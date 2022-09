Glume cu substrat social în cea mai nouă expoziție de la Celula de Artă

„Matei Emanuel este un cavaler care poartă o armură din zilele noastre și se lansează în forță pe scena turnirurilor artei contemporane românești. Artist emergent cu o viziune originală, recognoscibilă, ironizează apucăturile noastre consumeriste și pune spre lume o oglindă în care se reflectă prin suprapuneri, arsenalul din dotarea unui cavaler medieval și estetica unor produse de serie din zilele noastre. În fond ce e nou sub soarele și norii istoriei? Au evoluat comportamentele omenești de-a lungul acestui parcurs cronologic și istoric sau ne mână lucruri similare?! Creațiile sale hibride, din punct de vedere vizual, se situează între sculptură și design, fără a avea un scop altul decât cel artistic și poartă un rol moralizator asupra moravurilor societății actuale (universale?).

Prin intervenția creatoare a artistului, spațiul Celulei de Artă devine dioramă într-un imaginar muzeu de istorie, în care sculpturile prezente iau naștere din deturnate obiecte comune, alimente supradimensionate, moi mijloace de transport călărite de un luptător foarte important. O geantă folosită la livrarea alimentelor se transformă ludic într-o spadă marcată cu simboluri "heraldice", adevărată armă personalizată a cavalerului luptător (cu ideile). Artistul cavaler își propune să ne livreze prin arta sa, glume cu substrat social și imagini de luptă ironic redirecționate către lume.” - Raluca Ilaria Demetrescu, curatoarea expoziției.

Născut în 2001 București, Matei Emanuel este student în anul al III-lea la UNARTE, Sculptură. Cavalry Delivery de la Celula de Artă este al doilea său eveniment solo, primul - Matei Știrbei are loc la Galeria Știrbei 47. Participă la expozițiile: Art in Progress 2 - The Institute, Bombe și oameni. Artiști uniți împotriva războiului- Carol 53, Flori și oameni. Homo homini flos est - Contemporan Hair Space, Când arta întâlnește religia - Art Safe, Lust is in the Air - The Institute

Celula de Artă este reprezentată de un spațiu cu deschidere stradală, ce își propune să permită lucrărilor să evadeze din spațiul clasic al galeriei pentru a interacționa cu un public nou, care nu obișnuiește să participe la vernisaje și astfel, pentru ca nu mai există o barieră fizică și temporală între obiectul de artă și privitor, se crează un dialog liber, direct și nonconformist.

Galeria vine în sprijinul creaţiei contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale și încurajează dezvoltarea de noi forme de expresie artistică accesibilă la orice oră pentru publicul stradal. Cu o prezență de ~ 5 ani (2017 - 2022) pe scena artei din București, Celula de artă a susținut peste 120 evenimente (expoziții, performance-uri, live-uri) și a influențat modul de percepție în ceea ce privește expunerea obiectelor sau actelor artistice în fața publicului.