Fiecare artist are „Bărbierul lui”, pe scena Operei din București

Noua versiune a „Bărbierului” lui Rossini este un spectacol ludic, în care elementele din contemporaneitate creează, în mod paradoxal, o întoarcere spre esența operei bufe de la începuturi. Spectacolul îl reprezintă mai ales pe scriitorul și regizorul Igor Bergler, specializat în „commedia dell’arte”, care și-a propus să evidențieze autenticul, în detrimentul clasicului. De aceea, fiecare participant la actul artistic pus în scenă la ONB își revendică noua variantă a creației lui Rossini ca fiind „propriul Bărbier”, la care fiecare în parte și-a adăugat propria viziune și propria amprentă.

Considerată una dintre cele mai îndrăgite opere buffa din repertoriul universal, „Bărbierul din Sevilla” revine pe scena ONB, într-o versiune ce evidențiază spiritul originar al capodoperei rossiniene: efervescent, comic, viu și provocator, fidel intențiilor inițiale ale compozitorului și inspirației din commedia dell’arte. Este o întoarcere la esența vibrantă și ludică a operei, așa cum și-a propus-o regizorul, redându-i prospețimea și umorul originar, adesea pierdute în montări sobre sau excesiv conceptuale.

Directorul Operei din București, dirijorul Daniel Jinga, a precizat, în cadrul conferinței de presă care a precedat avanpremiera spectacolului, că l-a ales pe scriitorul Igor Bergler ca regizor, pornind de la descoperirea specializării acestuia în commedia dell’arte și de la viziunea comună pe care cei doi o au, în legătură cu dezlănțuirea muzicii pe scena contemporană, într-un exercițiu de autenticitate, mai mult decât pentru a crea o nouă variantă clasică a marilor opere.

„Igor Bergler este specialist în commedia dell’arte și am ajuns la concluzia că vrem, împreună, să oferim publicului un nou Bărbier, cum îi spune el, «bărbierul meu». Dacă el are bărbierul lui, atunci am decis să am și eu bărbierul meu, și atunci m-am documentat și mi-am dorit ca acest bărbier să fie operă bufă”, a precizat Daniel Jinga.

Opera buffa (operă comică italiană) este un gen de operă apărut la Napoli la mijlocul secolului al XVIII-lea, caracterizat prin subiecte cotidiene, personaje realiste, umor și structură în două acte, spre deosebire de opera seria. A evoluat din intermezzi (scenete comice între actele operelor serioase), utilizând voci masculine joase (basso buffo) și intrigi amoroase, fiind popularizat de compozitori precum Pergolesi, Mozart și Rossini.

„La Bărbier nu se mai râde de mult”

Pentru regizorul Igor Bergler, cel mai important lucru a fost să readucă râsul în opera lui Rossini, așa cum ar fi trebuit să rămână, de la început. „E o operă la care veți râde, ceea ce va fi un șoc pentru sistem. La Bărbier nu se mai râde de mult, niciunde în lume. Rar mai vezi câte un spectacol la care lumea râde. Eu sper că am adus umorul pe scenă. Unii au spus că dacă râde lumea prea tare, nu mai auzim muzica”, a mărturisit acesta, în cadrul conferinței de presă.

La conferință a participat și ministrul Culturii, Demeter András István, care a povestit despre propria-i viziune legată de opera lui Rossini, fiind el însuși artist, nu doar manager și politician. „Am jucat și eu Figaro”, a mărturisit ministrul, continuând prin a comenta diferențele de viziune artistică ale managerilor și regizorilor, în alegerea artiștilor, pentru anumite roluri.

De altfel, Daniel Jinga a mărturisit că l-a invitat pe ministru pentru „o altfel de conferință de presă”, care ține mai puțin de latura administrativă și are legătură mai mult cu actul artistic.

Dialogul culorilor, în funcție de personaj

Creativitatea artistică este remarcabilă și în privința costumelor și a decorurilor spectacolului. Decorurile poartă semnăturile lui Igor Bergler și Ralucăi Popa, costumele au fost create de Raluca Popa, iar culorile au fost alese astfel încât să definească fiecare rol în parte, fiecare scenă și starea de spirit pe care o presupune fiecare element, de la culori calde, la cele reci, într-un spectacol vizual care completează opera.

Primele reprezentații au avut loc joi, 26 martie (avanpremieră), sâmbătă, 28 martie și duminică, 29 martie, următorul spectacol fiind programat pentru miercuri, 1 aprilie, cu titlu de premieră, începând cu ora 18.30, cu participarea Orchestrei, Corului și Baletului Operei Naționale București, maestru de cor Adrian Ionescu, asistent regie Claudia Machedon, asistent dirijor Mircea Pădurariu.

Montarea semnată de Igor Bergler aduce pe scenă întreaga energie a commediei dell’arte târzii, regăsită în personajele arhetipale din opera lui Rossini. Figaro este servitorul șiret și isteț, doctorul Bartolo îl portretizează pe bătrânul autoritar și comic fără voie, Rosina este tânăra inteligentă și ironică, iar Contele Almaviva nimeni altul decât îndrăgostitul elegant, dar ridicol.

„În viziunea noastră, avem nevoie de un ritm nebun, de comedie fizică, de interpreți-actori, de regie liberă, de curaj scenic și, mai ales, de renunțarea la solemnitatea victoriană”, a precizat Igor Bergler. Regizorul a reușit să găsească nu una, ci trei distribuții pentru punerea în scenă a noii variante a operei lui Rossini.

Distribuția din 26 martie i-a avut ca protagoniști pe Sebastian Balaj - Figaro și Oana Șerban - Rosina (invitată), Contele Almaviva - Bogdan Mihai, Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Daniel Pascariu (invitat), Berta - Daniela Cârstea, Fiorello/Sergentul/Servitorul - Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan, Berta actrița - Bianca Tatolici.

Pentru spectacolul din 28 martie, distribuția s-a schimbat: Figaro - Iordache Basalic, Rosina - Maria Miron Sârbu (invitată), Contele Almaviva - Andrei Fermeșanu (invitat), Don Bartolo - Iustinian Zetea, Don Basilio - Marius Boloș, Berta - Daniela Cârstea, Fiorello/Sergentul/Servitorul - Daniel Filipescu, Notarul - Andrei Bolohan, Berta actrița - Bianca Tatolici. S-au produs schimbări și în distribuția din pe 29 martie, Berta fiind interpretată de Rodica Ștefan (invitată).

Distribuția din 1 aprilie va fi cu Sebastian Balaj în rolul lui Figaro, Martiniana Antonie (invitată) - Rosina, Contele Almaviva - Bogdan Mihai, Don Bartolo - Vicențiu Țăranu, Don Basilio - Alexandru Matei, Berta - Anna Stănescu (invitată), Fiorello/Sergentul/Servitorul - David Miron, Notarul - Andrei Bolohan.

Coregrafia îi aparține Biancăi Patrichi, luminile - Daniel Klinger, iar conducerea muzicală este asigurată de maestrul Daniel Jinga.

