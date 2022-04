ICR New York și Muzeul Național al Literaturii Române din București lansează noua serie online „Primul meu american: întâlniri și portrete transatlantice”

Seria acestor recitaluri literare se va desfășura în perioada 19 aprilie – 18 octombrie 2022 și îi are ca invitați pe scriitorii Ana Maria Sandu, Bogdan Coșa, Adriana Babeți, Florin Lăzărescu, Elena Vlădăreanu și Caius Dobrescu, care au fost rugați să își reamintească prima întâlnire cu un american „în carne și oase” și impactul avut de aceasta în viața și cariera lor literară. Textele inedite, scrise special pentru acest proiect, vor fi citite de autori în română, fiind subtitrate în engleză. Traducerile sunt semnate de Andrew K. Davidson, Diana Manole și Gabi Reigh.

Programul se va deschide cu textul Anei Maria Sandu care a ales să se refere la o întâlnire plină de miez cu starul literar româno-american Andrei Codrescu.

Reamintim că parteneriatul dintre ICR New York și Muzeul Național al Literaturii Române din București a debutat în luna iunie 2020 și a continuat pe parcursul anului 2021 cu o serie online originală și de mare success intitulată “Life Anew. Writers Imagine the World after the Pandemic” / „Viața de la capăt. Scriitorii imaginează lumea după pandemie” prin intermediul căreia douăzeci dintre cei mai importanți autori români contemporani își imaginau, în proză, eseu sau poezie, cum se va vindeca această lume după pandemie și cum viața o va lua de la capăt.

Recitalurile literare din cadrul acestei noi serii vor fi difuzate pe paginile de Facebook, YouTube și Instagram ale celor doi parteneri, precum și pe website-ul ICR New York, lunar.