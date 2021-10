Fotografii cu Regele Mihai I al României, într-o expoziție dedicată Centenarului Majestății Sale

Vernisajul expoziției omagiale „100 de ani de la nașterea Majestății Sale Regele Mihai I al României”, formată din 25 de fotografii ale Majestății Sale Regele Mihai I al României, realizate de Daniel Angelescu, fotograf oficial al Familiei Regale a României, cărora li se adaugă și cinci imagini din arhiva Bibliotecii Academiei Române, a avut loc sâmbătă, 23 octombrie 2021, fără public, la sediul Institutului Cultural Român. În deschiderea evenimentului, Dumitru Preda, istoric și diplomat, a susținut un discurs despre însemnătatea ultimului Suveran al Europei de Est în istoria recentă a României, urmat de un moment muzical susținut de Corul Regal, aflat sub Înaltul Patronaj al Principelui Radu.

Fotografiile vor fi prezentate în cadrul unei înregistrări video, care va putea fi vizionată pe rețelele de socializare ale ICR începând de luni, 25 octombrie 2021. Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Asociației Casei Majestății Sale și al Bibliotecii Academiei Române, în prezența artistului Daniel Angelescu.

Anul 2021 marchează Centenarul Regelui Mihai I al României, moment important în istoria recentă a României, iar expoziția onorează atât personalitatea ultimului Rege al României, cât și Casa Regală a României ca promotoare a culturii românești.

„Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenţei, suveranităţii şi unităţii noastre. Coroana este o reflectare a Statului, în continuitatea lui istorică, şi a Naţiunii, în devenirea ei. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate şi modestie.ˮ(Majestatea Sa Regele Mihai I al României, în cadrul şedinţei solemne comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului, din data de 25 octombrie 2011).

Repertoriu Corul Regal:

Imnul Regal – Eduard Hübsch (ar.Antonel Temistocli)

Ubi Caritas – Ola Gjeilo

Păstorița – Marțian Negrea

Doruleţ, doruleţule - Ioan Chirescu

Regele Mihai I al României, născut la 25 octombrie 1921, a fost membru de onoare al Academiei Române (19 decembrie 2007) și i-au fost acordate, de-a lungul timpului, titlurile de Profesor Honoris Causa Extraordinar și Senator ad Honorem ale Universității ‘Babeș-Bolyai’ (UBB) din Cluj-Napoca (12 aprilie 2003), Doctor Honoris Causa al Universității de Vest din Timișoara și Cetățean de Onoare al municipiului Timișoara (21 mai 2009), Doctor Honoris Causa al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca (7 octombrie 2009), medalia „Dr. Alexandru Șafran”, din partea Federației Comunităților Evreiești din România (13 octombrie 2010), distincția “The Freedom of the City of London” din partea Guild of Freemen of the City of London, pentru că a scurtat “cu cel puțin șase luni” cel de-Al Doilea Război Mondial, salvând mii de vieți (10 mai 2011), titlul de cetățean de onoare al orașului ceh Kromeriz, acordat în semn de recunoștință pentru rolul pe care l-a jucat în cel de-Al Doilea Război Mondial, în eliberarea de sub ocupația nazistă a mai multor orașe (23 octombrie 2011).

Fotograf profesionist, colaborator permanent al Casei Regale a României, Daniel Angelescu este fondatorul companiei Angels Photography și fotograf al Casei Regale a României, cu care colaborează din anul 2007, când s-a alăturat prietenului său, reputatul fotograf Marius Bărăgan, pentru a imortaliza vizita în România a ASR Principelui Moștenitor Alexandru al II-lea și a Principesei Ecaterina ai Serbiei. De atunci, Daniel Angelescu a păstrat în fotografiile sale cele mai importante evenimente ale Familiei Regale a României: Jubileul Alteței Sale Regale Principesa Moștenitoare Margareta a României (2009), Jubileul ASR Principelui Radu al României (2010), Jubileul Majestății Sale Regelui Mihai al României (2011). Fotografiile realizate pentru Familia Regală surprind spiritul unic al acestor evenimente de mare anvergură și impact, ce reunesc familii regale din toată Europa și personalități marcante ale vieții publice românești și sunt caracterizate de rigorile și demnitatea unui protocol de cel mai înalt nivel. În calitate de co-autor (prin fotografiile oferite) al albumului „Jubileul Regelui”, publicat de Editura Curtea Veche în anul 2011, Daniel Angelescu dorește să aducă un omagiu, în imagini-document, destinului extraordinar al MS Regelui Mihai, un exemplu de integritate, generozitate și tenacitate care îi inspiră pe românii de pretutindeni.

Corul Regal, dirijor Antonel Temistocli, este un ansamblu cameral de tineret aflat sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României, format din 25 de tineri muzicieni cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, majoritatea dintre ei fiind studenţi și absolvenți ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti. Corul Regal a luat naştere la iniţiativa unui grup de studenţi ai Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, din dorinţa acestora de a crea o formaţie corală profesionistă care să contribuie la promovarea şi dezvoltarea tinerelor talente muzicale din România. A fost inaugurat la 6 iulie 2012, printr-un concert care a avut loc în Sala Regilor din incinta Palatului Elisabeta, în prezenţa Majestății Sale Margareta, Custode al Coroanei Române şi a Alteței Sale Regale Principele Radu al României.