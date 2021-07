Cărţi de vacanţă pentru adolescenţi

Urmează vacanţa de vară, e momentul să îi scoatem pe copii dintre telefoane şi tablete, şi laptopuri, şi şcoala online. Aşa că m-am gândit la câteva recomandări pentru ei.

Cu respiraţia tăiată este un roman pe care nu-l poți lăsa din mână, despre o tânără hotărâtă să-și scrie propria poveste – cu sex, suferinţă din dragoste, drame familiale și tot restul.

La sfârșitul liceului, Claudine Henry are patru preocupări: sexul, facultatea, să devină o scriitoare cunoscută și… sexul. Însă când familia începe să i se destrame, simte că i se prăbușește întreaga lume. Planurile de vacanţă sunt anulate, iar ea ajunge să locuiască peste vară, împreună cu mama ei, pe o insulă din largul Georgiei, fără internet, fără telefon mobil și fără prieteni.

Dar pe insulă întâlnește alt fel de oameni decât cei cu care era obișnuită și îl cunoaște și pe Jeremiah – plin de viaţă, misterios și chipeș. Claudine își împlinește o parte dintre dorinţe și capătă o altă perspectivă asupra vieţii ei; dar dacă la începutul verii abia aștepta să plece de pe insulă, acum parcă timpul nu mai este suficient.

Dash, Lily şi cartea provocărilor este o tumultuoasă poveste de dragoste de la autorii romanului Playlist pentru Nick și Norah, bestseller New York Times, ecranizat acum într-o serie de excepție Netflix, cu Austin Abrams și Midori Francis în rolurile principale! Ce ai face dacă ai găsi o carte care te-ar provoca la un joc de-a v-aţi ascunselea cu indicii? Ai accepta provocarea sau ai pune cartea înapoi în raft? Lily a lăsat în raftul librăriei preferate din New York un jurnal plin de provocări, care așteaptă să fie găsit de băiatul potrivit. Acesta este Dash, un adolescent în vârstă de 17 ani, pasionat de cărţi și cu o repulsie nemărginită faţă de tot ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului. Dash acceptă regulile jocului pe care i-l propune fata. Dar sunt ei făcuţi unul pentru celălalt? Deși par a se potrivi perfect în ceea ce privește exprimarea în scris, întâlnirile lor nu sunt lipsite de surprize și le pun în pericol relaţia încă dinainte ca aceasta să se înfiripe. Rachel Cohn și David Levithan au scris o poveste de dragoste care îi va face pe tineri să scotocească prin rafturile librăriilor, căutând și tânjind după o iubire (și un jurnal) care să fie numai a lor.

10 întâlniri aranjate. Sophie își dorește un singur lucru de Crăciun: să scape câteva zile de sub supravegherea părinților ei. Când aceștia se hotărăsc să plece în sudul Louisianei, Sophie rămâne acasă, dorindu-și cu ardoare să-și petreacă vremea doar cu iubitul ei, Griffin, care însă vrea o pauză în relație. Distrusă, Sophie se duce la bunici, unde s-a adunat tot restul numeroasei lor familii. Iar bunica pune la cale un plan (nu tocmai) strălucit: în următoarele zece zile, Sophie va merge la zece întâlniri aranjate de diverși membri ai familiei.

Când apare pe neașteptate Griffin și o imploră să-i mai acorde o șansă, Sophie este derutată. Pe motiv că tocmai a început să simtă ceva pentru altcineva… O să fie oare cea mai îngrozitoare vacanță de Crăciun… sau poate că nu?

Jocurile moştenirii este povestea unei Cenușărese. Mize mortale, răsturnări de situație captivante și secrete savuroase. Avery Grambs are un plan pentru un viitor mai bun: să supraviețuiască liceului, să obțină o bursă de studii și să scape. Dar soarta i se schimbă în momentul în care miliardarul Tobias Hawthorne moare și îi lasă, practic, întreaga lui avere. Poanta? Avery nu are habar de ce – și nici măcar cine e Tobias Hawthorne. Pentru a intra în posesia moștenirii, trebuie să se mute în Hawthorne House, o casă imensă, înțesată cu pasaje secrete, unde fiecare încăpere poartă amprenta bătrânului – și pasiunea lui pentru puzzle-uri, ghicitori și coduri. Din păcate pentru Avery, în Hawthorne House mai locuiesc și membrii familiei pe care testamentul lui Tobias Hawthorne i-a dezmoștenit. Printre aceștia se numără și cei patru nepoți Hawthorne: niște băieți periculoși, irezistibili, străluciți, care au crescut cu certitudinea că, într-o bună zi, vor moșteni miliarde. Succesorul prezumtiv, Grayson Hawthorne, are convingerea că Avery este o escroacă și e ferm hotărât să o pună la locul ei. Fratele lui, Jameson, o vede ca pe ultima provocare a bunicului lor: o ghicitoare încâlcită, un puzzle care trebuie rezolvat. Captivă într-o lume a bogăției și a privilegiilor, cu pericolul pândind la fiecare colț, Avery va trebui să intre ea însăși în joc pentru a putea rămâne în viață.

Şi o extrem de interesantă rescriere a basmelor clasice. Scriitorul Neil Gaiman și ilustratorul Chris Riddell vorbesc despre un fel de Albă ca Zăpada şi aproape o Frumoasă adormită, cu note subtile de magie întunecată, ce îi va ţine pe cititori vrăjiţi de la început la sfârşit. Elemente familiare ale basmelor clasice se combină cu subtile tuşe moderne, iar rezultatul este o poveste savuroasă, captivantă şi întunecat-amuzantă.