Conferința „Surprize privind istoria României din Arhivele Naționale Britanice”, susținută de dr. Lia Brad Chisacof la Arhivele Naționale ale României

Cu această ocazie, dr. Lia Brad Chisacof va susține prelegerea din cadrul „Conferințelor de miercuri”, intitulată „Surprize privind istoria României din Arhivele Naționale Britanice”.

Rezultatul unui amplu stagiu de cercetare la Arhivele Naționale Britanice de la Kew, prelegerea va aduce în atenția publicului cele mai importante descoperiri ale autoarei, cercetătoare la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române. Într-un dialog cu academicianul Georgeta Filitti, dr. Chisacof va evidenția diferența dintre documentele manuscrise și cele tipărite ale acestei vaste arhive, accesibile publicului încă din 1838.

Documentele tipărite, realizate pentru uz intern al Foreign Office-ului și adunate în volume referitoare la România, constituie adevărate sinteze istorice redactate în engleză în diverse perioade, cu relevanță permanentă. De asemenea, autoarea va prezenta contribuțiile cercetătorilor români care au studiat aceste arhive, punând în valoare informații rare și relevante pentru cercetarea academică.

Cei prezenți vor putea vizita și o mini-expoziție temporară cu documente relevante pentru tema abordată, disponibile exclusiv pe durata evenimentului.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Dr. Lia Brad Chisacof este cercetător de lungă durată la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, specializată în studiul secolului XVIII românesc, cu contribuții importante în ediții de texte inedite privind literatura și științele. În 2019 a primit Premiul „Timotei Cipariu” al

Academiei Române pentru ediția filologică a primului tratat medical românesc, „Meșteșugul doftoriei”. În ultimii ani, a documentat aspecte mai puțin cunoscute ale relațiilor româno-britanice.

Academician Georgeta Filitti este unul dintre cei mai respectați istorici români contemporani, cu o carieră de peste șase decenii. Specializată în istoria modernă a României, perioada fanariotă și relațiile româno-grecești, a fost cercetător științific la Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, consilier la Fundația „Ion Ghica” și cercetător principal la Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc. În 2022 a fost aleasă membru de onoare al Academiei Române.

Arhivele Naționale păstrează și valorifică cel mai important tezaur documentar al țării – Fondul Arhivistic Național. Cele peste 36.000 de fonduri și colecții includ documente datând de la începutul secolului XIII până în perioada contemporană: acte medievale și moderne, arhive instituționale și familiale, documente ale perioadei comuniste, hărți, fotografii și acte de stare civilă. Procesul de digitizare accelerat în ultimii ani oferă acces rapid la milioane de documente prin platforma www.descopera.arhivelenationale.ro.