basm (cu interior pictat manual) și prin întâlnirile pline de emoție pe care le prilejuiește – cu Moșul și cu elfii acestuia. Aici, cei mici sunt așteptați zilnic, cu părinți și bunici, pentru a descoperi „Magia scrisorilor de Crăciun”, programul fiind: luni-vineri (12:00 – 14:00 / 17:00 – 22:00); sâmbătă-duminică (10:00 – 13:00 / 17:00 – 22:00).

Momentul mult visat de copii va deveni realitate sâmbătă, 14 decembrie, la ora 17:00, când Moș Crăciun va ajunge la Târgul de Crăciun București pentru a-i întâlni pe toți cei care îl așteaptă cu inima plină de iubire. Timp de 11 zile, acesta va fi prezent în Piața Constituției și va asculta, cu răbdare și căldură, dorințele copiilor, ale căror zâmbete vor reflecta bucuria pură a acestor momente. Ajutoarele de nădejde ale lui Moș Crăciun, elfii veseli și zglobii, vor contribui la magia momentului, transformând fiecare întâlnire într-o amintire de neprețuit. Programul de întâlniri cu Moș Crăciun este: 15, 21, 22 decembrie – în intervalele orare 10:00 – 13:00 / 17:00 – 22:00, iar între 16 – 20 și 23 – 24 decembrie, în intervalele orare 12:00 – 14:00 / 17:00 – 22:00.

Spectacolele de teatru care vor crea un cadru de voie bună și care îi vor purta pe micii vizitatori în universuri de basm, vor avea loc pe scena Târgului de Crăciun București, de la ora 12:00, în weekend-urile 30 noiembrie – 1 decembrie, 6 – 8 decembrie și 14 – 15 decembrie. Personaje captivante le vor prezenta copiilor lumi și aventuri minunate și le vor stimula creativitatea, prin spectacole care vor releva puterea imaginației și a bucuriei de a descoperi povești noi, precum: „Tărâmurile îngheţate”, „Clara şi Spărgătorul de Nuci”, Momente de teatru „Free Style Puppetry” ale Teatrului de Animaţie „Ţăndărică”, „Crăciunul Domnului Scrooge”, „Magia Crăciunului”, „Crăiasa Zăpezii şi povestea ei”, și „Alertă în Laponia” al Teatrului „Ion Creangă”.

Cu fiecare tură, caruselul, trenulețele și roata panoramică din Piața Constituției vor aduce nu doar distracție, ci și amintiri de neuitat, iar mascotele și artiștii pe picioroange, îmbrăcați în costume festive, vor răspândi veselie și vor poza alături de oameni.

În perioada 29 noiembrie – 24 decembrie, publicul poate descoperi căsuța Coca-Cola din cadrul Târgului de Crăciun București, care va putea fi vizitată conform programului evenimentului. „Atelierul Elfilor” este un spațiu inspirat de povestea Moșului și de elfii săi harnici, unde participanții pot experimenta magia pregătirilor de Crăciun, prin confecționarea unor jucării și decorațiuni de hârtie. Acest atelier creativ, cu o capacitate de 8 locuri concomitent și dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani, va avea loc: luni – joi (16:00 – 21:00), vineri – duminică (14:00 – 21:00) și între 20 și 24 decembrie (13:00 – 22:00).

Între 29 noiembrie și 26 decembrie 2024, sărbătorile de iarnă capătă o strălucire aparte în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun București – cel mai mare și mai spectaculos eveniment de acest gen din România, dedicat tuturor celor care își doresc să redescopere magia Crăciunului autentic. În acest cadru fermecător, spiritul Crăciunului va aduce împreună comunități, pentru a celebra armonia, bucuria și frumusețea sărbătorilor de iarnă.

Intrarea este liberă.

Organizatori:Primăria Capitalei, prin CREART

Sponsori: Coca-Cola, Domino's, Pan Food

Cu sprijinul: Parlamentul României - Camera Deputaților, Societatea de Transport București - STB SA, Apa Nova București

Partener media: Magic FM

PROGRAM COMPLET

TÂRGUL DE CRĂCIUN BUCUREȘTI 2024

Ediția a 17-a

Piața Constituției

29.11 – 26.12.2024

TÂRG DE MEȘTEȘUG, CREAȚIE ȘI PRODUSE CULINARE AUTOHTONE

CARUSEL

TRENULEȚ

ROATĂ PANORAMICĂ

29 noiembrie

17:00 – 22:00

30 noiembrie, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, decembrie

10:00 – 22:00

2 – 6, 9 – 13, 16 – 20 și 23, 24, 25, 26 decembrie

12:00 – 22:00

CASA LUI MOȘ CRĂCIUN

Magia scrisorilor de Crăciun – spiridușii îi așteaptă pe toți copiii, pentru a-și realiza propriile scrisori cu dorințele de Crăciun.

29 noiembrie

17:00 – 22:00

30 noiembrie, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, decembrie

10:00 – 13:00/ 17:00 – 22:00

2 – 6, 9 – 13, 16 – 20 și 23 – 26 decembrie

12:00 – 14:00/ 17:00 – 22:00

Întâlnește-l pe Moș Crăciun

14 decembrie

17:00 – 22:00

15, 21, 22, decembrie

10:00 – 13:00 / 17:00 – 22:00

16 – 20, 23, 24 decembrie

12:00 – 14:00/ 17:00 – 22:00

MASCOTE ȘI ARTIȘTI ANIMATORI PE PICIOROANGE

29, 30 noiembrie, 6, 7, 8, 14, 15, 21 – 26 decembrie

18.00 – 20.00

PROGRAM ARTISTIC

ZONA URBANĂ

29 noiembrie

17:00 – 22:00 DJ SET CS84

30 noiembrie, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 decembrie

16:00 – 19:00 DJ SET

2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 decembrie

17:00 – 21:00 DJ SET

5, 12, 19 decembrie

19:00 – 21:30 DJ Xmas Parties

PROGRAM ARTISTIC

ZONA TRADIŢIONALĂ

Vineri, 29 noiembrie

Prezentator: Iuliana Tudor

17.00 – 17.30 DJ Set CS84

17.35 – 17.55 Corul de copii Radio

18.00 Moment aprindere iluminat festiv

18.15 – 18.45 NICOLE CHERRY – concert by Coca-Cola

18.45 – 19.00 Coca-Cola Christmas Truck Tour 2024 – Start Campanie națională din Târgul de Crăciun București – Bulevardul Libertății

19.00 – 20.00 DJ Set CS84

20.00 – 21.00 LOREDANA

Sâmbătă, 30 noiembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru „Tărâmurile îngheţate”

Prezentator: Lucian Ghimiși

19:00 – 19:30 Musicals by Gina Pavel

19:30 – 20:30 LIDIA BUBLE

20:30 – 21:30 OVIDIU LIPAN ŢĂNDĂRICĂ cu Fanfara din Zece Prăjini şi Paula Crişan

Duminică, 1 decembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru „Clara şi Spăgătorul de Nuci”

Program special dedicat Zilei României

Prezentator: Daniel Tudorică

17:00 – 17:30 Ansamblul Artistic Profesionit „Baladele Deltei” din Tulcea

17:30 – 17:45 Minoritatea ucraineană – Ansamblul „Kolomeika” din Siret, jud. Suceava

17:45 – 18:15 Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” din Focșani

18:15 – 18:30 Comunitatea aromână – Ansamblul „Iholu” din Constanţa, coordonator Mirela Goga

18:30 – 19:00 Ansamblul „Burnasul” din Teleorman

19:00 – 19:15 Minoritatea greacă – Ansamblul „Asteria” al Uniunii Elene din România, Filiala Bucureşti

19:15 – 20:30 Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” din Hunedoara, dirijor George Cîlţea cu soliştii: Ciprian Roman, Cristian Fodor, Iulia Mihai, Ilie Caraş, Ingrid Boengiu, Andreea Feraru, Daniel Pop

20:30 – 21:30 FUEGO – „Drag de România Noastră!”

Vineri, 6 decembrie

12:00 – 13:00 Momente de teatru „Free Style Puppetry” ale Teatrului de Animaţie „Ţăndărică”

Prezentator: Iuliana Tudor

18:30 – 19:00 Corul de copii „Andantino”

19:00 – 19:30 Corul de copii „Sunetul Muzicii”, coordonator Cristina Manoliu

19:30 – 20:30 MOONLIGHT BREAKFAST – „Christmas Magic”

20:30 – 21:30 ALINA EREMIA

Sâmbătă, 7 decembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru „Crăciunul Domnului Scrooge”

Prezentator: Iuliana Tudor

19:00 – 19:30 Grupul de copii „Dor, Lior Dor”, coordonator Alin Rusu

19:30 – 20:00 Corul de copii „Andante”

20:00 – 20:30 Orchestra „Mezzoforte Soul Music”, dirijor Marian Alexandru

20:30 – 21:30 MARIO FRESH

Duminică, 8 decembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru „Magia Crăciunului”

Prezentator: Iuliana Tudor

18:30 – 19:00 Ansamblul „Poieniţa” din Poiana Stampei, jud. Suceava

19:00 – 19:30 MA RA MU

19:30 – 20:30 Zeyla şi Mircea Ardeleanu

20:30 – 21:30 ANDIA

Vineri, 13 decembrie

Prezentator: Liana Stanciu

19:00 – 19:30 Far Away From Earth

19:30 – 20:30 BERE GRATIS

20:30 – 21:30 IRIS – Cristi Minculescu, Valter & Boro

Sâmbătă, 14 decembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru „Crăiasa Zăpezii şi povestea ei”

Prezentator: Liana Stanciu

18:30 – 19:00 Trupa „Aryma” și Corul de copii „Meloritm”

19:00 – 19:30 Picii lu’ Soreasca

19:30 – 20:30 „Winter Love” by Zina Ghiţulescu şi Alexandru Iordache

20:30 – 21:30 BOSQUITO

Duminică, 15 decembrie

12:00 – 13:00 Spectacol de teatru „Alertă în Laponia” al Teatrului „Ion Creangă”

Prezentator: Liana Stanciu

18:30 – 19:00 Opereta Stars

19:00 – 19:45 XMAS Classics by Daniel Lazăr şi Ioana Uruc

19:45 – 20:30 COSMIN SELEŞI ORCHESTRA

20:30 – 21:30 MARIUS MIHALACHE BAND

Vineri, 20 decembrie

Prezentator: Iuliana Tudor

18:30 – 18:50 Florin Grigore

19:00 – 19:45 Colindătorii din Mureş cu Mihaela şi Ciprian Istrate

19:45 – 20:30 Grupul de copii „Mlădiţe Ilfovene” cu Marioara Man Gheorghe şi Grigore Gherman

20:30 – 21:30 ELENA GHEORGHE

Sâmbătă, 21 decembrie

Prezentator: Iuliana Tudor

19:00 – 19:30 Ansamblul „Zestrea” din Bacău

19:30 – 20:30 NARCISA SUCIU

20:30 – 21:30 FELI

Duminică, 22 decembrie

Prezentator: Iuliana Tudor

18:30 – 19:00 Ansamblul de datini şi obiceiuri „Brezaia” din Argeş

19:00 – 19:40 DUCU BERTZI

19:40 – 20:40 PRESTIGE ORCHESTRA – „Christmas Show”

20:40 – 21:30 FLORIN RISTEI

Luni, 23 decembrie

Prezentator: Iuliana Tudor

18:30 – 19:00 Ansamblul de datini şi obiceiuri „Urşii din Comăneşti”, jud. Bacău

19:00 – 19:30 Corul de copii „Tronos Junior” al Patriarhiei Române

19:30 – 20:00 Daniel Trifu

20:00 – 20:30 Ansamblul de datini şi obiceiuri „Ţinutul Momârlanilor”

20:30 – 21:30 ŞTEFAN HRUŞCĂ

Marţi, 24 decembrie

Prezentator: Liana Stanciu

18:30 – 20:30 Concert extraordinar de Crăciun „SILENT NIGHT” – Orchestra Metropolitană Bucureşti – dirijor Daniel Jinga cu soliştii: Monica Anghel, Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Andrei Lazăr, Nico, Sanda Ladoşi, Iordache Basalic

Miercuri, 25 decembrie

Prezentator: Liana Stanciu

19:00 – 19:30 Angely’s Santa Claus

19:30 – 20:30 THE URS

20:30 – 21:30 DIRECŢIA 5

Joi, 26 decembrie

Prezentator: Liana Stanciu

19:00 – 19:30 ALEXIA ŢALAVUTIS

19:30 – 20:30 DIANA MATEI & TARAFUL CLEANTE

20:30 – 21:30 DAMIAN & BROTHERS