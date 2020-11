Cărți de pus sub brad

David Starr Jordan a fost taxonomist, un om obsedat de ordonarea lumii naturale. Cu timpul, avea să-i fie recunoscut efortul de a descoperi aproape o cincime dintre peștii pe care-i știm în prezent. Dar cu cât dezvăluia mai mult din designul secret al vieții, cu atât universul părea că încearcă să-l împiedice. Colecțiile sale cu specimene au fost distruse de fulger, de incendiu și, în cele din urmă, de cutremurul din 1906 de la San Francisco – care a făcut una cu pământul peste o mie de descoperiri păstrate în borcane fragile de sticlă. Într-o clipă, munca lui de-o viață a fost făcută țăndări.

Poate că mulți ar fi renunțat, cuprinși de disperare. Dar Jordan a supraviețuit dezastrului de la picioarele sale, a pus mâna pe primul pește pe care l-a recunoscut și, plin de încredere, a început refacerea colecției. Iar de astă-dată a recurs la o inovație inteligentă, despre care era convins că-i va proteja, în sfârșit, munca de haosul lumii.

Când Lulu Miller a auzit în trecere această anecdotă, a considerat că Jordan nu era în toate mințile – o poveste moralizatoare despre hybris sau negare. Dar, pe măsură ce povestea vieții ei se scria lent, a început să-și pună întrebări în privința lui. Poate că era, în schimb, un model despre cum să continui când totul pare pierdut. Cercetându-i viața, avea să descopere lucruri care să-i schimbe modul în care înțelegea istoria, moralitatea și lumea de sub picioarele noastre.

În parte, biografie, în parte, memorii, în parte, aventură științifică, De ce peștii nu există este o poveste minunată despre cum să perseverăm într-o lume în care haosul va avea întotdeauna câștig de cauză.

Cartea lui Sir David Attenborough, O viață pe planeta noastră, ar trebui să existe în fiecare bibliotecă, pentru că e momentul în care cu toții chiar ar trebui să devenim conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru. E și un documentar pe Netflix, îl puteți vedea, dar e important să și citim. Împărțim Pământul cu lumea vie – cel mai remarcabil sistem de susținere a vieții imaginabil, construit în miliarde de ani. Stabilitatea planetei a început să fluctueze imediat ce biodiversitatea ei a intrat în declin. Prin urmare, pentru a reface stabilitatea planetei noastre va trebui să-i refacem biodiversitatea, însuși lucrul pe care l-am eliminat. Este singura cale de scăpare din această criză pe care noi înșine am creat-o. Trebuie să resălbăticim lumea.

„Am 94 de ani. Am trăit o viață extraordinară. Abia acum apreciez cât de extraordinară. În tinerețe simțeam că explorez sălbăticia, că trăiesc în mijlocul naturii virgine – dar era o iluzie. Tragedia vremurilor noastre se întâmplă peste tot în jur, greu observabilă de la zi la zi – pierderea locurilor sălbatice ale planetei și a biodiversității ei. Am fost martorul acestui declin. O viață pe planeta noastră este depoziția mea scrisă și o viziune pentru viitor. Este povestea felului în care am ajuns să comitem asta, cea mai mare greșeală a omenirii, și a celui în care am putea să o îndreptăm dacă acționăm acum. Avem o ultimă șansă finală de a crea căminul perfect și a reface lumea minunată pe care am moștenit-o”, spune autorul.

Curajul de a nu fi pe placul celorlalți este o carte-fenomen, vândută în aproape 4 milioane de exemplare în întreaga lume. Pornind de la teoriile lui Alfred Adler, una dintre figurile marcante ale psihologiei secolului XX, cartea, construită sub forma dialogului socratic, ne arată că fiecare dintre noi își poate controla propria viață, fără a se lăsa influențat de traumele trecutului sau de îndoielile și așteptările celor din jur. Acest mod de gândire profund eliberatoare, susține psihologia adleriană, ne ajută să ne dezvoltăm curajul de a ne schimba și să renunțăm la limitările impuse atât de noi înșine, cât și de cei din jurul nostru. O carte care ne va schimba viața și ne va ajuta să ne eliberăm mintea de gânduri și atitudini negative, făcând, în același timp, o schimbare durabilă, să atingem fericirea adevărată și să avem succes în orice domeniu al vieții noastre.

Romanovii este povestea celei mai spectaculoase dinastii a vremurilor moderne. Cu un palmares uluitor, ei au reușit să domnească peste o șesime din suprafața pământului. Cum a reușit o familie să transforme un principat ruinat de războaie în cel mai mare imperiu al lumii? Și cum l-a pierdut apoi? Aceasta este istoria intimă a douăzeci de țari și țarine, unii atinși de geniu, alții, de nebunie, dar toți inspirați de credința într-o autocrație divină și animați de ambiție imperială. Pasionanta cronică realizată de Simone Montefiore dezvăluie lumea lor secretă, o lume a puterii neîngrădite și a edificării fără scrupule a unui imperiu grandios, dar umbrită de intrigi de palat, rivalități de familie, decadență sexuală și extravaganță feroce, și populată de o întreagă distribuție de aventurieri, curtezani, revoluționari și poeți, de la Ivan cel Groaznic la Tolstoi, și de la regina Victoria la Lenin. Scrisă cu un remarcabil talent literar și îmbogățită cu noi și aprofundate cercetări de arhivă, Romanovii este, deopotrivă, o captivantă poveste despre triumf și tragedie, iubire și moarte, un studiu universal despre putere și un portret esențial al imperiului care continuă să definească Rusia și astăzi.