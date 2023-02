Barbara Streisand publică prima sa carte de memorii: "Una dintre cele mai mari povești ale vieții unui artist spuse vreodată"

Cântăreață, actriță, regizoare și producătoare, Barbara Streisand are un palmares impresionant, obținând două premii Oscar, cinci Emmy, 10 Grammy, 11 Globuri de Aur și un premiu Tony, scrie theguardian.com.

Odată cu pelicula "Yentl", ea a devenit prima femeie regizor, producător, scenarist și actor. A fost prima femeie care a obținut Globul de Aur pentru regie. dar este și prima femeie care a obținut Oscarul pentru cea mai bună melodie originală - "Evergreen" (A Star Is Born).

Totodată, Barbara Streisand a înființat fundația care îi poartă numele în 1986, pentru a sprijini, printre alte cauze, drepturile femeilor, dreptul de vot și protecția mediului.

Ben Brusey, director la Editura Century, parte a grupului Penguin Random House UK, care publică volumul de memorii "My Name is Barbara", spune despre carte că este „una dintre cele mai mari povești ale vieții artistice spuse vreodată”.

„Memoriile Barbarei Streisand dezvăluie o voce la fel de sinceră, distractivă și spectaculoasă, precum cele mai mari performanțe artistice ale ei.”

Volumul va fi lansat pe 7 noiembrie 2023 în format fizic, ebook și audiobook.

