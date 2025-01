9 cărți ale lunii ghenarie

1. Pilulele matematice

Autor: Piergiorgio Odifreddi

Editura: Humanitas, 2024

Traducere: Liviu Ornea

„Mărturisesc fără rușine că, înainte să-mi propun să uimesc cititorul, am fost uimit eu însumi, odată intrat în haina doctorului. Într-adevăr, nu bănuiam la început că matematica are un rol capilar și ubicuu în ambele culturi, mai ales în cea umanistă. La început observasem doar câteva apariții izolate în locuri neașteptate. Ca pe urmă să dea năvală peste mine exemple în cascadă, stimulate și de faptul că, din aprilie 2004, pentru aproape douăzeci de ani, am ținut o rubrică în mensualul Le Scienze. Așa că, mai mult decât despre o pilulă pe zi, pentru mine era vorba despre a fabrica o pilulă lunară de administrat cititorilor pacienți sau pacienților cititori.”- Piergiorgio Odifreddi

Stăpânind o vastă cultură, cu talent de povestitor, multă imaginație și ironie fină, Odifreddi ne dezvăluie legăturile matematicii nu doar cu științele naturii, evidente pentru fizicieni, chimiști sau biologi, dar și cele, adesea subtile, cu literatura, pictura, muzica, jocurile, economia, politica și filozofia. În ultimă instanță, Pilule matematice e un îndemn de a ne dezvolta perspicacitatea, de a privi cu atenție și curiozitate lumea în care trăim.

2. Societatea pentru protecția Kaiju

Autor: John Scalzi

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Mihai Dan Pavelescu

Când pandemia de COVID-19 lovește New York-ul, Jamie Gray ajunge să fie blocat într-un loc de muncă fără perspective, livrând mâncare. Asta până când face o livrare pentru un vechi cunoscut care lucrează la ceea ce el numește „o organizație pentru drepturile animalelor”. Echipa lui Tom are nevoie urgentă de un ajutor pentru următoarea misiune. Jamie, dispus să facă orice, acceptă imediat. Ceea ce Tom nu-i spune lui Jamie este că animalele de care se ocupă echipa sa nu sunt pe Pământ. Cel puțin, nu pe Pământul nostru. Într-un univers paralel, creaturi masive asemănătoare dinozaurilor, numite Kaiju, cutreieră o lume caldă și lipsită de oameni. Sunt cele mai mari și periculoase „panda” ale universului și se află în pericol. Însă nu doar Societatea pentru protecția kaiju a ajuns în această lume alternativă. Și alții au ajuns aici. Iar neglijența lor ar putea duce la moartea a milioane de oameni pe Pământul nostru.

Premiul Locus, 2023

3. Rusia mea

Autor: Mihail Șișkin

Editura: Curtea Veche, 2024

Traducere: Adriana Dănilă

Șișkin urmărește rădăcinile problemelor Rusiei, pornind de la „Rutenia (Rusia Kieveană)“, trecând prin Marele Ducat al Moscovei, imperiu, revoluție și Războiul Rece, până la Federația Rusă creată acum mai bine de treizeci de ani. Explorează relația dificilă dintre stat și cetățeni, explică atitudinea rușilor față de drepturile poporului și democrație și sugerează că de fapt există două popoare ruse: cei dezamăgiți și nemulțumiți, cu „mentalitate de sclavi”, și cei care îmbrățișează valorile europene și înfruntă opresiunea. Având un caracter profund personal, dar și o viziune istorică largă, Rusia mea este o relatare revelatoare despre un stat cu un trecut sângeros, precum și o scrisoare de dragoste pentru patria natală. Va continua Rusia cercul vicios al revoluțiilor și autocrației sau poporul său își va găsi o cale nouă în istorie?

4. Cumpătarea

Autoare: María Dueñas

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Ileana Scipione

Nimic nu l-ar fi putut face pe Mauro Larrea să presupună că averea pe care o strânsese în ani întregi de eforturi încrâncenate şi de riscuri asumate avea să se năruie dintr-o singură lovitură năprasnică a sorţii. Sufocat de datorii şi de incertitudine, îşi investeşte ultimele resurse într-un proiect riscant, dar care îi dă speranţa că s-ar putea pune din nou pe picioare. Asta până ce tulburătoarea Soledad Montalvo, soţia unui negustor londonez de vinuri, intră în viaţa lui învăluită în lumini şi umbre, târându-l într-o aventură pe care nici n-ar fi putut-o bănui. Din tânăra republică mexicană în splendida Havana colonială, din Antile până în Jerezul sfârşitului de secol XIX, când exportul de vinuri către Anglia a transformat oraşul andaluz într-o enclavă cosmopolită şi legendară – prin toate aceste decoruri ne poartă Cumpătarea, un roman ce vorbeşte despre victorii şi înfrângeri, mine de argint, intrigi de familie, podgorii, crame şi oraşe magnifice, a căror splendoare a fost măcinată de trecerea timpului.

5. Trei zile de foc

Autori: Bret Baier și Catherine Whitney

Editura: Corint, 2024

Traducere: A.A. Ionescu

Noiembrie 1943. Aproape întreg continentul european era controlat de naziști și de țările Axei, iar Japonia încă domina zona Pacificului. Prin victorii succesive în Mediterana, la Guadalcanal și pe Frontul de Est, Aliații avansaseră pe un mare teritoriu, dar cu un cost extraordinar. În aceeași lună, un pariu îndrăzneț a fost pus la cale, unul care avea să schimbe totul. În secret, „cei trei mari” – Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill și Iosif Stalin – s-au întâlnit întâia oară, pentru a stabili o strategie de înfrângere a lui Adolf Hitler. La Teheran, în Iran, pe parcursul a trei zile, acest trio – colaboratori improbabili, uniți de responsabilitatea lor ca șefi ai Puterilor Aliate – a luat decizii esențiale, care au marcat ultimii ani ai războiului și perioada postbelică.

6. Catherine, prințesa de Wales

Autor: Robert Jobson

Editura: Corint, 2024

Traducere: Alina Bâltâc

O fată atrăgătoare, inteligentă și ambițioasă, cu un debut în viață deloc ieșit din comun, întâlnește un prinț bogat, viitor rege, pe când amândoi erau studenți. Acum, cu o monarhie în tranziție, Kate este prințesă de Wales și pe cale să devină regină. De la căsătoria din 29 aprilie 2011, Catherine a reușit să-i cucerească pe englezi, pe locuitorii din Commonwealth, dar și pe oamenii din lumea largă. Alături de soțul ei, William, formează un cuplu dinamic, care a atins o cotă de popularitate fără precedent în rândul familiei regale. Aceasta a adus cu sine însă și numeroase scandaluri. Recent, dezvăluirile despre relația „celor patru fabuloși” (așa cum au fost supranumiți, împreună cu prințul Harry și Meghan Markle), precum și formidabilul zbucium stârnit la nivel internațional în urma ultimelor informații privind starea de sănătate a lui Catherine au ținut o planetă întreagă cu sufletul la gură.

7. Sens interzis

Autor: Ștefan Vianu

Editura: Polirom, 2024

„Studiile și articolele din acest volum au fost scrise în circumstanțe diferite, dar reflectă, toate, aceleași preocupări și căutări. Retrospectiv, ele se adună în jurul unor mari teme, de aceea punerea lor laolaltă mi s-a părut justificată. Această unitate tematică va deveni de altfel vizibilă cititorului pe parcursul lecturii... Demersul meu nu este unul abstract, ci se vrea o aprofundare a adevărului vieții în devenirea sa. Ideea însăși de devenire este implicit prezentă în toate textele adunate aici, dimpreună cu o altă idee ce întrupează adevărul concret și devenirea omului întreg: cea de locuire. Cartea de față își propune să exploreze aceste teme înmănuncheate: adevăr, devenire, locuire, și să ofere un nou înțeles versului celebru al lui Friedrich Hölderlin «omul locuiește poetic pe acest pământ».” - Ștefan Vianu

8. Cine râvnește la Gurile Dunării?

Autoare: Sabina Fati

Editura: Humanitas, 2024

„Sabina Fati ne spune povestea de azi a Gurilor Dunării, ca să ne explice cum și de ce vrea Rusia să distrugă Uniunea Europeană. Iar în poveste intră drone iraniene picate pe malul ucrainean, care opresc bacul dintre Isaccea și Orlivka, leprozeria din Tichilești și cazacii zaporojeni din Delta Dunării, Kilia lui Ștefan cel Mare și Gogol, caviarul din Sfântu Gheorghe și scopiții ajunși birjari la București, Îngerul istoriei descris de Walter Benjamin, dar și Putin, ca și tot felul de alte personaje, locuri și ambiții din preajma noastră. Sabina Fati a mers pe teren în Transnistria, Ucraina, Basarabia și România, ca să înțeleagă de la cei care trăiesc la Gurile Dunării ce viitor ne așteaptă. Jurnalul acestei călătorii e o mărturie scrisă alert, cuprinzând date istorice expuse pe înțelesul unui public larg și cu patosul unei apărătoare a demnității oamenilor din Est, care iubesc libertatea și n-ar vrea să trăiască iarăși sub ruși.” – Cristian Preda

9. Să spui sau să nu spui

Autoare: Hanna Bota

Editura: Polirom, 2024

E bine sau nu să ai secrete? Încercând să deslușească tainele din viața mamei, bunicii și mătușii lui, Alex face eforturi să păstreze aparențele și să rămână băiatul cuminte și ascultător dintotdeauna. Începând cu taina Varvarei, soarta familiei Ardelean o ia pe un drum al nefericirii și al neîmplinirii în dragoste. Bărbați abuzivi, infideli sau imaturi emoțional se perindă prin viața celor trei femei într-un dans sălbatic și epuizant, de unde ei ies învingători, iar ele cu bătături pe suflet. Varvara caută salvarea prin pelerinajele la Arsenie Boca, Elena citește cu frenezie cărți de dezvoltare personală, iar Crina înjură și își varsă frustrările la fiecare pas. Nimic din toate astea nu pare să funcționeze până în ziua când Varvara se hotărăște să mărturisească „blestemul familiei”. Rostirea secretelor ar trebui să le aducă personajelor ușurarea așteptată, să le absolve de vină. Contrar așteptărilor, secretele se acumulează și produc tensiune în conștiința acestora. Să spui sau să nu spui este un roman al renașterii prin suferință, al angoaselor și al secretelor de familie, având în centru întrebarea fundamentală: este adevărul mai presus de viață?

