9 cărți noi de ochit la Bookfest

1. În căutarea patriei pierdute

Autor: Mihai Dim. Sturdza

Editura: Corint, 2026

„Lumea aromânilor foarte bogați din Budapesta și Viena, precum și din Banat, cu frumoasele lor conace și grădini, care au adus acasă fastul marii aristocrații vieneze, a apus. Ei însă nu trebuie dați uitării, cel puțin pentru actele lor filantropice de sprijinire a culturii în diversele ei ipostaze: construirea școlilor și bisericilor din locurile originare, din Balcani - cu speranța propășirii și recăpătării «patriei pierdute», cu dorința mereu întreținută de Fanar și fanarioți -, precum și a celor ridicate pe domeniile lor din Banat și Transilvania. Cultura românească le datorează foarte mult, de la tipărirea de cărți la Buda și Viena până la acordarea de burse pentru elevii și studenții români din Austro-Ungaria și chiar pentru cei veniți de peste munți, din Moldova și Țara Românească” - Mihai Dim. Sturdza.

2. 1177 î.Cr. Anul în care civilizația s-a prăbușit

Autor: Eric H. Cline

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Darius-Constantin Stănescu

Acum mai bine de trei milenii, Epoca Bronzului în Mediterana Orientală și Orientul Apropiat însemna o rețea de civilizații sofisticate, într-o efervescență fără precedent: egiptenii și hitiții, micenienii și minoicii, babilonienii și asirienii. Pentru prima dată în istorie, aceste cetăți, state și popoare nu erau izolate, ci profund interconectate prin diplomație și alianțe, schimburi comerciale și transferuri culturale. E lumea a cărei amintire stă la temelia propriei noastre civilizații. Apoi, dintr-odată, totul se prăbușește. O apocalipsă din care civilizația nu va renaște, în forme noi, decât după mai multe secole.

Cum a fost posibil ca o întreagă ordine mondială, clădită de secole, să dispară într-un interval atât de scurt? A fost căderea Troiei un eveniment izolat, sau un simptom al unei maladii mai profunde? Cine au fost misterioasele „Popoare ale Mării” care apar în textele egiptene și în paginile Bibliei? Eric H. Cline analizează ipotezele care au încercat, pe rând, să explice cataclismul: schimbările climatice și seceta prelungită, cutremurele devastatoare, marile prefaceri sociale, războaiele nimicitoare. Teza sa, care a redefinit istoriografia în ultimii ani, este că nici unul dintre aceste elemente, luat separat, nu ar fi putut aduce sfârșitul acestei lumi. Colapsul a fost rezultatul unei „furtuni perfecte“ pentru un sistem care devenise prea complex.

Devenită deja o lucrare de referință în studiul Antichității, 1177 î.Cr. este o reflecție asupra vulnerabilității oricărui sistem hiper-conectat. Într-o epocă în care echilibrele noastre par la fel de solide ca acum 3.000 de ani, cartea lui Cline ne invită să înțelegem mecanismele colapsului și lecțiile pe care o lume dispărută ni le oferă nouă, celor din prezent.

3. Vremuri fără răbdare

Autoare: Gabriela Adameșteanu

Editura: Polirom, 2026

„Deși s-a vorbit despre excepționalul caracter auditiv al prozatoarei și despre o acuitate vizuală pe măsură, aceste calități nu sunt mostre de inginerie textuală, ci mijloace de înregistrare a autenticității existențiale. În centrul prozelor ei se află întotdeauna omul viu, cu dramele și traumele lui, cu nevoia lui organică de comunicare. Caracterul lor scenic, performativ, dramatic este frapant. Proză nemțească, dar cu un discret palpit cehovian” - Paul Cernat.

4. Cripta din Veneția

Autor: Matteo Strukul

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Simona Teodoroiu

Veneția, primăvara anului 1732. În cripta mănăstirii San Zaccaria, o novice face o descoperire înfiorătoare: Polissena Mocenigo, nepoata dogelui, a fost ucisă într-un mod care duce cu gândul la practici vechi, macabre. Canaletto e din nou chemat de Alvise Sebastiano Mocenigo, care însă se stinge înainte de afla cine îi urăște într-atât familia. Carlo Ruzzini, noul doge, este cu totul sub vraja baronesei Orsolya Esterházy, ale cărei mașinațiuni i-au asigurat cornul ducal. Canaletto simte că Veneția e în pericol, iar supraviețuirea republicii e adevărata miză a acestei afaceri tenebroase. Ce alimentează ura ucigașului care face noi victime? E într-adevăr Olaf Teufel atât de abil, sau cineva mai inteligent, mânat de o ură arzătoare, trage sfori nevăzute? Răspunsul se găsește în vechi documente legate de epidemia de ciumă care a răvășit orașul cu peste un secol și jumătate înainte, iar Canaletto și prietenii săi nu vor ezita să-l aducă la lumină.

Legende transilvane, răzbunări îndelung plănuite, iubiri tandre și crime atroce se împletesc în noul roman din saga dedicată pictorului Giovanni Antonio Canal, cel mai fidel pictor al Republicii Venețiene.

5. Zece chipuri ascunse ale comunismului

Autor: François Kersaudy

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Marieva-Cătălina Ionescu

La mai bine de un secol de când a apărut, fantoma comunismului încă bântuie lumea, semănând pretutindeni haos, nenorociri și moarte. Această carte expune zece dintre laturile sale întunecate și mai puțin cunoscute: cel mai mare jaf la care s-a dedat Stalin (510 tone de aur furate de la Banca Spaniei); scrierile mincinoase despre URSS care i-au păcălit pe cititorii și istoricii occidentali; epopeea generalului Vlasov, erou și trădător prins între două dictaturi; călătoriile suprarealiste ale cadavrului lui Hitler prin măruntaiele sistemului sovietic între 1945 și 1970; lupta pe viață și pe moarte dintre cei doi mareșali roșii, Tito și Stalin; luna în care lumea a fost în pragul distrugerii, în criza rachetelor din Cuba; testamentul exploziv al lui Nikita Hrușciov; negaționismul roșu declanșat odată cu publicarea Cărții negre a comunismului; o foarte necesară deconstrucție a mitului lui Che Guevara, mit care-i fascinează pe tinerii - și nu numai - din toate spectrele ideologice până în zilele noastre; și, în sfârșit, detalii despre venirea la putere a lui Vladimir Putin, cea mai recentă mutație a unei ideologii care ar fi trebuit să-și aibă propriul proces de la Nürnberg.

6. Sunt fluvii în cer

Autor: Elif Shafak

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Ada Tanasă

În ruinele din Ninive, oraşul antic al Mesopotamiei, zac ascunse în nisip fragmentele unui poem de mult uitat, Epopeea lui Ghilgameş. În Londra victoriană, un copil excepţional se naşte pe malurile Tamisei celei negre de murdărie. Când memoria lui strălucită îi aduce o slujbă ca ucenic la o tipografie, lumea i se deschide în faţă şi călătoreşte dincolo de mahalaua unde locuieşte, peste mări şi ţări. În Turcia anului 2014, Narin, o fată yazidită care trăieşte pe malurile Tigrului, aşteaptă să fie botezată. Ceremonia este întreruptă însă cu cruzime, iar ea şi bunica ei pornesc curând într-o călătorie prin ţinuturi devastate de război, în speranţa de a ajunge în valea sacră a poporului lor. În Londra anului 2018, Zaleekhah, o hidrologă cu inima frântă, se mută într-o casă plutitoare de pe Tamisa pentru a fugi de căsnicia sa eşuată - până când o legătură neaşteptată cu ţara ei natală schimbă totul.

O demonstraţie sclipitoare de măiestrie narativă a uneia dintre cele mai importante scriitoare contemporane, ce se întinde peste secole, continente şi culturi, unite prin fluvii, ploi şi picături de apă.

7. zonă de frontieră

Autor: Alexandru Vakulovski

Editura: Nemira, 2026

„Zonele de frontieră, la fel ca și cele de război, sunt locuite. Prin ele aleargă câini, pe deasupra lor zboară păsări, în ele fac prescuri, adorm și se trezesc mame, lemnele trosnesc în sobă, microbuzele parcurg rutele zilnice și mii de voci vorbesc unele cu celelalte. Cartea lui Alexandru Vakulovski este implicit un dialog al vocilor care constată războiul, îl aud, îl trăiesc, îl înfruntă, îl țin la distanță, învață să vorbească despre el într-o limbă aparte care are regulile ei, e curățată de orice element inutil, de orice buruiană, și pregătită pentru orice ar putea să urmeze. O limbă și uneori o muzică la granița dintre tăcere, hard rock și rap, ce trebuie cântată chiar și forțat pentru că e făcută să acopere bombele” - Svetlana Cârstean.

8. Îndrăgostiții de Franz K.

Autoare: Burhan Sönmez

Editura: Trei, 2026

Traducere: Luminița Munteanu

În mijlocul protestelor studențești din Europa anilor 1960, cel mai bun prieten al lui Kafka, Max Brod, se trezește în postura de victimă a furiei tinerilor revoltați: împotriva dorinței scriitorului exprimată pe patul de moarte, el publicase texte care nu ar fi trebuit să facă parte din moștenirea kafkiană. După ce Brod e rănit într-o tentativă de asasinat, Ferdy Kaplan, atentatorul, este prins și interogat de comisarul Müller de la poliția din Berlinul de Vest. Pe măsură ce interogatoriul avansează, prin dialoguri la secția de poliție, în sala de judecată și în închisoare, trecutul lui Kaplan este dezvăluit frântură cu frântură, de la povestea de dragoste dintre el și prietena lui din copilărie, Amalya, până la pasiunea lor comună pentru Kafka, care îi determină să se alăture unui grup radical. În acest omagiu captivant și provocator adus lui Kafka, Burhan Sönmez recreează o perioadă-cheie a istoriei, când Zidul Berlinului scinda Europa, iar femeile luptau pentru libertate și împotriva tradiției, adoptând tunsoarea scurtă a lui Jean Seberg din À bout de souffle.

9. Farul din Stalingrad

Autor: Iain MacGregor

Editura: Corint, 2026

Traducere: Iulian Comănescu

O relatare de forță despre unul dintre cele mai tulburătoare episoade din Al Doilea Război Mondial - lupta pentru Stalingrad, locul unde soarta războiului a început să se schimbe.

În inima orașului devastat, o clădire aparent obișnuită devine simbolul unei rezistențe extraordinare. Cunoscută drept „Casa lui Pavlov” și purtând indicativul „Farul”, această fortăreață improvizată a fost apărată de un mic grup de soldați sovietici, care au rezistat săptămâni la rând atacurilor neîncetate ale Armatei a 6-a germane. Pe fundalul unei bătălii care a costat peste două milioane de vieți, într-un infern de lupte purtate din casă în casă, s-a născut o legendă care avea să fie preluată de presă, amplificată de propagandă și transformată într-un simbol al sacrificiului și al voinței de a învinge. Dar cine au fost, cu adevărat, eroii?

Bazată pe documente de arhivă și mărturii inedite ale combatanților de pe ambele fronturi, această carte dezvăluie realitatea din spatele mitului. Printr-o narațiune tensionată și profund umană, Iain MacGregor oferă o perspectivă nouă asupra celui mai cunoscut act al devastatoarei conflagrații care a retrasat harta globală.

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