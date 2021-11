WESTWOOD GALLERY NYC prezintă “Modernism Mitic”, o retrospectivă a sculptorului Constantin Antonovici (1911-2002), născut în România, expoziţie curatoriată de James Cavello

Artistul s-a născut şi a crescut în România; el a devenit un sculptor cunoscut în anii 1930, în timp ce era student la Academia de Arte din Iaşi. La începutul războiului din Europa în anii 1940, a început un parcurs de şapte ani pentru a ajunge să îl întâlnească pe ilustrul Brâncuşi, care locuia la Paris. În acest răstimp, a studiat cu faimosul Ivan Meštrovič la Zagreb, şi a fost arestat de SS şi întemniţat la Berlin pentru refuzul de a lupta de partea naziştilor.

În pragul morţii, un medic din închisoare l-a ajutat pe Antonovici să obțină o eliberare supravegheată la Viena unde a studiat la Academia de Arte, şi apoi a aprofundat tehnicile sculptuii în lemn în Tirol. În 1947, Antonovici a plecat la Paris, unde a locuit şi a lucrat ca asistent al lui Constantin Brâncuşi în atelierul din Impasse Ronsin 11, ocupându-se de treburile zilnice ale atelierului, inclusiv participând la construirea unor socluri şi sculpturi. În această perioada, Antonovici a participat la Salon des Indépendents (Salonul Independenţilor) de la Grand Palais în 1950 şi 1951. Înainte de a pleca de la Paris în 1951, Brâncuşi i-a scris o scrisoare de recomandare pe 5 mai, afirmând: “Subsemnatul certifică faptul că dl. Antonovici are foarte mult talent şi este foarte muncitor”.

În 1951, Antonovici a emigrat în Canada, de unde s-a mutat la New York, unde a lucrat într-un atelier oferit pe viaţa de Catedrala St. John the Divine. El a creat în această perioadă numeroase lucrări ecumenice dar a continuat să creeze şi formele sale moderniste unice, amintind de copilăria lui, folclorul românesc şi timpul petrecut cu Brâncuşi.

Expoziţia este o colaborare între Westwood Gallery NYC şi Galeria Gertrude Stein, o galerie istorică de artă contemporană din New York, fondata în anii ’50. Una dintre expziţiile sale faimoase a fost prima instalaţie de Yayoi Kusama in New York City, “Aggregation: One Thousand Boats Show" (O mie de bărci), în 1964.

Expoziţia include paisprezece sculpturi, precum şi documente inedite din Arhiva Antonovici. Sunt incluse în expoziţie eseuri, paşapoarte, fotografii de epocă, invitaţii la expoziţii, scrisori de la Casa Albă, muzee americane şi un jurnal care descrie cum sculptorul a interacţionat cu membrii SS. Este expusă şi o scrisoare de la Dl. şi Dna. Kreeger cu privire la achiziţia sculpturii Pegasus (1972), care este la ora actuală în colecţia permanentă a Muzeului Kreeger, Washington DC.

Imagine: Constantin Antonovici, Tors (1957), marmură, metal pe soclu de marmură (semnat, datat).