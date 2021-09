Expoziția LUCIAN POPĂILĂ. CHASM, la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului - Mogoșoaia, între 18 septembrie - 31 octombrie

Expoziția solo LUCIAN POPĂILĂ. CHASM, a pictorului contemporan român Lucian Popăilă, va avea loc în perioada 18 septembrie - 31 octombrie 2021, la Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului - Mogoșoaia. Lucrările lui Lucian Popăilă sunt reprezentări vizuale ale obișnuitului, caracterizate de o dimensiune ontologică și un anumit statut iconic. Curatoriată de Ana Negoiță, expoziția va avea vernisajul sâmbăta aceasta, 18 septembrie, în prezența artistului Lucian Popăilă și a curatoarei Ana Negoiță, de la ora 16:30, la 19:00, la Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia.

LUCIAN POPĂILĂ. CHASM reprezintă un proiect al Asociației ARTEWISER, în parteneriat cu Galeria Sector 1 și Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia, având drept parteneri instituționali Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, Universitatea Bucureşti şi Institutul Cultural Maghiar Bucureşti.

Popăilă impregnează majoritatea reprezentărilor sale picturale ale unor lucruri umile, precum tufișuri sau ramuri, pe care le examinează cu atenție, cu o intensitate spirituală inconfundabilă. Culorile simple, dar nu simpliste, apărute din practica picturii tetra-cromatice, demonstrează că reducerea mijloacelor poate fi la fel de convingătoare, din punct de vedere creativ, ca libertatea absolută.

În lucrările sale recente, apărute din lirism și metoda concentrată a poeziei Haiku, Lucian Popăilă continuă să folosească o creștere în serie pe care nu o transformă în manierism - conform spiritului formal al unora dintre minimaliști -, văzând în ea un fel de liber arbitru al expresiei picturii. Conștient, el definește formele brute din care se concretizează, mai târziu, posibilități limitate sau infinite. Fragmente de trunchiuri de copaci, stâlpi de foc sau nor, modele de apă sau foi de metal sunt toate evocate într-un mod stilizat, oferindu-le o anumită semnătură epigramatică, aproape ermetică și un aspect metafizic îmbunătățit. Picturile lui Lucian Popăilă amintesc o lume suspendată în timp, în care meșteșugul și contemplarea a ceea ce ar trebui să fie actul picturii sunt definite prin simplitatea gestului de pensulă amestecat cu viteza picturii în frescă.

Lucian Popăilă: luciditate plastică și banalitatea actului de a picta

„CHASM definește un fenomen de separare în interiorul practicii artistice a lui Lucian Popăilă. Reprezintă la nivel conceptual un tip de cratimă, de semn grafic de demarcație prin intermediul căruia sunt structurate serii tematice de lucrări, exerciții plastice și căutări stilistice particulare, abordate secvențial.

Cratima individualizează procesul pictural al artistului care are ca punct de plecare negarea modelului, depărtarea de imaginea fotografică, distanțarea de narațiune. Stratul de percepție dintre privitor și operă păstrează și redă ceea ce artistul definește drept banalitatea actului de a picta. Acest tip de raportare la subiect produce o schimbare fundamentală în relația dintre artist și subiect, aspect care poate fi identificat în pictura lui Lucian Popăilă printr-un proces de fragmentare, de decupare a unor porțiuni din model care sunt capabile să creeze un sistem vizual. În mod particular acest fapt derivă din potențialul picturii de a se auto-genera atunci când este în contact direct cu sursa (model), proces care are si o componenta mnemonica, prin accesarea unui imaginar intern al artistului. Putem remarca chiar existența unui proces ludic care implică un demers serial, în sensul că poate fi identificată o morfologie a imaginii, un fragment al sursei care se poate auto-genera și repeta la nesfârșit.

Lucian Popăilă dezvoltă un tip de luciditate plastică capabilă să sesizeze acel moment propice în care pictura devine un act instantaneu, un transfer de coordonate practice de la creier la mănă, un automatism somatizat. Și tocmai acest tip de automatism îl face să se separe total de practicile manieriste neavând niciun indiciu de liniaritate în elaborarea suprafețelor picturale cu referințe directe la model.

Modularea se face în interiorul subiectului odată disecat și recompus structural. Cratima – ruptura dintre spații, devine astfel un gest orientat către privitor care îl ajută să identifice granițele dintre seriile expuse. În același timp, lucrările conțin un tip de accesare episodic, putând fi revizitate în funcție interesul, atenția și curiozitatea privitorului. ”

Ana Negoiță, curatoarea expoziției

Lucian Popăilă. Biografie

Lucian Popăilă (n. 1991) este un pictor român stabilit în Cluj-Napoca, unde a absolvit studiile de licență și masterat în pictură în cadrul Universității de Artă și Design, Cluj-Napoca. În prezent, își finalizează studiile doctorale în cadrul aceleași instituții. A obținut două burse Erasmus, în 2010-2011 desfășurându-și stagiile de studiu la Venezia, la Academia di Belle Arti di Venezia, iar în 2015 a parcurs un stagiu de plasament în cadrul galeriei Plan B, din Berlin. Activitatea sa artistică se desfășoară din anul 2013, Lucian Popăilă având expoziții anuale atât pe plan local, cât și internațional. A participat la expoziții de grup, dar și individuale, în Cluj-Napoca, București, Târgu Mureș și Perugia, Italia, în prezent fiind unul dintre artiștii reprezentați de Galeria Sector 1 din București.

Expoziții



2019

„Echoes beneath the waves”, expoziție de grup, Muzeul de Artă Cluj-Napoca

“Four wary eyes”, expoziție de grup, Relicvar Art Space, Cluj-Napoca

“Teodor Moraru Grant Exhibition”, Quadro Gallery, Cluj-Napoca

“Papanache Camembert”, Ésam Caen, France/Cluj-Napoca

”Mother tongue”, expoziție de grup, Sector 1 Gallery, București

‘’End of the line”, expoziție de grup, Camera K’arte, Târgu Mureș

2018

“Papanache Camembert”, Ésam Caen, France/Cluj-Napoca

”Sottobosco - In the Crystal Coolness of the Morning” expoziție de grup, Muzeul de Artă Cluj-Napoca

2017

“The Exquisite Corpse Drinks the New Wine”, expoziție de grup, Galeria Sector 1, București

“SICCUM”, expoziție solo, Galeria Sector 1, București

2016

”Byzantine Art days”, expoziție de grup, Muzeul Etnografic, Cluj-Napoca

”Expo Marathon”, expoziție de grup, Muzeul de Artă Cluj-Napoca

2015

”Latin Love”, expoziție de grup, Macerata/Bari & Perugia, Italia

”Rumble in the jungle”, Casa Matei Gallery, Cluj-Napoca

Expoziția studenților absolvenți, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca

2014

“Luc Tuymans - in conversation”, expoziție de grup, Intact Space/Paintbrush Factory, Cluj-Napoca

”Latin Love” expoziție de grup, Casa Matei Gallery, Cluj-Napoca

2013

”Fecit a carnibus”, expoziție solo, Casa Matei Gallery, Cluj-Napoca

“Expomarathon”, expoziție solo, Cluj-Napoca

Expoziție de absolvire, Universitatea de Arte și Design, Cluj-Napoca la Expo Transilvania, Cluj-Napoca

“Byzantine Art Days”, expoziție de grup, Muzeul Etnografic, Cluj-Napoca

Expoziție de grup, Minerva Gallery, Cluj-Napoca

Târguri internaționale

2021 ART-O-RAMA Marsilia, Marsilia, Franța

2018 Contemporary ISTANBUL, Istanbul, Turcia

Ana Negoiță. Biografie

Ana Negoiță este istoric și critic de artă, absolventă a Universității Naționale de Artă din București, secția Istoria și Teoria Artei; doctor în arte vizuale, lector în cadrul CESI – Centrul de Excelență în Studiul Imaginii din cadrul Universității București. Colaborator și peer-review pentru revista în limbi străine a Institutului de Științe Politice și Relații internaționale al Academiei Române, autoare a peste 20 de articole de specialitate.

Este curator permanent specializat în artă contemporană în cadrul Centrului Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia și curator invitat pentru galerii private din țară și străinătate. Experiența de curator înglobează peste 30 de expoziții de artă românească clasică, dedicate unor licitații, dar în special artă contemporană.

Asociația ARTEWISER

Asociația Artewiser - o platformă de împrietenire cu arta - se adresează publicului atras de artă prin evenimente culturale, expoziții, workshop-uri și cursuri ce își propun familiarizarea cu ideile fundamentale despre artă și înțelegerea scopurilor și rolurilor artei moderne și contemporane și, mai ales, cu identificarea și integrarea beneficiilor artei atât în viața personală, cât și în comunitate.

Galeria Sector 1

Înființată în 2017, Galeria Sector 1 a dezvoltat un program bazat în principal pe expunerea artiștilor contemporani formați în jurul Școlii de la Cluj și a participat la diverse târguri internaționale de artă precum Art-O-Rama Marseille, Art Rotterdam sau Volta Art Fair. Prin expozițiile organizate, galeria a reușit să provoace direcțiile care stau la baza picturii, desenului, sculpturii și instalației / obiectului. În prezent, galeria se concentrează pe dezvoltarea unui program divers care să (re)prezinte talentele emergente, precum și artiști consacrați, români și internaționali.

Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia

Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului – Mogoșoaia este unul dintre punctele cheie ale vieții culturale a Bucureștiului, cu o tipologie aparte: spațiu de recreere și muzeu dedicat epocii brâncovenești, dar și epocii prințesei Martha Bibescu. Centrul răspunde unui public larg, diferit și extrem de cosmopolit cultural. Îmbinarea clădirilor de patrimoniu din complexul arhitectural și reconvertirea acestora în spații de artă contemporană sau spații dedicate unor evenimente culturale - concerte, conferințe, workshop-uri - repun complexul în paradigma gândită de Martha Bibescu.

De mai bine de 20 de ani, complexul arhitectural al vechiului palat brâncovenesc s-a impus ca unul dintre centrele importante dedicate artei contemporane, aici expunând nume cu rezonanță ale artei plastice românești, artiști din generații diferite, cu discursuri vizuale dintre cele mai diverse.

Expoziția: LUCIAN POPĂILĂ. CHASM

Artist: Lucian Popăilă

Curator: Ana Negoiță

Data vernisajului: 18 septembrie 2021, 16:30 – 19:00, în prezența artistului Lucian Popăilă și a curatoarei Ana Negoiță

Perioada expoziției: 18 septembrie – 31 octombrie 2021, marți - vineri, 10:00 - 18:00 | sâmbătă - duminică, 10:00 - 19:00

Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului – Mogoșoaia, str. Valea Parcului 1, în interiorul complexului