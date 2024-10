VERNISAJ: Expoziție de scenografie sustenabilă și performance în cadrul Bienalei de Scenografie București și al FNT 2024

Evenimentul a avut loc în prezența Excelenței Sale Domnul Dr. Peer Gebauer, Ambasadorul Germaniei în România și a Excelenței Sale Domnul Nicolas Warnery, Ambasadorul Franței în România.

„Crafting the Future – Hands on Scenography: Sustainability and the Performing Arts”, expoziție capsulă, este rezultatul unui proiect-pilot care are la bază trei ateliere practice: de design și confecționare de obiecte de recuzită, măști și costume.

Atelierele au reunit 25 de tineri artiști și designer români care, timp de o săptămână, au lucrat sub coordonarea a trei artiști și tehnicieni din Franța, Germania și România: Isabelle Szymaszek, Stefanie Romacker, respectiv Corina Grămoșteanu.

Participanții la cele trei ateliere sunt și artiștii care vor prezenta lucrările. Aceștia au lucrat în pregătirea spectacolului alături de regizorul Dan Vasile.

„În cadrul atelierului, participanții au avut ocazia să experimenteze ei înșiși procesul de creare a recuzitei de teatru. Au trecut prin toate etapele implicate, de la idee la construcție.

Am ales tema barocului, care oferă o multitudine de posibilități grafice atât pentru costume, cât și pentru decor. În plus, producțiile din această perioadă, care se concentrau pe aparență și pe acumulare, au multe în comun cu epoca noastră contemporană.

Având în vedere această temă, obiectivul a fost acela de a utiliza numai materiale reciclabile sau reciclate pentru a înțelege că se poate face artă cu elemente puține, care sunt la îndemână.

În cele din urmă, colaborarea dintre cele trei departamente, recuzită, costume și măști, le-a oferit tinerilor artiști și designeri o perspectivă asupra realității din lumea muncii în teatru, unde toate meseriile trebuie să comunice și să lucreze împreună pentru a crea o operă de artă”, a declarat Isabelle Szymaszek, o liber-profesionistă de succes, cu proiecte notabile în zona designului de recuzită sustenabil.

„Machiajul, costumele și scenografia creează o producție teatrală într-un schimb constant de idei. Fiecare este dependent de celălalt în procesul de creație.

Sustenabilitatea devine din ce în ce mai importantă și de aceea am lucrat cu ipsos, hârtie și resturi de materiale. În atelierul de măști, am creat măști personalizate, stabile și mulaje de hârtie turnate manual. Participanții, tineri și aspiranți profesioniști, au exersat tehnici meșteșugărești alături de munca în echipă și și-au lăsat imaginația să exploreze noi direcții”, a mărturisit Stefanie Romacker, pictor și make-up artist, pasionat de confecționarea de măști folosind materiale durabile și reciclate.

Tinerii artiști și designeri care au luat parte la cele trei ateliere sunt: Daria Arsu, Sofia Iorga, Miruna Olaru, Elena Cătălina Nicolae, Eva Baciu, Șteff Chelaru, Mara Bădică și Iulia Enculescu (design de costume), Ruxandra Preda, Ileana Acio, Horia Radu Crețu, Francesca Stere, Ada Zaharia, Alexandra Maftei, Alexandra Bucur, Erika Domokos, Ioana Dinu, Raluca Musta, Ștefana Derveș, Ștefania Pânzaru și Maria Ordean (design de recuzită), Briana Lică, Cristian Perianu, Laura Sima și Maria Popa (design de măști).

Expoziția „Crafting the Future – Hands on Scenography: Sustainability and the Performing Arts” poate fi vizitată în perioada 19-27 octombrie 2024, zilnic, de la ora 10:00 la ora 18:00. Accesul publicului este liber.

Situat la intersecția dintre artele spectacolului și sustenabilitate, proiectul „Crafting the Future – Hands on Scenography: Sustainability and the Performing Arts” subliniază importanța, valoarea și frumusețea disciplinelor tehnice și a meșteșugurilor care susțin artele spectacolului. De asemenea, îi încurajează pe scenografi, artiști și designeri să își dezvolte competențe practice în acest domeniu.

Organizat de Goethe-Institut România, Institutul Francez din România, OISTAT România și Bienala de scenografie București, proiectul este finanțat de Fondul cultural franco-german, înființat în 2003 pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a Tratatului de prietenie dintre Franța și Germania de la Élysée.