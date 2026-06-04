Humanitas, Humanitas Fiction și Humanitas Junior la Bookfest

Peste 1000 de titluri, peste 90 de cărți-eveniment și un program bogat de lansări, prilej de întâlnire cu Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu, Tatiana Niculescu, Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu, Horia-Roman Patapievici, Thierry Wolton, Doina Ruști, Matei Vișniec, Andrei Cornea, Ioan Stanomir, Cristian Tudor Popescu, Sabina Fati, Cristian Preda, Cosmin Leucuța, Alessandro Masi, Ioana Scoruș, Dan Liviu Boeriu, Cătălin Pavel, Ștefan Colceriu, Cătălin Vasilescu, Mihai Frățilă, Radu Teodorescu, Vlad Zografi, Emilian Mihailov, Magda Grădinaru, Ana Alfianu, Wilhelm Tauwinkl, Doru Mareș, Marius Constantinescu, Mariana Chifiriuc, Natasa Vaidianu, Toma Pătrașcu, Corina Negrea, Liviu Ornea, Marian Coman, David Neagu, Alessandro‑Flavio Dumitrașcu, Francisca Băltăceanu, Smaranda Bratu Elian, Nicoleta Silvia Ioana, Alina Pavelescu, Șerban-Liviu Pavelescu, Ana Barton, Alina Purcaru, Cristian Pătrășconiu, Cătălina Mihai, Luana Schidu, Cristina Bogdan, Angelo Mitchievici, Bogdan Stănescu și alți scriitori, traducători, critici literari și jurnaliști îndrăgiți.
Toate cărțile Humanitas vor avea o reducere de preț de 10%, cărțile pentru copii vor putea fi cumpărate cu 15% reducere, iar pentru titlurile publicate în ediții de colecție vă oferim prețuri speciale, valabile numai la Bookfest.
Vă invităm la standul Humanitas, în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo.
PROGRAMUL EVENIMENTELOR
JOI, 4 IUNIE
16.00
Editura Humanitas
Jonathan Sacks, Moralitatea. Cum e slujit binele comun în vremuri tulburi
Cu: Emilian Mihailov, Magda Grădinaru
16.30
Editura Humanitas, noutăți istorie, eseistică
Timothy Garton Ash, Patriile noastre. O istorie personală a Europei
Giuliano da Empoli, Inginerii haosului
Jean-François Braunstein, Filozofia a luat-o razna. Genul, animalul, moartea
Yascha Mounk, Capcana identității. Scindarea societății occidentale și noua dinamică a puterii
Cu: Sabina Fati, Magda Grădinaru, Cristian Preda, Ovidiu Nahoi
17.00
Editura Humanitas
Mircea Cărtărescu, Texistența. Despre scris
Cu: Mircea Cărtărescu, Cristina Bogdan, Angelo Mitchievici, Lidia Bodea
Sesiune de autografe
17.30
Editura Humanitas
Platon, Opera integrală, volumul V
Cu: Andrei Cornea, Francisca Băltăceanu, Liviu Ornea, Ștefan Colceriu
18.00
Editura Humanitas
Alina Pop, Filip Alexandrescu, Ionuț Anghel, Suveranismul în România. De ce votează oamenii cu politicieni extremiști?
Cu: Sabina Fati, Cristian Preda, Alina Pop, Filip Alexandrescu, Ionuț Anghel
Sesiune de autografe
VINERI, 5 IUNIE
15.00
Editura Humanitas
Biblia după textul ebraic. 1 și 2 Regi
Cu: Maria Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu, Melania Bădic, Emanuel Conțac, Octavian Florescu, Victor-Lucian Georgescu, Cristinel Iatan, Sorin-Ioan Loghin, Delia Mihăilă, Ovidiu Pietrăreanu, Tarciziu-Hristofor Șerban, Silviu Tatu
15.30
Editura Humanitas
Cosmin Leucuța, Cum te vei îmbrăca la sfârșitul lumii?
Cu: Cosmin Leucuța, Ioana Stăncescu
Sesiune de autografe
16.00
Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor
De dragul Nadiei Comăneci de Cho Nam-joo
108 bătăi de clopot de Keiko Yoshimura
Jurnalul unui vid de Emi Yagi
Cu: Diana Yüksel, Cristina Gogianu, Nona Rapotan, Denisa Comănescu
16.30
Editura Humanitas
Alessandro Masi, Artistul sufletului. Giotto și lumea sa
Cu: Alessandro Masi, Ioana Pârvulescu, Marius Constantinescu, Smaranda Bratu Elian, Nicoleta Silvia Ioana
Sesiune de autografe
17.30
Editura Humanitas, lansarea volumelor
Marcus Aurelius, împăratul stoic: Verissimus de Donald J. Robertson, Ze Nuno Fraga (ilustrator)
Marcus Aurelius de Pierre Grimal
Eu, Iulius Caesar de Alfred de Montesquiou, Névil (ilustrator)
Cu: Sabina Fati, Vlad Stroescu, Radu Oltean
Moderator: Radu Gârmacea
17.00, Scena Arena
Masă rotundă dedicată lui Ismail Kadare, pornind de la romanul Vremea iubirii
Eveniment organizat de Editura Humanitas Fiction împreună cu Ambasada Republicii Albania în România
Cu: E.S. Enkeleda Mërkuri, ambasadoarea Republicii Albania în România, Marius Dobrescu, Magda Grădinaru, Cristian Preda.
Moderator: Denisa Comănescu
18.00
Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor
Viața fericită de David Foenkinos
Ce știu despre tine de Éric Chacour
Cu: Ioana Pârvulescu, Iulia Gorzo, Denisa Comănescu
18.30
Editura Humanitas
Ioana Scoruș, Drumul spre sine. Însemnări despre psihanaliză ca mod de a trăi
Cu: Ioana Scoruș, Alina Necșulescu, Radu Paraschivescu
Sesiune de autografe
19.00
Editura Humanitas
François Kersaudy, Zece chipuri ascunse ale comunismului
Cu: Thierry Wolton, Ioan Stanomir, Gabriel Liiceanu
Eveniment cu traducere consecutivă de Martin Zemleacov
19.30
Editura Humanitas
Franceska Michalska, În numele vieții. Amintirile unei supraviețuitoare: Volînia, Kazahstan, Polonia, 1923–1951
Cu: Thierry Wolton, Sabina Fati, Martin Zemleacov, Lidia Bodea
SÂMBĂTĂ, 6 IUNIE
11.00
Humanitas Junior
Wilhelm Tauwinkl, Povestea Bibliei
Cu: Wilhelm Tauwinkl, Tatian Niculescu, Dionisie Pîrvuloiu
Sesiune de autografe
11.30
Editura Humanitas
Doina Ruști, Nas de bulgar
Cu: Doina Ruști, Bogdan Stănescu, Lidia Bodea
Sesiune de autografe
12.00
Editura Humanitas
Bjorn Borg, Bătăile inimii. Autobiografie povestită pentru Patricia Borg
Cu: Cristian Tudor Popescu, Radu Paraschivescu, Lidia Bodea
12.30
Editura Humanitas
Nadia Comăneci, Scrisori către o tânără gimnastă
Cu: Radu Paraschivescu, Sabina Fati, Lidia Bodea
13.00
Editura Humanitas
Tatiana Niculescu, Viețile și morțile lui Constantin Noica
Cu: Tatiana Niculescu, Gabriel Liiceanu, Cristian Preda
Sesiune de autografe
13.30
Editura Humanitas
Gabriel Liiceanu, Trilogia Păltinișului
Cu: Gabriel Liiceanu, Horia-Roman Patapievici, Grigore Vida
Sesiune de autografe
14.15
Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor
Numele meu e Nevinovăție de Shiva Rahbaran
Pe spinarea tigrulu de Zülfü Livaneli
Cu: Cristian Preda, Gabriela Avram, Denisa Comănescu
14.45
Editura Humanitas Fiction, lansarea volumelor
Adevăratul meu nume. Povestiri din biografie de Ludmila Ulițkaia
Refugiul meu, furtuna mea de Arundhati Roy
Cu: Ioana Pârvulescu, Luana Schidu, Alexandra Coliban, Radu Paraschivescu
15.15
Editura Humanitas
Elizabeth Gilbert, Până când râul cel mare ne va despărți
Cu: Radu Paraschivescu, Dan Liviu Boeriu, Lidia Bodea
15.45
Editura Humanitas
Radu Paraschivescu, Noul ghid al nesimțitului (după douăzeci de ani)
Cu: Radu Paraschivescu, Cătălina Mihai, Cristian Preda, Lidia Bodea
16.15
Editura Humanitas
Thierry Wolton, Lumea noastră orwelliană
Cu: Thierry Wolton, Gabriel Liiceanu, Ioan Stanomir, Cristian Preda
Eveniment cu traducere consecutivă de Cătălin Rață
Sesiune de autografe
17.00
Editura Humanitas
Dan-Liviu Boeriu, Acvariul şi alte câteva dovezi suplimentare
Cu: Dan Liviu-Boeriu, Tatiana Niculescu, Radu Paraschivescu
Sesiune de autografe
17.30
Editura Humanitas, lansarea volumelor
Romanii neștiuți. Soldați, gladiatori, prostituate, pirați, tâlhari, sclavi și oameni de rând de Robert Knapp
Hunii de E.A. Thompson
Grecii de H.D.F. Kitto
Cu: Cătălin Pavel, Ștefan Colceriu, Octavian Negoiță
18.00
Editura Humanitas Fiction, lansarea volumelor
Cele două împărății. Străbătând secolele V de Eric-Emmanuel Schmitt
Optzeci și nouă de cuvinte urmat de Praga, poem ce dispare de Milan Kundera
Mirosul lui după ploaie de Cédric Sapin-Defour
Cu: Doru Mareș, Marius Constantinescu, Denisa Comănescu
18.30
Editura Humanitas
Cătălin Vasilescu, Placebo. Chirurgii în căutarea nemuririi
Cu: Cătălin Vasilescu, Ioana Pârvulescu, Radu Teodorescu, Radu Paraschivescu
Sesiune de autografe
19.00
Editura Humanitas
Mihai Frățilă, Partea care nu se va pierde. Despre alegere şi discreţia binelui
Cu: Mihai Frățilă, Ioan Stanomir, Cristian Pătrășconiu
Sesiune de autografe
19.30
Editura Humanitas
Ioan Stanomir, Mama. Istoria unei priviri
Cu: Ioan Stanomir, Cristian Pătrășconiu, Mihai Frățilă, Lidia Bodea
Sesiune de autografe
DUMINICĂ, 7 IUNIE
11.00
Humanitas Junior
Ana Alfianu, Peter Haas și fantoma din Kronburg
Ana Alfianu, Mihai Mănescu, Iustina Croitoru
Sesiune de autografe
11.30
Humanitas Junior
Matei Vișniec, Zuza sau Povestea poemului care a fugit din carte
ilustrații de Joèla Visniec
Cu: Matei Vișniec, Radu Paraschivescu, Florin Bican, Iustina Croitoru
Sesiune de autografe
12.00
Editura Humanitas Fiction
Două Premii Nobel pentru Literatură
Lansarea romanelor
Vă dedic tăcerea mea de Mario Vargas Llosa
Lecția de greacă de Han Kang
Cu: Ioana Pârvulescu, Diana Yüksel, Denisa Comănescu
12.30
Editura Humanitas
David Attenborough Colin Butfield, Oceanul. Ultimul tărâm neîmblânzit
Cu: Mariana Chifiriuc, Natasa Vaidianu, Toma Pătrașcu
Moderator: Corina Negrea
13.00
Editura Humanitas, noutăți în colecția „Știință“
Rigoarea îngerilor. Borges, Heisenberg, Kant și natura ultimă a realității de William Egginton
Figuri remarcabile: Viața și opera unor matematicieni deschizători de drumuri de Jan Stewart
Fizica existențială: Perspectiva unui om de știință asupra marilor întrebări despre viață de Sabine Hossenfelder
Cum gândeşte inteligenţa artificială. Cum am creat-o, cum ne poate ajuta şi cum o putem controla de Nigel Toon
Cu: Vlad Zografi, Liviu Ornea, Corina Negrea
13.30
Editura Humanitas, noutăți în colecția „Istorie“
Regele lepros și urmașii săi. Balduin IV și Regatul Ierusalimului de Bernard Hamilton
Fără egal printre prinţi. Viața și epoca lui Soliman Magnificu de Kaya Șahin
Cu: Marian Coman, Sabina Fati, David Neagu, Alessandro‑Flavio Dumitrașcu
Moderator: Octavian Negoiță
14.00
Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor
Aniversarea de Andrea Bajani
Cântece pentru cei cu inima frântă de Ayelet Tsabari
Cu: Smaranda Bratu Elian, Magda Grădinaru, Denisa Comănescu
14.30
Editura Humanitas Fiction, lansarea romanelor
Povestea fiicei de Guadalupe Nettel
Câmp de luptă blând de Yiyun Li
California Golden de Melanie Benjamin
Cu: Alina Purcaru, Ana Barton, Denisa Comănescu
15.00
Editura Humanitas
James Drake (ed.), Allen Packwood (ed.), Scrisori pentru posteritate. Corespondenţa privată a lui sir Winston Churchill
Cu: Sabina Fati, Alina Pavelescu, Șerban-Liviu Pavelescu
15.30
Editura Humanitas
Cărți esențiale
Gabriel Liiceanu despre volumele
Lemnul strâmb al omenirii. Capitole din istoria ideilor de Isaiah Berlin
Eseuri de Montaigne
Scrisori filozofice către o doamnă urmate de Apologia unui nebun de Piotr Ceaadaev
Regele şi cadavrul. Poveste despre biruinţa sufletului asupra răului de Heinrich Zimmer
16.00
Bestsellerele Bookfest 2026
Top, recomandări, accente editoriale
Cu: Gabriel Liiceanu, Denisa Comănescu, Lidia Bodea, Radu Paraschivescu