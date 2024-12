Ediție aniversară a seriei de întâlniri „Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu” la Teatrelli, în luna decembrie

„Acum cinci ani, la Teatrelli, am început această serie de întâlniri despre teatru. Unele, dezbateri pe teme foarte actuale. Altele, discursuri solitare despre întrebări și răspunsuri la fel de importante. Toate, incursiuni în universul scenic oferite unor spectatori distinși, care au știut și știu să le pună în valoare prin darul prezenței lor. În acest context ales, are loc o premieră: lansarea unui volum de dialoguri din seria mult mai lungă – de două decenii, deja – desfășurată în cadrul remarcabil al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Zece astfel de momente, dintr-o suită care include sute de artiști din lumea întreagă, din generațiile cele mai diferite, cu stiluri și idei de o diversitate totală. Protagoniștii selecției sunt nume alese după criterii greu de explicat, dar ușor de înțeles: Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc, Sasha Waltz, Thomas Ostermeier, Hideki Noda, Neil LaBute, Akram Khan, John Malkovich și Ingeborga Dapkunaite, Ohad Naharin, Jin Xing, Robert Wilson…



Despre ei și despre acele clipe unice va fi vorba într-o ediție specială a Anotimpurilor de la Teatrelli. Despre șansa de a le fi aproape fiecăreia și fiecăruia, despre timpul mărturisirii și durata amintirilor, despre memorie culturală și afectivă, despre ceea ce rămâne nerostit din tainele unui mare creator. Despre tăceri și cuvinte. Sunteți invitați la o confesiune legatăde parcursul discret al acestor momente care s-au împlinit grație unor martori tăcuți și atenți, îndrăgostiți de miracolul și misterul teatrului. Lor – adică dumneavoastră! – le este dedicată o seară ca o sărbătoare, când avem prilejul de a celebra câteva dintre marile figuri ale lumii scenei și ale scenei lumii. Pentru a fi din nou în dialog cu ei. Pentru a recunoaște că numai prin dialog ne alinăm singurătatea și ne înseninăm sufletele. Și ce argument mai viu, ce dovadă mai limpede că e așa, decât energia primită de la asemenea creatori excepționali, care ne-au dăruit și ne dăruiesc ceva cu adevărat de neuitat? Le mulțumesc tuturor cu o plecăciune adâncă pentru mesajul cel mai de preț care se regăsește în gândurile și emoțiile lor: în teatru, dialogul înseamnă arta de a fi împreună!” declară Octavian Saiu.

Volumul „Tăceri şi cuvinte: arta dialogului despre teatru” este publicat la Editura Nemira, în Colecţia Yorick.



Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia).

Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 13 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „în semn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creației teatrale românești”.