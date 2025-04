9 cărți, pe aripi de primăvară

1. Imperiul Mării Negre

Autor: Duane W. Roller

Editura: Humanitas, 2025

Traducere: Sergiu-Adrian Adam

Conducător viclean și nemilos, strateg iscusit, cărturar - celebru, de altfel, pentru studiul aplicat al otrăvurilor -, Mitridate vi cel Mare a fost unul dintre cei mai puternici și longevivi dușmani ai romanilor. Ambițiile sale au schimbat cursul istoriei antice, de la Roma și până în Persia. Influența sa asupra bazinului Mării Negre a fost atât de însemnată, încât, după cum arată istoriografia română recentă, chiar formidabilul centru de putere al lui Burebista s-a putut coagula tocmai ca urmare a vidului de putere lăsat de războaiele lui Mitridate cu Roma în Dobrogea de azi și mai la sud. Ridicarea marelui rege get este legată mai cu seamă de soarta cetăților grecești de pe țărmul apusean al Pontului în urma acestui adevărat război mondial al epocii. Pe un alt plan, se poate spune că moștenirea culturală a regelui Pontului a influențat renașterea Romei sub Augustus.

Bazându-se pe sursele romane și grecești, dar și pe mărturiile arheologice și numismatice, istoricul și clasicistul Duane W. Roller scrie cu mare măiestrie istoria gloriei și decăderii regatului lui Mitridate, cu conflictele militare, jocurile de putere extrem de complicate și viața culturală înfloritoare a Pontului. Figura legendară a lui Mitridate își primește locul care i se cuvine în istorie, eliberată de povara miturilor și a reputației sale postume.

2. Trupul sufletului

Autoare: Ludmila Ulițkaia

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Luana Schidu

„Despre trup știm mult mai multe decât despre suflet. Nimeni nu poate desena o hartă a sufletului. Doar zona de hotar poate fi uneori sesizată. Acolo, pe măsură ce te apropii de această fâșie îngustă, se stârnesc niște vibrații, se dezvăluie niște detalii subtile, despre care este cu neputință până și să vorbim în limba noastră minunată, dar mărginită. E o apropiere riscantă, chiar periculoasă. Dar cu cât trăiești mai mult, cu atât această zonă te atrage mai puternic spre ea” - Ludmila Ulițkaia.

Unsprezece povestiri despre poezia existenței, chiar și în iminența morții, însoțite de umorul adesea negru care este o particularitate atrăgătoare a stilului Ludmilei Ulițkaia. Un univers singular, datorită privirii atât de umane a autoarei asupra personajelor sale, cu intensitatea și bogăția emoțiilor lor sugerate prin doar câteva detalii, și care, într-un fel sau altul, își arată iubirea. Manifestându-se sub varii chipuri, fie că este vorba de atracție fizică, de devotament matern, de adorație sau pur și simplu de loialitate, forța iubirii se dovedește salvatoare și ne face pe noi, cititorii, să percepem ceea ce scriitoarea numește cu atâta delicatețe „trupul sufletului”.

3. Cântec deasupra cenușii

Autoare: Ramona Gabăr

Editura: Nemira, 2025

Baba Iana și Baba Draga, două surori vrăjitoare, își măsoară puterile în farmece, peste spații și timpuri, și ajung să pună un rămășag pentru a vedea care e cea mai pricepută într-ale magiei ce hotărăște mersul lumii. Așa se face că prima dintre ele își dedică viața unei fete splendide, Ana, care vrea să-și depășească condiția umilă, iar cea de-a doua, unui băiat născut din fețe împărătești, Kostei, crescut fără dragoste, învățat să devină un cârmuitor nemilos. Ițele se încurcă și se descurcă în negurii vremurilor, iar pe scenă apar oameni de rând, regi, regine, prinți, ba chiar și o creatură mitologică, Drăcavacu. Ies la iveală descântece, un ou prețios, intrigi, iar sângele se varsă fără măsură. Până când încercarea de peste veacuri este dusă la bun sfârșit. Sau nu.

Trăgându-și seva din folclorul slav, pe care îl reinterpretează într-o cheie feministă, Cântec deasupra cenușii este un basm punk despre întunericul și raza de speranță din umanitate.

4. Cod 612. Cine l-a ucis pe Micul Prinț?

Autor: Michel Bussi

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Cristina Jinga

Cine altul decât Michel Bussi ar putea să inventeze o investigaţie fascinantă în inima misterului ce învăluie moartea Micului Prinţ şi pe a creatorului său, Saint-Exupéry? Deopotrivă roman cu cheie, vânătoare de comori şi omagiu adus Micului Prinţ, cea mai tradusă carte din lume după Biblie, romanul poartă marca de neşters a lui Bussi: jucăuş, poetic şi captivant. Micul Prinţ este expresia universală a copilăriei - un băieţel blond care e muşcat mortal de un şarpe... Dar este adevărul atât de simplu? Ne-am întrebat vreodată „Cine l-a ucis pe Micul Prinţ?”. Se poate oare ca Saint-Exupéry să fi disimulat identitatea ucigaşului? Iar moartea autorului, la doar câteva luni de la publicarea cărţii, nu e oare la fel de misterioasă? Cod 612. Cine l-a ucis pe Micul Prinţ? examinează diferite teorii şi ia în calcul diverşi suspecţi până când dezvăluie secretul uluitor al lui Saint-Exupéry şi al dublului său literar.

„Ideea nu a fost să scriu o altă biografie a lui Saint-Exupéry, există deja foarte multe. Am vrut cu adevărat să scriu o ficţiune cu personaje inventate, dar care să fie extrem de bine documentată, astfel încât cititorul să înveţe multe lucruri despre Saint-Exupéry şi Micul Prinţ. O modalitate de a ajunge la alţi cititori - cei care, poate, nu s-ar aventura într-o biografie sau într-un roman istoric” (Michel Bussi).

5. Rețeaua vie

Autor: David Eagleman

Editura: Humanitas, 2025

Traducere: Carmen Strungaru

Ce au în comun sevrajul și o inimă frântă? De ce dușmanul memoriei nu este timpul, ci sunt alte amintiri? Cum poate o persoană nevăzătoare să învețe să vadă cu limba sau o persoană surdă să audă cu pielea? De ce, în anii ’80, mulți oameni aveau impresia că paginile cărților sunt vag roșiatice? Cum se face că cel mai bun arcaș din lume nu are brațe? Vom putea, într-o zi, să controlăm un robot doar prin puterea gândurilor, la fel cum ne mișcăm degetele? De ce visăm noaptea și ce legătură are acest lucru cu rotația Pământului?

David Eagleman, renumit neurocercetător, ne invită într-o călătorie extraordinară, dezvăluindu-ne secretele plasticității uimitoare care ne permite să ne adaptăm, să evoluăm și să ne reinventăm. De la substituția senzorială la crearea de noi simțuri, Rețeaua vie ne dezvăluie potențialul infinit al creierului uman.

6. Zi

Autor: Michael Cunningham

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Mihaela Ghiță

5 aprilie 2019. Într-o casă veche şi cochetă din Brooklyn, fericirea conjugală a unui cuplu începe să se fisureze. Dan şi Isabel sunt amândoi îndrăgostiţi de Robbie, fratele ei mai mic, sufletul rebel al familiei, care încă locuieşte în apartamentul de la mansardă. Robbie încearcă să treacă peste despărţirea de iubitul său, şi-a creat un avatar online şi este nevoit să se mute din casă, iar plecarea lui ameninţă să dezintegreze familia. Apoi mai e şi Nathan, în vârstă de zece ani, care face primii paşi şovăielnici spre independenţă, în timp ce surioara sa Violet, în vârstă de cinci ani, se străduieşte să nu observe fisura ce se adânceşte între părinţii ei.

5 aprilie 2020. În timp ce lumea întreagă intră în lockdown, casa devine tot mai mult o închisoare. Lui Violet îi e groază să deschidă fereastra, obsedată să-şi protejeze familia. Isabel şi Dan îşi dau târcoale precauţi, comunicând mai degrabă prin împunsături voalate şi oftaturi pline de frustrare. Iar iubitul lor Robbie este împotmolit în Islanda, singur, într-o cabană de pe munte, fără nimic altceva în afara propriilor gânduri - şi a vieţii secrete pe Instagram - drept companie.

5 aprilie 2021. Ieşind la lumină din criză, familia se reuneşte pentru a se confrunta cu o realitate nouă şi radical diferită.

„Zi este un roman despre conflictele iubirii din zilele noastre. Şi totul curge atât de-al naibii de frumos, încât uneori ai vrea să opreşti în loc ziua şi s-o ţii strâns, să n-o mai laşi, şi nici pe personaje să mai plece vreodată” (Colum McCann).

7. Madame Picasso

Autoare: Anne Girard

Editura: Nemira, 2025

Traducere: Ionela Chirilă

Când se mută la Paris, Eva Gouel e plină de speranțe și visuri. Deși fără experiență, reușește să se angajeze costumieră la faimosul Moulin Rouge, unde îl reîntâlnește pe Pablo Picasso, un artist în plină ascensiune. Genial și excentric, Pablo este fermecat irevocabil de Eva, iar ceea ce începe ca o aventură complicată devine prima mare poveste de dragoste din viața lui.

Romanul ne prezintă o eroină uimitoare și ne poartă din salonul lui Gertrude Stein și din îndrăznețul Moulin Rouge în atelierul și în inima unuia dintre cei mai enigmatici artiști ai secolului XX.

8. Și alte povestiri

Autor: Gheorghi Gospodinov

Editura: Trei, 2025

Traducere: Mariana Mangiulea Jatop

„Totuși, de ce Și alte?… Care e acea povestire lipsă de la început? Dar dacă o astfel de povestire nici nu există? Eu consider că toate au importanța lor, indiferent dacă sunt despre muște, despre îndrăgostiți sau despre sufletul unui biet porc în preajma sărbătorii de Crăciun. Fiecare istorioară are dreptul de a fi povestită și ascultată. Într-un loc în carte, Gaustin spune că, și atunci când din punct de vedere strategic am pierdut jocul, mutările inutile ale povestirilor noastre vor amâna întotdeauna finalul. Chiar dacă ele sunt relatări despre eșecuri, înfrângeri…” - Gheorghi Gospodinov.

9. Rău trupesc

Autoare: Margaret Atwood

Editura: Corint, 2025

Traducere: Ioana Văcărescu

Satiric, palpitant și înfricoșător, romanul Rău trupesc cartografiază cursul năvalnic și întunecat al setei pentru putere - atât sexuală, cât și politică, un crescendo, care ne conduce spre un deznodământ devastator.

O carte remarcabil construită!

