Humanitas, Humanitas Fiction și Humanitas Junior la Bookfest

Peste 1000 de titluri, peste 90 de cărți-eveniment și un program bogat de lansări, prilej de întâlnire cu Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Tatiana Niculescu, Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu, Horia-Roman Patapievici, Thierry Wolton, Doina Ruști, Matei Vișniec, Andrei Cornea, Ioan Stanomir, Cristian Tudor Popescu, Sabina Fati, Cristian Preda, Cosmin Leucuța, Alessandro Masi, Ioana Scoruș, Dan Liviu Boeriu, Cătălin Pavel, Ștefan Colceriu, Cătălin Vasilescu, Mihai Frățilă, Radu Teodorescu, Vlad Zografi, Emilian Mihailov, Magda Grădinaru, Ana Alfianu, Wilhelm Tauwinkl, Doru Mareș, Marius Constantinescu, Mariana Chifiriuc, Natasa Vaidianu, Toma Pătrașcu, Corina Negrea, Liviu Ornea, Marian Coman, David Neagu, Alessandro‑Flavio Dumitrașcu, Francisca Băltăceanu, Smaranda Bratu Elian, Nicoleta Silvia Ioana, Alina Pavelescu, Șerban-Liviu Pavelescu, Ana Barton, Alina Purcaru, Cristian Pătrășconiu, Cătălina Mihai, Luana Schidu, Cristina Bogdan, Angelo Mitchievici, Bogdan Stănescu și alți scriitori, traducători, critici literari și jurnaliști îndrăgiți.

Toate cărțile Humanitas vor avea o reducere de preț de 10%, cărțile pentru copii vor putea fi cumpărate cu 15% reducere, iar pentru titlurile publicate în ediții de colecție vă oferim prețuri speciale, valabile numai la Bookfest.



Vă invităm la standul Humanitas, în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo.

PROGRAMUL EVENIMENTELOR

JOI, 4 IUNIE

16.00

Editura Humanitas

Jonathan Sacks, Moralitatea. Cum e slujit binele comun în vremuri tulburi

Cu: Emilian Mihailov, Magda Grădinaru

16.30

Editura Humanitas, noutăți istorie, eseistică

Timothy Garton Ash, Patriile noastre. O istorie personală a Europei

Giuliano da Empoli, Inginerii haosului

Jean-François Braunstein, Filozofia a luat-o razna. Genul, animalul, moartea

Yascha Mounk, Capcana identității. Scindarea societății occidentale și noua dinamică a puterii

Cu: Sabina Fati, Magda Grădinaru, Cristian Preda, Ovidiu Nahoi

17.00

Editura Humanitas

Mircea Cărtărescu, Texistența. Despre scris

Cu: Mircea Cărtărescu, Cristina Bogdan, Angelo Mitchievici, Lidia Bodea

Sesiune de autografe

17.30

Editura Humanitas

Platon, Opera integrală, volumul V

Cu: Andrei Cornea, Francisca Băltăceanu, Liviu Ornea, Ștefan Colceriu

18.00

Editura Humanitas

Alina Pop, Filip Alexandrescu, Ionuț Anghel, Suveranismul în România. De ce votează oamenii cu politicieni extremiști?

Cu: Sabina Fati, Cristian Preda, Alina Pop, Filip Alexandrescu, Ionuț Anghel

Sesiune de autografe

VINERI, 5 IUNIE

15.00

Editura Humanitas

Biblia după textul ebraic. 1 și 2 Regi

Cu: Maria Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu, Melania Bădic, Emanuel Conțac, Octavian Florescu, Victor-Lucian Georgescu, Cristinel Iatan, Sorin-Ioan Loghin, Delia Mihăilă, Ovidiu Pietrăreanu, Tarciziu-Hristofor Șerban, Silviu Tatu

15.30

Editura Humanitas

Cosmin Leucuța, Cum te vei îmbrăca la sfârșitul lumii?

Cu: Cosmin Leucuța, Ioana Stăncescu

Sesiune de autografe

16.00

Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor

De dragul Nadiei Comăneci de Cho Nam-joo

108 bătăi de clopot de Keiko Yoshimura

Jurnalul unui vid de Emi Yagi

Cu: Diana Yüksel, Cristina Gogianu, Nona Rapotan, Denisa Comănescu

16.30

Editura Humanitas

Alessandro Masi, Artistul sufletului. Giotto și lumea sa

Cu: Alessandro Masi, Ioana Pârvulescu, Marius Constantinescu, Smaranda Bratu Elian, Nicoleta Silvia Ioana

Sesiune de autografe

17.30

Editura Humanitas, lansarea volumelor

Marcus Aurelius, împăratul stoic: Verissimus de Donald J. Robertson, Ze Nuno Fraga (ilustrator)

Marcus Aurelius de Pierre Grimal

Eu, Iulius Caesar de Alfred de Montesquiou, Névil (ilustrator)

Cu: Sabina Fati, Vlad Stroescu, Radu Oltean

Moderator: Radu Gârmacea

17.00, Scena Arena

Masă rotundă dedicată lui Ismail Kadare, pornind de la romanul Vremea iubirii

Eveniment organizat de Editura Humanitas Fiction împreună cu Ambasada Republicii Albania în România

Cu: E.S. Enkeleda Mërkuri, ambasadoarea Republicii Albania în România, Marius Dobrescu, Magda Grădinaru, Cristian Preda.

Moderator: Denisa Comănescu

18.00

Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor

Viața fericită de David Foenkinos

Ce știu despre tine de Éric Chacour

Cu: Ioana Pârvulescu, Iulia Gorzo, Denisa Comănescu

18.30

Editura Humanitas

Ioana Scoruș, Drumul spre sine. Însemnări despre psihanaliză ca mod de a trăi

Cu: Ioana Scoruș, Alina Necșulescu, Radu Paraschivescu

Sesiune de autografe

19.00

Editura Humanitas

François Kersaudy, Zece chipuri ascunse ale comunismului

Cu: Thierry Wolton, Ioan Stanomir, Gabriel Liiceanu

Eveniment cu traducere consecutivă de Martin Zemleacov

19.30

Editura Humanitas

Franceska Michalska, În numele vieții. Amintirile unei supraviețuitoare: Volînia, Kazahstan, Polonia, 1923–1951

Cu: Thierry Wolton, Sabina Fati, Martin Zemleacov, Lidia Bodea

SÂMBĂTĂ, 6 IUNIE

11.00

Humanitas Junior

Wilhelm Tauwinkl, Povestea Bibliei

Cu: Wilhelm Tauwinkl, Tatian Niculescu, Dionisie Pîrvuloiu

Sesiune de autografe

11.30

Editura Humanitas

Doina Ruști, Nas de bulgar

Cu: Doina Ruști, Bogdan Stănescu, Lidia Bodea

Sesiune de autografe

12.00

Editura Humanitas

Bjorn Borg, Bătăile inimii. Autobiografie povestită pentru Patricia Borg

Cu: Cristian Tudor Popescu, Radu Paraschivescu, Lidia Bodea

12.30

Editura Humanitas

Nadia Comăneci, Scrisori către o tânără gimnastă

Cu: Radu Paraschivescu, Sabina Fati, Lidia Bodea

13.00

Editura Humanitas

Tatiana Niculescu, Viețile și morțile lui Constantin Noica

Cu: Tatiana Niculescu, Gabriel Liiceanu, Cristian Preda

Sesiune de autografe

13.30

Editura Humanitas

Gabriel Liiceanu, Trilogia Păltinișului

Cu: Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Grigore Vida

Sesiune de autografe

14.15

Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor

Numele meu e Nevinovăție de Shiva Rahbaran

Pe spinarea tigrulu de Zülfü Livaneli

Cu: Cristian Preda, Gabriela Avram, Denisa Comănescu

14.45

Editura Humanitas Fiction, lansarea volumelor

Adevăratul meu nume. Povestiri din biografie de Ludmila Ulițkaia

Refugiul meu, furtuna mea de Arundhati Roy

Cu: Ioana Pârvulescu, Luana Schidu, Alexandra Coliban, Radu Paraschivescu

15.15

Editura Humanitas

Elizabeth Gilbert, Până când râul cel mare ne va despărți

Cu: Radu Paraschivescu, Dan Liviu Boeriu, Lidia Bodea

15.45

Editura Humanitas

Radu Paraschivescu, Noul ghid al nesimțitului (după douăzeci de ani)

Cu: Radu Paraschivescu, Cătălina Mihai, Cristian Preda, Lidia Bodea

16.15

Editura Humanitas

Thierry Wolton, Lumea noastră orwelliană

Cu: Thierry Wolton, Gabriel Liiceanu, Ioan Stanomir, Cristian Preda

Eveniment cu traducere consecutivă de Cătălin Rață

Sesiune de autografe

17.00

Editura Humanitas

Dan-Liviu Boeriu, Acvariul şi alte câteva dovezi suplimentare

Cu: Dan Liviu-Boeriu, Tatiana Niculescu, Radu Paraschivescu

Sesiune de autografe

17.30

Editura Humanitas, lansarea volumelor

Romanii neștiuți. Soldați, gladiatori, prostituate, pirați, tâlhari, sclavi și oameni de rând de Robert Knapp

Hunii de E.A. Thompson

Grecii de H.D.F. Kitto

Cu: Cătălin Pavel, Ștefan Colceriu, Octavian Negoiță

18.00

Editura Humanitas Fiction, lansarea volumelor

Cele două împărății. Străbătând secolele V de Eric-Emmanuel Schmitt

Optzeci și nouă de cuvinte urmat de Praga, poem ce dispare de Milan Kundera

Mirosul lui după ploaie de Cédric Sapin-Defour

Cu: Doru Mareș, Marius Constantinescu, Denisa Comănescu

18.30

Editura Humanitas

Cătălin Vasilescu, Placebo. Chirurgii în căutarea nemuririi

Cu: Cătălin Vasilescu, Ioana Pârvulescu, Radu Teodorescu, Radu Paraschivescu

Sesiune de autografe

19.00

Editura Humanitas

Mihai Frățilă, Partea care nu se va pierde. Despre alegere şi discreţia binelui

Cu: Mihai Frățilă, Ioan Stanomir, Cristian Pătrășconiu

Sesiune de autografe

19.30

Editura Humanitas

Ioan Stanomir, Mama. Istoria unei priviri

Cu: Ioan Stanomir, Cristian Pătrășconiu, Mihai Frățilă, Lidia Bodea

Sesiune de autografe

DUMINICĂ, 7 IUNIE

11.00

Humanitas Junior

Ana Alfianu, Peter Haas și fantoma din Kronburg

Ana Alfianu, Mihai Mănescu, Iustina Croitoru

Sesiune de autografe

11.30

Humanitas Junior

Matei Vișniec, Zuza sau Povestea poemului care a fugit din carte

ilustrații de Joèla Visniec

Cu: Matei Vișniec, Radu Paraschivescu, Florin Bican, Iustina Croitoru

Sesiune de autografe

12.00

Editura Humanitas Fiction

Două Premii Nobel pentru Literatură

Lansarea romanelor

Vă dedic tăcerea mea de Mario Vargas Llosa

Lecția de greacă de Han Kang

Cu: Ioana Pârvulescu, Diana Yüksel, Denisa Comănescu

12.30

Editura Humanitas

David Attenborough Colin Butfield, Oceanul. Ultimul tărâm neîmblânzit

Cu: Mariana Chifiriuc, Natasa Vaidianu, Toma Pătrașcu

Moderator: Corina Negrea

13.00

Editura Humanitas, noutăți în colecția „Știință“

Rigoarea îngerilor. Borges, Heisenberg, Kant și natura ultimă a realității de William Egginton

Figuri remarcabile: Viața și opera unor matematicieni deschizători de drumuri de Jan Stewart

Fizica existențială: Perspectiva unui om de știință asupra marilor întrebări despre viață de Sabine Hossenfelder

Cum gândeşte inteligenţa artificială. Cum am creat-o, cum ne poate ajuta şi cum o putem controla de Nigel Toon

Cu: Vlad Zografi, Liviu Ornea, Corina Negrea

13.30

Editura Humanitas, noutăți în colecția „Istorie“

Regele lepros și urmașii săi. Balduin IV și Regatul Ierusalimului de Bernard Hamilton

Fără egal printre prinţi. Viața și epoca lui Soliman Magnificu de Kaya Șahin

Cu: Marian Coman, Sabina Fati, David Neagu, Alessandro‑Flavio Dumitrașcu

Moderator: Octavian Negoiță

14.00

Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor

Aniversarea de Andrea Bajani

Cântece pentru cei cu inima frântă de Ayelet Tsabari

Cu: Smaranda Bratu Elian, Magda Grădinaru, Denisa Comănescu

14.30

Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor

Povestea fiicei de Guadalupe Nettel

Câmp de luptă blând de Yiyun Li

California Golden de Melanie Benjamin

Cu: Alina Purcaru, Ana Barton, Denisa Comănescu

15.00

Editura Humanitas

James Drake (ed.), Allen Packwood (ed.), Scrisori pentru posteritate. Corespondenţa privată a lui sir Winston Churchill

Cu: Sabina Fati, Alina Pavelescu, Șerban-Liviu Pavelescu

15.30

Editura Humanitas

Cărți esențiale

Gabriel Liiceanu despre volumele

Lemnul strâmb al omenirii. Capitole din istoria ideilor de Isaiah Berlin

Eseuri de Montaigne

Scrisori filozofice către o doamnă urmate de Apologia unui nebun de Piotr Ceaadaev

Regele şi cadavrul. Poveste despre biruinţa sufletului asupra răului de Heinrich Zimmer

16.00

Bestsellerele Bookfest 2026

Top, recomandări, accente editoriale

Cu: Gabriel Liiceanu, Denisa Comănescu, Lidia Bodea, Radu Paraschivescu