Proiectul „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului”, al Adinei Pintilie, inclus în topul participărilor la Bienala de Artă de la Veneția în 2022, în presa națională și internațională

După ce a captat atenția reprezentanților media și a participanților la deschiderea expoziției, organizată în perioada 21 - 22 aprilie 2022 la Pavilionul României și în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția, proiectul a fost inclus în clasamente și materiale de presă ce vizează cele mai apreciate participări naționale la actuala ediție a Bienalei:

The Art Newspaper include Pavilionul României în Top 7 expoziții care trebuie văzute în Giardini della Biennale: „Urmărește instalația pe toată durata sa și o vei găsi captivantă: o experiență viscerală și neliniștitoare, care va rămâne cu tine pentru tot restul Bienalei.” (Aimee Dawson)

Vogue: „La Giardini, instalația video a premiatei regizoare Adina Pintile, de la Pavilionul României, a stârnit lacrimi și strigăte de „Bravissima!” printre vizitatori. Una dintre cele mai provocatoare lucrări din 2022 pentru abordarea sa autentică și lipsită de compromisuri a ideilor despre intimitate și corp, proiectul reprezintă punctul culminant al unor ani de cercetare și strânsă colaborare cu protagoniștii. Instalația pune în discuție ‘violența ideilor preconcepute despre corp cu care creștem’ (potrivit artistei), urmărind relațiile complexe și fascinante ale trei cupluri, ale căror corpuri și dinamici intime există în afara ‘normelor’ și prejudecăților.” (Charlotte Jansen)

The Guardian: „Socialul devine personal în „You Are Another Me - A Cathedral of the Body", al artistei și cercetătoarei Adina Pintilie. Conversații complexe pe mai multe ecrane între partenerii din câteva cupluri sunt prezentate îndeaproape în timp ce aceștia vorbesc, se ating și reflectează asupra corpurilor, relațiilor, vieților și nevoilor lor. Am fost emoționat și recunoscător pentru deschiderea cu care protagoniștii și-au împărtășit experiențele cu Pintilie, care a lucrat cu ei timp de mai mulți ani.” (Adrian Searle)

Populara emisiune culturală TTT a canalului de televiziune german ARD, despre Pavilionul României: „O lucrare artistică care ajunge în zonele cele mai profunde ale sufletelor noastre. O experiență care ne va urmări mult timp de acum încolo, care ne atinge mai adânc decât majoritatea, ca o ‘săgeată’ a cunoașterii: să fim sinceri, recunoscători, să vedem viața ca pe un dar - să uităm de rușine, să nu ne temem. Ce ar putea realiza mai mult, ce ne-am putea dori mai mult de la o operă de artă.” (Andreas Krieger)

Publicații de referință din lumea artelor vizuale au menționat atenția deosebită de care s-a bucurat Pavilionul României pe scena internațională:

Wallpaper: „În Giardini, cele mai intens discutate subiecte de conversație în lumea artei au fost Pavilionul României (Adina Pintilie), al Canadei (Stan Douglas) și al Braziliei (Jonathas de Andrade).” (Harriet Lloyd-Smith)

Artnet: „Corpul ca temă centrală apare cu remarcabilă rigoare în Pavilionul României, unde cineasta Adina Pintilie oferă o perspectivă lipsită de compromisuri asupra intimității, explorând modurile în care ne conectăm unii cu ceilalți și cu propriile noastre corpuri.” (Kate Brown)

Ocula Magazine menționează Pavilionul României printre principalele atracții ale ediției de anul acesta a Bienalei de Artă de la Veneția: „‘You Are Another Me—A Cathedral of the Body’ este într-adevăr impresionantă, așa cum spune toată lumea. O continuare a cercetării începute de Pintilie cu filmul său ‘Touch Me Not’ (2018), instalația prezentată în Pavilionul României deconstruiește relațiile a trei cupluri, oferind publicului incursiuni intime în relațiile acestora cu propriile corpuri, precum și cu cele ale partenerilor. Pintilie creează un cadru protejat, în care susține cu grijă deosebită desfășurarea pe ecrane a intimității acestora.” (Stephanie Bailey, Mohammad Salemy)

Cunoscuta critică de artă și jurnalistă Louisa Buck remarca la deschiderea oficială a Bienalei: „România are un Pavilion de top, emoționant, care destabilizează prejudecățile!”

ARTnews menționează Pavilionul României printre cele mai bune 10 participări naționale: „Lucrarea ce nu poate fi ratată în Noua Galerie a Institutului Român pentru Cultură și Cercetare Umanistică este o instalație VR, în care spectatorului i se permite să privească, să atingă și chiar să vadă prin ochii protagoniștilor lui Pintilie.” (Alex Greenberger)

De Standaard: „Instalația pe care Adina Pintilie a realizat-o pentru România este de un alt calibru. Corporalitatea, tandrețea și intimitatea intră în scenă într-un mod dezarmant.” (Geert Van der Speeten)

Numéro numește Pavilionul României printre cele mai impresionante 7 participări naționale de la Bienală: „În “Catedrala corpului”, a artistei Adina Pintilie, într-adevăr corpul este acela care apare în splendoarea sa magnifică în instalația video monumentală desfășurată pe nouă ecrane ce plutesc în clădirea impunătoare și întunecată a pavilionului. Imaginile filmate de artistă explorează relația protagoniștilor cu propriul corp (...) În conversație cu aceste cronici intimiste simultane, expoziția dezvăluie într-o încăpere alăturată, învăluită într-o lumină albăstruie, o mașinărie stranie: trei ecrane susținute orizontal de un braț mecanic uriaș, care dezvăluie - printr-un sistem de oglinzi - corpurile care se ating, se cuprind, își ascultă unele altora respirațiile și bătăile inimii. În acest decor tehnologic se naște tandrețea, luând prin surprindere spectatorul, ce descoperă în spatele acestui dispozitiv tulburător expresia contemporană a unei adevărate umanități.” (Matthieu Jacquet)

The Evening Standard: „Ideea este de a ne reaminti că intimitatea nu arată întotdeauna așa cum ne imaginăm. La Noua Galerie a Institutului Român pentru Cultură și Cercetare Umanistică există o componentă de realitate virtuală pe care nu trebuie să o ratezi.” (Nancy Durrant)

Propagarta include proiectul Adinei Pintilie în top 10 pavilioane naționale: „Scenele proiectate pe ecrane supradimensionate nu te lasă să pleci din expoziție fără să reflectezi la titlul extrem de sugestiv al expoziției, ‘You Are Another Me – A Cathedral of the Body’, iar experiența VR găzduită de Galeria Nouă de la parterul sediului ICR din Veneția are scopul de a completa experiența imersivă a vizitatorului în scenele filmate de Pintilie pentru instalația din Giardini.” (Dragoș Vărșăndan)

Urban.ro: „Primul weekend în care Bienala de la Veneția a fost deschisă publicului larg a adus României o serie de mesaje admirative, precum și nominalizarea în top 10 al pavilioanelor prezente anul acesta, din partea prestigioasei publicații ARTnews.” (Redacția Urban)

La vernisajul expoziției „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului”, organizat la Pavilionul României, au participat în calitate de vorbitori: Liviu Jicman, Președinte al Institutului Cultural Român, Diana Baciuna, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, Andrei Novac, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, Attila Kim, Comisarul României pentru Bienala de Artă de la Veneția, curatorii Cosmin Costinaș și Viktor Neumann, alături de artista Adina Pintilie și protagoniștii proiectului - Laura Benson, Hermann Müller, Hanna Hofmann și Christian Bayerlein.

Attila Kim, Comisarul României pentru Bienala de Artă de la Veneția, a declarat: „Puține proiecte sunt la fel de profunde și au capacitatea de a pune România în lumina reflectoarelor așa cum o face expoziția Adinei Pintilie, prin estetica audio-vizuală și experiența imersivă oferită publicului. Cele două instalații din Pavilionul României și Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția se completează într-un mod impresionant, expunând în contextul Bienalei o perspectivă universal valabilă asupra intimității și corporalității, care se remarcă prin promovarea diversității și a incluziunii. Un mesaj puternic pe care țara noastră îl transmite pe scena internațională a artei contemporane, ce vizează celebrarea corpului și a conexiunii umane dincolo de preconcepții. Ne bucurăm totodată că, prin prezența Adinei Pintilie, România participă la această ediție a Bienalei, în care au fost invitate să ia parte mai multe artiste ca oricând, cu cel de-al doilea solo show feminin din istoria sa, după expoziția Getei Brătescu, din 2017.”

Potrivit Dianei Baciuna, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, „participarea României la Bienala de la Veneția este o tradiție, de mai bine de un secol, fiind una dintre principalele manifestări din domeniul artelor vizuale, iar misiunea acesteia trebuie dezvoltată de la an la an. Într-o perioadă în care umanitatea este supusă unor grele încercări, arta și cultura rămân vocile sufletului și ale creației. Sute de artiști din 80 de țări și-au deschis expozițiile, vernisaje ale încrederii că drepturile și libertățile, dar mai ales libertatea de exprimare, sunt garantate. Le mulțumesc Adinei Pintilie și curatorilor Cosmin Costinaș și Viktor Neumann pentru proiectul extraordinar care transformă, pentru următoarele șapte luni, Pavilionul României într-o casă a artei contemporane.”

Președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, a afirmat: „România este singura țară care are posibilitatea de a-și prezenta expoziția națională la Bienală în două spații diferite: în Giardini della Biennale, în pavilionul național, și la sediul Noii Galerii a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Aici, vizitatorii vor fi invitați într-o călătorie în realitatea virtuală, care îi va aduce mai aproape de înțelegerea problematicii abordate de echipa artistică a proiectului. Suntem așadar onorați că ICR susține proiectul câștigător de anul acesta și, în plus, găzduiește extinderea acestuia din Pavilionul României.”

Instalația VR a fost dezvoltată în colaborare cu echipa de VR design a Augmented Space Agency (Ciprian Făcăeru, Sabin Șerban și Dan Făcăeru) și partenerul academic al proiectului - UNATC Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”.

Andrei Novac, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, a menționat: „Avem onoarea să celebrăm astăzi deschiderea celei de-a 59-a ediții a Expoziției Internaționale de Artă – La Biennale di Venezia și să îi felicităm pe artista Adina Pintilie și pe curatorii Cosmin Costinaș și Viktor Neumann pentru proiectul „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului”. Proiectul utilizează arta ca instrument pentru a crea un spațiu dedicat unei comunități primitoare și incluzive, într-o lume diversă. Instalațiile audio-video explorează corpul uman ca sursă centrală de fascinație permanentă, reunind diferite fațete ale identității. „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului” reprezintă o experiență extraordinară, atât intimă, cât și profundă, generată de atitudinile în plin proces de schimbare față de corporalitate și interpretarea corpului uman.”

În urma vernisajului, curatorii Cosmin Costinaș și Viktor Neumann au declarat: „Suntem copleșiți de răspunsul pozitiv primit din partea publicului, a profesioniștilor în domeniul artei, precum și a presei internaționale, privind proiectul „Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului”, în primele zile de la deschiderea Bienalei de Artă de la Veneția. Experiența a fost una viscerală, emoționantă și revelatoare pentru mii de vizitatori, iar Pavilionul României a fost în mod constant clasat printre cele mai apreciate reprezentări naționale, dintre cele 80 de participări la Bienală, inclusiv de către publicații internaționale prestigioase. Așteptăm cu nerăbdare sutele de mii de vizitatori estimate să ajungă la acest eveniment de artă în lunile următoare. Dorim încă o dată să ne exprimăm recunoștința profundă față de Adina Pintilie, pentru șansa încredințată de a fi împreună în această călătorie semnificativă.”

„Tu ești un alt eu - O catedrală a corpului” marchează următoarea etapă a programului de cercetare multi-platformă asupra intimității inițiat de Adina Pintilie în 2010 și lansat public în 2018 cu lungmetrajul „Touch Me Not”, câștigător al Ursului de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Pentru ediția din 2022 a Bienalei de Artă de la Veneția, artista reimaginează Pavilionul încărcat de istorie al României ca pe o „catedrală” contemporană, care încurajează deschiderea către experiențe diferite ale corporalității și viziuni diferite asupra lumii. Proiectul propune noi posibilități de a vedea, de a gândi și de a relaționa, ce destabilizează retoricile vizuale și politicile convenționale ale privirii, generând noi experiențe epistemologice și transformatoare. Expoziția poate fi vizitată de către public până în data de 27 noiembrie 2022.

