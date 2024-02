Croazieră transformată într-o tragedie în romanul „Aniversarea” de Stephanie Bishop

Romanciera J.B. Blackwood și soțul ei Patrick, regizor și personalitate-cult, mai în vârstă decât ea, aniversează 14 ani de căsătorie într-o croazieră. Când l-a cunoscut pe Patrick, el părea oarecum fără vârstă, așa cum sunt toți zeii în ochii celor care-i venerează. Însă succesul lui începe să apună, iar J.B. e pe punctul să obțină un premiu literar important pentru un roman semi-autobiografic. Acest premiu va fi o surpriză plăcută pentru el, își spune ea, încercând să se convingă de acest lucru. El i-a supervizat dintotdeauna scrierile, dar acum ea ar putea ajunge să-l pună în umbră.

După multe zile însorite și o croazieră perfectă Patrick și J.B. se ceartă, Patrick se îmbată și apoi cade peste bord în timpul unei furtuni. Autoritățile caută și găsesc în cele din urmă cadavrul lui Patrick; J.B. ajunge să dea declarații ofițerilor de poliție din Japonia și este sărbătorită pe scenă la ceremonia de premiere a romanul ei, în aceeași săptămână. Cauza accidentului și publicitatea imensă făcută cărții în urma morții lui Patrick formează intriga poveștii. J.B. este o naratoare nesigură, dar în același timp complet confesională.

Prima parte a romanului este plină de evenimente și atmosferă. J.B. descrie circumstanțele vieții ei – mama dispărută în tinerețe, aventura cu profesorul ei, actualul soț și chiar moartea lui – cu o voce de un calm straniu. Pe parcursul poveștii narațiunea devine delicios de complexă atunci când faptele cunoscute sunt remodelate, pe măsură ce J.B. revine la ele cu onestitate dar și cu comentarii feministe asupra naturii misterelor și căsătoriilor.

O carte dinamică și inteligentă, Aniversarea este scrisă în mod rafinat și captivant. Un roman care pune întrebarea cât de clară e, în mintea scriitorului, granița dintre realitate și intrigă. Cum îi refuzăm pe oamenii pe care îi dorim? Și care e prețul, pentru noi, pentru alții și pentru arta noastră, dacă nu-i refuzăm?



Un roman excepțional asemănat de New York Times Book Review cu „cărți contemporane ca The Wife de Meg Wolitzer și Marile minciuni nevinovate de Liane Moriarty în modul în care tratează genul și puterea, dar oferă și plăcerile romanului gotic — case și relații pline de secrete și un narator cu un contact nesigur cu realitatea."



Stephanie Bishop este romancieră și critic literar, laureată a numeroase premii, printre care The Readings Prize for New Australian Writing și Literary Fiction Book of the Year Award. Are un doctorat de la Cambridge University și este profesor de scriere creativă la University of East Anglia. Eseurile și lucrările ei de ficțiune au apărut în London Review of Books, TLS și Sydney Review of Books. Aniversarea este cel de-al patrulea roman al său, după Man Out Of Time, The Other Side of the World și The Singing. O puteți urmări la https://www.stephaniebishop.net