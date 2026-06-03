Institutul Cultural Român invită iubitorii de lectură să descopere viața secretă a cărților la Bookfest

Desfășurat la începutul verii, Bookfest reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente dedicate lecturii și industriei editoriale, oferind publicului acces la lansări de carte, dezbateri, întâlniri cu autori și numeroase activități culturale. Sub sloganul „Viața secretă a cărților”, standul ICR (B08), organizat de Centrul Național al Cărții, va aduce în atenția vizitatorilor traseul internațional al cărților românești, rolul traducerilor, literatura exilului, cărțile pentru cei mai mici cititori sau specificul artei din Transilvania pentru a ilustra câteva dintre temele propuse în programul de evenimente pregătit pentru această ediție a târgului de carte. Uneori vizibile, alteori ascunse, cărțile, indiferent de genul căruia îi aparțin, au mai multe existențe – parcurg etape, înving prejudecăți, își caută un drum și, de multe ori, trec, granițe multiple. Toți cititorii sunt, așadar, invitați să se oprească o clipă din ritmul cotidian și să privească spre ce se află dincolo de suprafețe – în volumele de ficțiune ale prezentului, în istoriile rămase ascunse în biblioteci sau în patrimoniul mobil și în memoria obiectelor imateriale.

Publicul va putea participa, pe parcursul celor cinci zile, la evenimente și dialoguri alături de invitați de seamă din România și din afara țării precum Vladimir Bulat, Florin Chirculescu, Florica Courriol, Petre Crăciun, Bogdan Crețu, Cecilia Hansson, Laura Grünberg, Ana-Maria Onisei, Dominik Małecki, Pr. Iustin Marchiș, Doru Mareș, Ioana Scoruș, Livia Stoia și Moni Stănilă. Totodată, volumele Editurii ICR vor putea fi achiziționate cu o reducere de 30%.

Printre aparițiile editoriale importante se numără noua ediție a volumului „Jurnal în fărâme cu Eugène Ionesco” de Lucian Raicu, considerat un document esențial al exilului românesc. Publicarea cărții marchează și comemorarea a 20 de ani de la dispariția criticului și eseistului Lucian Raicu, una dintre vocile importante ale criticii literare românești postbelice. Gest restitutiv necesar, publicarea acestei noi ediții constituie o ocazie de a sublinia rolul jucat în și pentru cultura română de un critic literar și un dramaturg care ocupă, fiecare, un loc special în istoria literaturii noastre postbelice. „Om de o erudiție și de o finețe literară remarcabile, specialist în literatură română, dar și în literatură universală – lucrările sale despre Gogol și Tolstoi o dovedesc –, Lucian Raicu s-a impus drept unul dintre principalii critici, dacă nu cumva cel dintâi, al generației sale. Iar aceasta cu prețul unei rezistențe constante față de intervențiile cenzurii, așa încât apariția fiecăreia dintre cărțile sale poate fi considerată drept o victorie a spiritului asupra limbii de lemn, a arbitrariului și a conformismului oficial”, explica Eugène Ionesco.

La Bookfest va fi lansat și cel de-al doilea volum al seriei „Monasteries and Churches of Transylvania. 13th to the 18th Century”, coordonată de Pr. Iustin Marchiș. Lucrarea, realizată în condiții grafice de excepție, continuă explorarea patrimoniului artistic și spiritual al Transilvaniei, reunind cercetări dedicate arhitecturii, picturii, manuscriselor și obiectelor liturgice. Această a doua parte a unei vaste cercetări – „un ghid artistic care propune un pelerinaj cultural și spiritual printre etniile, confesiunile și patrimoniul artistic al Transilvaniei, cu toate stilurile și formele sale de expresie: arhitectură, pictură, manuscrise și tipărituri, obiecte liturgice” – continuă demersul vizând un patrimoniu de o extremă bogăție, traducerea fiind semnată de Eugenia Müller și Dan Mateescu.

De asemenea, noul număr dublu al revistei Lettre Internationale propune reflecții asupra patrimoniului cultural și dialogului contemporan, evocând personalități precum Leonid Dimov, Ingeborg Bachmann și Dario Fo, la centenarul nașterii acestora. Revista include și interviuri ample cu regizorul Andrei Șerban și scriitorul Florin Chirculescu, dar și texte despre impactul inteligenței artificiale și al Internetului asupra societății actuale.

Ediția din 2026 a Salonului Internațional de Carte Bookfest se va desfășura la Romexpo între orele 10:00–20:00, de miercuri până duminică, iar vineri și sâmbătă programul va fi prelungit până la ora 21:00. Bulgaria este țară invitată de onoare anul acesta, o ocazie specială pentru cititorii români de a redescoperi literatura bulgară contemporană și de a explora diversitatea culturală din țara vecină prin intermediul cărților, autorilor, traducătorilor și editorilor care vor lua parte la eveniment.

Organizat în paralel, Bookfest Junior este dedicat copiilor, părinților, profesorilor. În afară de reducerile de prețuri la cărți pentru cei mai mici cititori, evenimentul propune programe interactive, întâlniri cu autori, ateliere de creație și alte activități.

PROGRAM DE EVENIMENTE

Miercuri, 3 iunie, ora 17:00, stand ICR (B08)

Multiplele vieți ale cărților. Începe literatura o nouă viață când e tradusă?

Masă rotundă

Invitați: Florica Courriol, Dominik Małecki, Livia Stoia, Cecilia Hansson

Moderatoare: Ana-Maria Onisei

Vineri, 5 iunie, ora 17:00, stand ICR (B08)

Lucian Raicu-Eugène Ionesco. O întâlnire

Lansarea volumului „Jurnal în fărâme cu Eugène Ionesco” de Lucian Raicu, Editura ICR

Invitați: Bogdan Crețu, Doru Mareș

Moderatoare: Dana Ionescu

Sâmbătă, 6 iunie, ora 16:00, stand ICR (B08)

Cărțile în vremea cinismului

Lansarea nr. 128-129 al revistei Lettre Internationale, publicație editată de ICR

Invitați: Florin Chirculescu, Moni Stănilă

Sâmbătă, 6 iunie, ora 18:00, stand ICR (B08)

Edificări și edificii. Chipuri ale artei

Lansarea volumului II din seria Monasteries and Churches of Transylvania. 13th to 18th Centuries, coord. Pr. Iustin Marchiș, Editura ICR

Invitați: Pr. Iustin Marchiș, Vladimir Bulat

Moderatoare: Dana Ionescu

Duminică, 7 iunie, ora 12:00, stand Bookfest Junior (B26)

Cartea pentru cei mai mici cititori, dincolo de prejudecăți. Cum scriem pentru copiii noștri?

Masă rotundă

Invitați: Laura Grünberg, Ioana Scoruș

Moderator: Petre Crăciun

Evenimentul face parte din programul Bookfest Junior, realizat în parteneriat cu Asociația CSR Mindset și Opera Comică pentru Copii.