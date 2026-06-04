Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, grindină și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 04-06-2026 ora 14:00 până la : 04-06-2026 ora 15:00

In zona : Județul Buzău: Nehoiu, Pătârlagele, Merei, Pârscov, Tisău, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Pietroasele, Breaza, Siriu, Viperești, Săhăteni, Ulmeni, Pănătău, Mânzălești, Bisoca, Cătina, Cozieni, Movila Banului, Brăești, Amaru, Măgura, Mihăilești, Năeni, Colți, Chiliile;

Județul Prahova: Sângeru, Starchiojd, Posești, Șoimari, Bătrâni, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Lapoș, Ariceștii Zeletin, Salcia, Jugureni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

COD : GALBEN

Intervalul : 4 iunie, ora 10 – 4 iunie, ora 23

Zonele afectate : Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane

Fenomene : instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

În Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.



COD GALBEN

Interval de valabilitate: 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni

În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul zonei montane precum și în sud-estul țării.