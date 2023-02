„În căutarea rațională a dragostei adevărate” sau cum să facem cele mai potrivite alegeri pentru o relație fericită de cuplu

Cadoul perfect de Valentine`s Day pentru persoana iubită sau pentru cei în căutarea acesteia vine de la doctorul în psihologie Ty Tashiro, autorul care oferă o nouă perspectivă și o abordare inedită a întâlnirilor, în timpurile actuale.

În cartea sa, „În căutarea rațională a dragostei adevărate. Știința relațiilor de cuplu fericite și durabile”, publicată recent la Editura Trei, în colecția Psihologie practică, acesta analizează studiile realizate și datele de cercetare despre romantism și relații. Și, mai ales, felul în care oamenii iau decizii când vine vorba despre alegerea partenerului de cuplu. El precizează de ce abilitățile noastre de luare a deciziilor par să eșueze în prezent, când rata divorțului este în creștere, și cum putem face alegeri mai inteligente. „Aceasta nu este o carte de dezvoltare personală ce îți garantează că dacă vei urma trei pași simpli îți vei găsi sufletul pereche. Dragostea este complexă și personală, iar un străin nu îți poate prescrie ție, un individ cu caracteristici unice, o rețetă exactă pentru o viață amoroasă de calitate. Scopul meu este, în schimb, să te ajut să îți înțelegi mai bine propria versiune despre o . Și să îți ofer informațiile de care ai nevoie pentru a lua decizii înțelepte în alegerea unui partener ță>”, precizează autorul care a descoperit că, dacă oamenii își doresc și își propun să trăiască o viață fericită și împlinită - nu doar împreună – felul în care își aleg partenerii contează cel mai mult.

Cu ingeniozitate și perspicacitate, folosind aceste studii, dar și exemple și povești reale din cazuistica sa, Ty Tashiro demitizează în paginile cărții și multe credințe perpetuate prin basme și filme de referință, pe acest subiect. Ca de exemplu că fiecare om are un „unic suflet pereche”, care „apare pur și simplu” sau că dragostea și întâlnirea persoanei iubite țin de destin, noroc, întâmplare. „Norocul în dragoste începe cu alegeri conștiente, și nu aleatorii, în privința trăsăturilor viitorului partener”, spune Tashiro, explicând știința din spatele găsirii persoanei potrivite prin sfaturi practice și exerciții. Acestea îi vor ajuta pe cititori în primul rând să se cunoască mai bine pe ei înșiși și să-și poată defini, în mod realist, așteptările și o listă de calități ale viitorului partener.

El precizează, de asemenea, că avem la dispoziție doar 3 dorințe pentru a configura portretul alesului sau alesei, dacă vrem să avem o relație stabilă și fericită. De ce doar trei dorințe și care pot fi acestea, în funcție de personalitatea și stilul de atașament al fiecărei persoane, de ce mulți oameni sfârșesc în relații neîmplinite, cum pot evalua trăsăturile unui potențial partener pentru a evita acest aspect și, mai ales, cum pot oamenii să ia cele mai bune alegeri în mediul online, autorul descrie pe larg în paginile cărții „În căutarea rațională a dragostei adevărate. Știința relațiilor de cuplu fericite și durabile”.

În perioada 20-26 februarie, cu ocazia unei noi ediții a „Săptămânii PSI”, dedicate exclusiv cuplului și parentingului, „În căutarea rațională a dragostei adevărate” și alte titluri recomandate în cadrului evenimentului vor beneficia de 20% reducere în toată rețeaua librăriilor Cărturești și pe www.carturesti.ro. Cei care vor să afle mai multe detalii despre conținutul cărții și a temei „Tu cum îți alegi partenerul de cuplu?”, prezentate de psihanalista Mirela Antonescu, pot participa gratuit miercuri, 22 februarie, de la ora 19:00, la Cărturești Verona.

Ty Tashiro, doctor în psihologie, expert în relațiile interumane, a predat la Universitățile din Maryland și din Colorado, iar în prezent activează ca speaker și scriitor în New York. La Editura Trei a mai publicat cartea Arta adaptării celor inadaptați. A fost invitat să vorbească la conferințe, în diferite corporații și universități de prestigiu, printre acestea numărându-se conferința Asociației Americane de Psihologie, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Texas Society of Association Executives și la TEDx Nashville, unde a susținut prelegeri pe temele An algorithm for happily ever after și Why We’re Socially Awkward and Why That’s Awesome