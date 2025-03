Eveniment editorial de amploare: „Răsăritul în ziua extragerii”, cel mai nou roman din universul „Jocurile Foamei”, apare concomitent în România și în alte 29 de țări din întreaga lume

Lansarea în România a romanului „Răsăritul în ziua extragerii” va fi marcată, la fel ca în alte țări în care cartea apare pe 18 martie, în cadrul unor petreceri dedicate fanilor care se vor desfășura simultan în București, Iași și Timișoara, dar și prin multe alte surprize pe care echipa editurii le-a pregătit: materiale în exclusivitate, activări inspirate din Panem, premii speciale. Concomitent cu ediția tipărită, Armada va lansa și ediția audio a cărții, în parteneriat cu AudioTribe.

„Pe 18 martie ne reîntoarcem în Panem și celebrăm acest moment alături de cititori, de fanii acestei lumi ireale, fascinante și, totodată, extrem de credibile pe care Suzanne Collins a imaginat-o. Faptul că romanul apare simultan în România și în alte 29 de țări arată nu doar anvergura acestui proiect editorial, ci și dorința noastră de a le oferi cititorilor români o experiență autentică, de care să se bucure odată cu iubitorii de carte din întreaga lume. Echipa Nemira a lucrat cu mult entuziasm, uneori contra cronometru, pentru a se alinia calendarului și activităților internaționale ale acestui proiect editorial pe cât de așteptat, pe atât de amplu”, a declarat Marian Coman, editorul coordonator al imprintului Armada.

Trilogia inițială, publicată între 2008 și 2010, cuprinde romanele „Jocurile foamei”, „Sfidarea” și „Revolta” (toate apărute la editura Nemira, în imprintul Armada), și a fost completată de un prequel apărut în 2020, „Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare” și, acum, de „Răsăritul în ziua extragerii”, roman care explorează în profunzime istoria teribilă a Panemului. Acestea din urmă îmbogățesc și adâncesc universul creat de Collins, oferindu-le cititorilor o nouă perspectivă asupra temelor centrale: opresiunea politică, violența și războiul, lupta pentru supraviețuire, rebeliunea împotriva tiraniei și manipularea prin mass-media, îmbinate cu o poveste despre maturizare și un substrat romantic.

Dacă „Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare” vorbește despre originile președintelui Snow, ajutând cititorii să descopere resorturile care stau la baza corupției și cruzimii din Capitoliu, „Răsăritul în ziua extragerii” adaugă o dimensiune emoțională puternică poveștii lui Haymitch Abernathy, personaj care în trilogia originală joacă un rol esențial în ghidarea și protejarea lui Katniss. Cititorii înțeleg mai bine trauma și complexitatea personajului, iar acest lucru adaugă profunzime relației dintre Haymitch și Katniss.

„Suzanne Collins a reușit, încă o dată, să îmbogățească și să adâncească universul Jocurilor Foamei cu o poveste puternică, emoționantă și profund umană. Prin Răsăritul în ziua extragerii, ne întoarcem la originile personajului Haymitch Abernathy, descoperind fațete noi ale complexității sale emoționale și ale traumei care l-a marcat. Este o onoare și o bucurie să aducem această poveste în imprintul Armada și să le oferim fanilor Jocurilor Foamei din România o nouă incursiune în Panem. Romanul vorbește, printre altele, despre manipulare și autoritarism, despre rebeliune și despre nevoia de libertate, teme de o actualitate înfiorătoare”, a mai spus scriitorul Marian Coman, editorul coordonator al imprintului Armada.

Cu un impact global remarcabil, seria de romane distopice semnate de Suzanne Collins a captivat milioane de cititori din întreaga lume, redefinind literatura pentru tineri și transformându-se rapid într-un fenomen cultural global, care a captat atenția publicului de toate vârstele. Romanele seriei au fost traduse până în prezent în peste 50 de limbi și s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare în format tipărit sau digital în întreaga lume.

Pentru cei care se întreabă dacă va urma o ecranizare a acestui roman, liderul global în divertisment Lionsgate a anunțat deja pentru 20 noiembrie 2026 adaptarea cinematografică a cărții.

„Răsăritul în ziua extragerii” este publicată în imprintul Armada al editurii Nemira, în traducerea Anei-Veronica Mircea (cea care semnează traducerea în limba română a tuturor romanelor acestei serii), care a reușit să redea nu doar stilul alert și direct al lui Suzanne Collins, ci și profunzimea emoțională a personajelor. Din 18 martie 2025, volumul este disponibil în librăriile din toată țara.

Despre Suzanne Collins

SUZANNE COLLINS este autoarea trilogiei bestseller „Jocurile foamei”, care i-a adus apreciere și faimă la nivel internațional. Lansată în 2008, seria – care include „Jocurile Foamei”, „Sfidarea” și „Revolta” (Editura Nemira, Armada, 2020) – a rămas pe lista de bestsellere a The New York Times timp de peste șase ani, iar adaptările cinematografice au generat aproape 3 miliarde de dolari la nivel global. În 2016, Suzanne Collins a fost distinsă cu premiul Authors Guild for Distinguished Service to the Literary Community.

Despre Armada

Armada poate fi considerat cel mai consistent imprint de SF, fantasy și thriller din România. Cu peste 200 de titluri publicate de la lansare, Armada îi are în portofoliu pe unii dintre cei mai populari autori ai genului: George R. R. Martin, autorul romanului „Urzeala tronurilor”, Stephen King, maestrul literaturii horror, Frank Herbert, creatorul universul „Dune”, Andrzej Sapkowski, creatorul seriei Witcher, care a stat la baza celui mai popular joc video din lume și mulți, mulți alții. Laureate ale celor mai importante premii ale genului, cu milioane de cititori în întreaga lume, romanele din portofoliul Armada sunt cărțile potrivite pentru cei care apreciază puterea imaginației și care caută mereu o continuare pentru întrebarea „ce ar fi dacă?”.

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din toată lumea, dar totodată încurajează generațiile noi și emergente de scriitori români.

În legătură permanentă cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #PlăcereaLecturii.