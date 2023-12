Eva Jumătate și Doru Apreotesei interpretează un colind românesc, în Concertul de Crăciun al Comisiei Europene la Stockholm

Colindul românesc "Împodobește, mamă, bradul" va fi interpretat vocal de binecunoscuta interpretă Eva Jumătate, în vârstă de 15 ani, acompaniată la pian de Doru Apreotesei, ambii artiști de origine română fiind stabiliți în Suedia.

În broșura caietului program al concertului sunt descrise obiceiurile de Crăciun ale fiecărei țări participante, colindele fiind publicate în limbile originare și în engleză. La finalul serii toţi artiştii, împreună cu publicul, vor interpreta colindul "Stille Nacht, heilige Nacht.”

Eva Jumătate a devenit cunoscută, în 2019, în Suedia, încă de la vârsta de 11 ani, când a participat la emisiunea "Suedezii au talent", fiind printre primii trei finaliști, care au fost cei mai votați concurenți din partea publicului. Eva a reprezentat Suedia în Italia, la festivalul „Sanremo Junior”, a câștigat concursul „Shooting Star” în 2017, iar un an mai târziu a fost distinsă cu medalia de argint în cadrul aceluiași show. Recent, Eva a fost distribuită, în rol principal, în două spectacole de musical, “Alice in Țara Minunilor” și “Scoala de rock”. În 2022, artista a compus și a lansat primul ei single, “Round and round”.

Doru Apreotesei (pianist, keyboardist, solist) a colaborat cu trupe jazz-fusion și formații rock foarte cunoscute, Pro Musica, Gramofon, Post Scriptum, Sfinx. A compus piese pentru toate aceste trupe, dar și pentru soliști cunoscuți, printre care Mircea Baniciu. A colaborat și cu Disneyland Paris, alături de compozitorul Vasile Șirli. Doru Apreotesei a emigrat în Suedia în 1985, piesele sale fiind transmise în continuare frecvent de posturile de radio din România. În Suedia, a semnat trei albume cu muzică originală, cel mai important fiind "Piano Dreams", licențiat și în Asia sub numele de "Deep Blue".