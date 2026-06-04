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Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, grindină și vijelii. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    04 Iun 2026   •   14:32
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Alertă meteo imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale, grindină și vijelii. Iată lista localităților afectate
Hepta/Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) frecvente descărcări electrice

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, mai multe avertizări de vreme severă pentru următoarea perioadă.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 04-06-2026 ora 14:00 până la : 04-06-2026 ora 15:00

In zona : Județul Buzău: Nehoiu, Pătârlagele, Merei, Pârscov, Tisău, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Pietroasele, Breaza, Siriu, Viperești, Săhăteni, Ulmeni, Pănătău, Mânzălești, Bisoca, Cătina, Cozieni, Movila Banului, Brăești, Amaru, Măgura, Mihăilești, Năeni, Colți, Chiliile;
Județul Prahova: Sângeru, Starchiojd, Posești, Șoimari, Bătrâni, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Lapoș, Ariceștii Zeletin, Salcia, Jugureni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

COD : GALBEN
Intervalul : 4 iunie, ora 10 – 4 iunie, ora 23
Zonele afectate : Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane
Fenomene : instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

       În Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

     Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.


COD GALBEN

Interval de valabilitate: 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ
Zone afectate: nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni

 

       În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

   Notă: manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul zonei montane precum și în sud-estul țării.

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Subiecte în articol: ploi torenţiale Cod portocaliu vijelii
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