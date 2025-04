Un nou medicament împotriva bolii Alzheimer primește undă verde din partea autorităților europene

Lecanemab (cunoscut sub denumirea comercială „Leqembi”) a primit undă verde din partea Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) în noiembrie 2024. Dezvoltat de compania farmaceutică japoneză Eisai împreună cu producătorul american Biogen, acest tratament este deja comercializat în Statele Unite de la începutul anului 2023, precum și în China, Japonia și Regatul Unit.

Caracteristica unică a acestui medicament este că aparține unei noi generații de tratamente care vizează una dintre cauzele presupuse ale bolii: plăcile amiloide. Aceste agregate proteice se acumulează în neuroni și provoacă distrugerea lor. Ele sunt suspectate că ar cauza simptomele bolii.

„Lecanemab a demonstrat un efect spectaculos asupra acestor leziuni cerebrale și, pentru prima dată, avem confirmarea că are efect asupra simptomelor”, a declarat Bruno Dubois, profesor emerit de neurologie și membru al Academiei Franceze de Medicină.

Medicamentul - un anticorp administrat intravenos odată la două săptămâni - încetinește progresia simptomelor, conform rezultatelor unui studiu clinic publicat la sfârșitul anului 2022 în New England Journal of Medicine. După un an și jumătate de tratament, simptomele cognitive ale pacienților s-au îmbunătățit cu 27% comparativ cu participanții care au luat un medicament placebo.

Tratamentul costă aproximativ 25.000 de euro pe an pentru un pacient.

(sursa: Mediafax)