Lansare catalog RomânIA la Bookfest

Lansarea catalogului expoziției „România – reprezentarea identitară a portului popular în artă”, ediția a II-a, la Bookfest 2026

Data: 6 iunie 2026

Ora: 13:00



Locul: Salonul Internațional de Carte Bookfest 2026, Romexpo, Scena Agora



Catalogul disponibil în 2 variante – română și engleză – documentează și completează expoziția omonimă, reunind lucrări de artă, studii și materiale de specialitate care evidențiază modul în care portul popular românesc a fost reprezentat, interpretat și instrumentalizat de-a lungul timpului în diferite forme de expresie artistică. Publicația constituie o resursă valoroasă pentru cercetători, artiști, colecționari și pentru toți cei interesați de patrimoniul cultural românesc.



Invitate speciale ale lansării sunt Andrea Tănăsescu și dr. Doina Ișfănoni. Andreea Tănăsescu este cunoscută pentru activitatea sa de promovare internațională a iei românești și pentru inițierea La Blouse Roumaine, comunitate care a contribuit semnificativ la creșterea vizibilității patrimoniului textil românesc la nivel mondial. Dr. Doina Ișfănoni, etnolog, istoric și teoretician de artă, una dintre cele mai respectate voci ale cercetării patrimoniului cultural tradițional românesc.



Expoziția „România – reprezentarea identitară a portului popular în artă” a reunit peste 320 de lucrări și obiecte de patrimoniu provenite din colecții muzeale și private din țară și din străinătate, oferind o perspectivă fără precedent asupra costumului tradițional românesc reflectat în artă, de la secolul al XVI-lea până în contemporaneitate.



Prin pictură, sculptură, grafică, fotografie, instalație, film, modă și alte forme de expresie artistică, proiectul a evidențiat rolul iei și al portului popular în construirea imaginarului identitar românesc, precum și felul în care aceste simboluri culturale au fost integrate în discursul artistic, social și politic al diferitelor epoci.

Unul dintre momentele remarcabile ale expoziției a fost prezentarea în premieră în România a celebrului tablou La Blouse Roumaine de Henri Matisse, împrumutat de la Centre Pompidou, lucrare devenită un simbol internațional al fascinației exercitate de ia românească asupra culturii universale.



Muzeul Național de Artă al României este prezent la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2026, desfășurat în perioada 3 - 7 iunie, la Romexpo – Pavilion B2, cu un stand dedicat publicului interesat de artă, patrimoniu și cercetare muzeală. Vizitatorii vor putea descoperi și achiziționa la standul D17 o selecție de cataloage de expoziție și repertorii științifice elaborate de specialiștii muzeului, care documentează și valorifică opere din colecțiile MNAR, dar și teme de cercetare relevante pentru patrimoniul artistic românesc și european.

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