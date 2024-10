DIPLOMA Show: peste 15.000 de persoane au admirat lucrările noii generații de artiști, arhitecți și designeri români

Anul acesta, expoziția a acoperit trei domenii mari: Arte Decorative, semnat de Rompetrol, Arte Plastice, semnat de Globalworth, și Arhitectură și Urbanism, semnat de Cemacon, explorând 18 specializări distincte, de la arhitectură și urbanism la arte vizuale, design grafic, fashion și new media. Fiecare lucrare expusă a reflectat teme sociale contemporane, provocări globale sau experiențe personale, evidențiind diversitatea și complexitatea noii generații de creatori.

„Numărul record de vizitatori al acestei ediții ne-a reconfirmat curiozitatea și dorința publicului de a descoperi și a se conecta cu lucrările tinerilor creatori. Orașul și locuitorii săi au nevoie de astfel de contexte de întâlnire și ne bucurăm că festivalul Diploma Show a animat timp de 10 zile centrul orașului.” - Teodora Dinu, Director de proiect DIPLOMA Show

Un fashion happening neconvențional

Cele 16 creații de modă prezentate anul acesta la DIPLOMA Show au fost însoțite de un fashion happening organizat de Alina Gavrilă-Bortun- Gavrilă Fashion Tellers. Evenimentul intitulat "Who’s the Goat?" celebrează tinerețea prin diversitatea ideilor, creațiilor și creatorilor într-o manieră liberă și curajoasă, dar cu o doză sănătoasă de umor.

Expoziții invitate

Pe lângă lucrările absolvenților români, DIPLOMA Show 2024 a prezentat și o serie de expozițiile invitate: „Vise domesticite" de Dana Jiloveanu prezentată de Galeria Posibilă & Globalworth, bijuterii curatoriate de Assamblage în parteneriat cu Romanian Jewelry Week și Global Creative Graduate Showcase, „SIT_2324” al absolvenților Shibaura Institute of Technology Tokyo și „Lullaby for Pain” de Nadya Izosimova, expoziție prezentată de Château Purcari, ce aduce în prim-plan o tânără artistă din Republica Moldova.

Masterclass-uri, un târg de design și colaborări speciale

DIPLOMA Show 2024 nu s-a limitat la expoziția principală, ci a găzduit masterclassurile DIPLOMA Grow, un program prezentat de Mega Mall, oferind participanților o zi plină de discuții despre cariere creative și sustenabilitate, cu invitați internaționali de prestigiu, printre care Sebastiano Paccini, fondatorul proiectului Libri Finti Clandestini.

Festivalul a inclus și un târg de artă și design, Hot Lagoon Fair, care a adus în atenția publicului o serie de creații originale – de la printuri și fanzine-uri la ceramică și cărți de autor. Printre expozanți se numără și opt artiști care au participat la DIPLOMA Show.

Totodată, Celebrate in Style, o colaborare IQOS x Diploma Show, a propus în 2024 o experiență aparte, construită în jurul a 10 ținute unice concepute de 5 designeri vestimentari. Proiectele designerilor prezentate în ultimii ani la DIPLOMA Show revin în festival într-o amenajare neconvențională, concepută în jurul ideii de celebrare. Cu ocazia a 10 ani de la lansarea globală a IQOS, sunt expuse 10 creații care reflectă creativitatea, perspectivele unice, diversitatea și optimismul.

Printre evenimentele speciale ale festivalului se numără Biblioteca Glitch, un spațiu dedicat schimbului de idei, cunoștințe și experiențe din domeniile artei, culturii, designului și comunicării. Pe parcursul festivalului vizitatorii au avut ocazia să răsfoiască cărți de artă, design și typography.

Totodată, până pe 15 octombrie, publicul poate vizita expoziția Graphic Design Alumni Capsule la Mega Mall, care reunește cele mai bune proiecte de graphic design din edițiile anterioare ale festivalului.

Pentru prima dată, în cadrul festivalului DIPLOMA Show, au fost organizate întâlniri informale între tinerii creatori și artiști, designeri sau arhitecți consacrați. Atât expozanții, cât și profesioniștii au fost deschiși la dialog, au avut ocazia să se cunoască, să discute despre proiectele lor, iar organizatorii speră ca aceste prime interacțiuni să se transforme în colaborări viitoare.

Colecții de haine și accesorii dedicate DIPLOMA Show

Un moment special al ediției din 2024 a fost lansarea colecției oficiale a festivalului, în urma concursului DRIPLOMA, prezentat de UniCredit Bank. Florin Enache, câștigătorul competiției, a impresionat juriul cu designul său creativ, care a fost disponibil pe tricouri albe și negre, bandane, portofele și mănuși. În cadrul festivalului, a fost amenajată și o căsuță roșie, creată în parteneriat cu UniCredit Bank, unde vizitatorii au putut achiziționa produsele oficiale DRIPLOMA.

Evenimente de seară și concerte

Evenimentele de seară, inclusiv concertele și petrecerile, au adus un plus de vitalitate festivalului, creând o atmosferă urbană unică. Printre highlight-urile acestor evenimente s-a numărat live session-ul susținut de Jojo Mayer, în parteneriat cu Jazz in the Park și Château Purcari.

