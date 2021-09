Fascinații europene Titi Gheorghiu expoziție de pictură la Artoteca Bibliotecii Metropolitane București  

Biblioteca Metropolitană București (BMB) cu sprijinul Primăriei Capitalei (PMB) anunţă vernisajul expoziției personale de pictură Fascinații europene a artistului Titi Gheorghiu, parte din Stagiunea Permanentă de Artă Plastică Temeiuri, luni, 13 septembrie 2021, începând cu ora 18:00, la Artoteca BMB.

Pe simeze își vor găsi locul aproximativ 30 de lucrări, ulei pe pânză, de diverse dimensiuni care ne poartă pașii prin Toscana, Positano, Veneția, Paris, Annecy, Colmar, Delft, București, Sibiu, Sighișoara. Pictorul respectă valorile clasice și tradiționale și impresionează atât prin tematică, cât și prin cromatica caldă și variată care pune în valoare frumusețea creațiilor sale: portrete, peisaje, natură statică.

Titi Gheorgiu, un artist mai puțin cunoscut publicului român, este premiat și recunoscut la nivel internațional, amintim: Premiul Orașelor de Artă ale Europei, cu lucrarea Omagiu lui Michelangelo, Marele Premiu Național al Italiei, cu lucrarea Amintindu-ne de Canaletto, lucrare expusă alături de lucrări semnate de Renato Guttuso și Salvador Dali, Câștigător al plachetei comemorative Artistul Secolului 20 – Academia Roma sau al Marelui Premiu al orașului Geneva cu lucrarea Vechiul târg al Sighișoarei.

A expus în cele mai importante centre culturale ale lumii, precum: Expoziția Mondială de Artă de la New York, Expoziția de la Banca Mondială – Washington, Expoziția Art European Show de la Geneva, Marea Galerie Belenky din Soho - New York, expoziția Artiști faimoși în vitrină din Florența, iar din 2013 expune permanent în cadrul Ligii Profesioniste a Artiștilor Americani, cu sediul la New York. Are lucrări în colecţii private din Bucureşti, Atena, Paris, Tel Aviv, Munchen, Viena, Montreal, New York, Pennsylvenia, Chicago, Los Angeles.

Este singurul pictor român menționat 4 ani consecutiv, 1999-2002, în Dicționarul Mondial de Artă.

Titi Gheorghiu a știut de cine trebuie să fie luată în seamă pictura sa și a reușit curând să ajungă în paginile unor repertoare de artiști contemporani care orientează și chiar controlează piața. Să nădăjduim că pictura lui Titi Gheorghiu va cunoaște și în țară prețuirea pe care a avut-o, și încă o mai are prin străinătăți.- Tudor Octavian (cronicar și critic de artă)

În deschiderea evenimentului vor vorbi despre artist și creațiile sale curatorii expoziției Carmen Olteanu, pictor și doctor în arte plastice și Radu George Serafim, critic de artă.

Iubitorii de artă pot vizita expoziția de pictură semnată Titi Gheorghiu în perioada 13 – 22 septembrie a.c., de luni până vineri, între orele 09:00-17:00, conform programului Artotecii BMB, Șoseaua Mihai Bravu, Nr. 4. Ca de fiecare dată, evenimentul se va desfășura în condiții de deplină siguranță atât pentru public, cât și pentru personal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

impuse în contextul epidemiologic actual (conform HOTĂRÂRII CMBSU nr. 45 din 31.07.2021).