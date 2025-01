Vedetele de la Hollywood își pierd casele în incendiile devastatoare din Los Angeles

Billy Crystal și soția sa, Janice, și-au pierdut casa din Pacific Palisades în care au locuit timp de 45 de ani, notează AP.

„Ne-am crescut copiii și nepoții aici. Fiecare centimetru din casa noastră a fost umplut cu dragoste", au declarat aceștia într-un comunicat.

Mandy Moore a povestit pe Instagram că și-a pierdut casa din cartierul Altadena, lângă Pasadena, menționând că inclusiv școala copiilor ei și restaurantele preferate au fost distruse.

Paris Hilton a împărtășit un videoclip care arată casa ei din Malibu distrusă, locul unde copiii ei și-au petrecut primii ani.

Situația este atât de gravă încât aproximativ 70.000 de locuitori au primit ordine de evacuare, iar alte 30.000 de case sunt în pericol.

Incendiile au afectat și industria de divertisment: premiile Critics Choice au fost amânate, Universal Studios și-a închis parcul tematic, iar filmările pentru seriale populare precum „Hacks", „Ted Lasso" și „Grey’s Anatomy" au fost suspendate.

Între structurile istorice distruse se numără și ranch-ul care a aparținut legendarului Will Rogers, o proprietate de 359 de acri care includea o fermă cu 31 de camere, precum și motelul istoric Topanga Ranch, construit de William Randolph Hearst în 1929.

Jamie Lee Curtis, Adam Sandler, Ben Affleck, Tom Hanks și Steven Spielberg se numără printre celebritățile care au proprietăți în zonele afectate și așteaptă să afle dacă locuințele lor au supraviețuit flăcărilor.

Academia de Film a fost nevoită să amâne cu două zile anunțarea nominalizărilor la premiile Oscar, până pe 19 ianuarie, pentru a veni în sprijinul membrilor afectați de incendii.

