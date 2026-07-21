Concurență fără precedent la admiterea în facultăți: mii de tineri se bat pe puține locuri bugetate

De la Drept la Medicină, de la Psihologie la Chimie Farmaceutică, coada la înscrieri a fost, în multe cazuri, mai lungă decât în oricare dintre ultimii cinci ani.

Jurnalismul, în al treilea an consecutiv de creștere

Concursul de admitere a debutat marți la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (FJSC) din cadrul Universităţii Bucureşti, una dintre puținele facultăți care organizează examen scris propriu-zis. Proba constă dintr-un test grilă de gramatică, un text argumentativ şi unul creativ, iar rezultatul contează 70% din media finală, restul fiind împărțit între media de Bacalaureat și nota la limba română din examenul de maturitate.

Cea mai căutată specializare a fost Comunicare şi Relaţii Publice, cu 400 de candidați înscriși, în creștere cu 14% față de anul trecut și cu 54% față de 2024. Jurnalismul a atras 382 de candidați, iar Publicitatea 351. În total, FJSC a înregistrat 973 de candidaturi, față de 837 în 2025, o creștere de peste 16%.

Decana FJSC, conf. univ. dr. Romina Surugiu, a explicat că interesul tinerilor reflectă eforturile de reformă din ultimii ani. Ea a spus că facultatea a extins oferta de cursuri opționale cu până la 33 de discipline diferite, pentru a răspunde transformărilor digitale din industria comunicării și dorinței studenților de a urma trasee educaționale flexibile. Surugiu a adăugat: "Le dorim mult succes tuturor candidaţilor şi îi aşteptăm în rândul FJSC-iştilor!"

La Drept, aproape 6 candidați pe un loc bugetat

Facultatea de Drept a strâns 1.685 de candidați pentru puțin sub 300 de locuri bugetate, adică un raport de 5,61 candidați pe loc — o creștere de 38% față de anul trecut. Pentru a fi admis, un candidat trebuie să obțină minimum 50 de puncte dintr-un test grilă de 100 de puncte, împărțit între întrebări de gramatică, economie și gândire critică. Cei care nu prind loc la prima sesiune mai au o șansă în septembrie. Taxa de școlarizare la Drept este cea mai ridicată din oferta Universității din București: 8.800 de lei în primul an, coborând treptat până la 7.550 de lei în anul patru. Examenul are loc miercuri, 22 iulie.

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Chimie, Biologie și Științe Politice, în plină ascensiune

Interesul pentru domeniile științelor exacte și ale vieții a explodat în acest an. La Facultatea de Biologie, programul de Biochimie a înregistrat o creștere de 40% a candidaturilor, ajungând la 707, iar Biologia a urcat cu aproape 39%, la 868 de candidaturi. Concurența a trecut de pragul de 10 candidați pe loc bugetat atât la Biologie, cât și la Biochimie, potrivit Observator.

Cea mai spectaculoasă cifră vine însă de la Facultatea de Chimie, unde programul de Chimie farmaceutică a atras 419 candidați pentru un număr redus de locuri, ceea ce înseamnă 16,96 candidați pe un loc bugetat — una dintre cele mai mari concurențe din întreaga admitere de la Universitatea din București. Chimia medicală și Biochimia tehnologică au urmat îndeaproape, cu 12,71, respectiv 14,20 candidați pe loc.

La Facultatea de Ştiinţe Politice, programul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, predat în limba engleză, a atras 323 de candidaturi, față de 220 anul trecut, o creștere de aproape 47%. Programul de Studii de securitate a urcat de la 221 la 292 de candidaturi.

Record istoric la Medicină: aproape 7.000 de candidați

Cea mai mare surpriză a sesiunii de admitere 2026 vine de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila", care a strâns 6.916 candidați pentru 1.947 de locuri, dintre care 1.291 finanțate de la buget. Este cel mai mare număr de înscrieri din istoria recentă a instituției, cu 3.039 de candidați mai mult decât în 2025 și cu 2.712 peste nivelul din 2024 — o creștere de 78,4%, respectiv 64,5%.

Cei mai mulți candidați s-au orientat spre Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (3.282), urmată de Medicină (2.727), Stomatologie (800) și Farmacie (107). La Medicină Dentară, concurența pentru cele 190 de locuri bugetate este una dintre cele mai acerbe din întreaga admitere pe bază de examen scris, programat pentru duminică, 26 iulie. Taxele pentru locurile cu plată ajung la 19.000 de lei pe an la Medicină și Stomatologie, 10.000 de lei la Farmacie și 8.000 de lei la Moaşe şi Asistenţă Medicală.

Psihologia și Limbile Străine, cele mai disputate la Universitatea din București

Dacă la nivelul întregii țări numărul absolvenților de liceu este cu 20% mai mare decât în anii precedenți, la Universitatea din București cea mai mare presiune s-a resimțit la Psihologie, Limbi Străine și Matematică. Aici, admiterea la Limbi Străine se face exclusiv pe bază de dosar, iar anul trecut concurența a fost de 30 de candidați pe loc.

Una dintre candidate, Isabella, a povestit parcursul care a determinat-o să aleagă această facultate: "Începând din clasa a șaptea am făcut un curs de chineză în Constanța, am fost în schimburi de experiență în China. Eu aș vrea să fiu traducător la ambasadă, cam ăsta e scopul meu principal. Am 9.37, sper să intru și îmi doresc să învăț cât mai multe limbi."

Anul acesta, cifrele finale au arătat că la Psihologie s-au bătut 21 de candidați pe un singur loc bugetat, iar la Limbi Străine concurența a ajuns la 18 pe loc. La Chimie Farmaceutică s-au înscris 17 candidați pentru fiecare loc disponibil.

Contabilitate, AI și Cibernetică, în topul preferințelor de la ASE

La Academia de Studii Economice, concurența cea mai mare s-a înregistrat tot la Drept, cu 14 candidați pe loc bugetat, urmată de Marketing, cu aproape 7, și de noua specializare de Inteligență Artificială, cu aproape 4,3 candidați pe loc. Examen scris s-a susținut doar la Cibernetică și Drept, restul specializărilor bazându-se pe media de Bacalaureat.

Unul dintre candidați a povestit de ce a ales acest drum: „Am dat și la Contabilitate, și la Cibernetică, la ramurile din Cibernetică. Mă gândeam la Medicină mai demult, dar îmi place mai mult aici. Sper să fiu contabil, să îmi deschid firma mea."

Rectorul ASE a numit acest an „cel mai bun de când sunt eu rector", subliniind că instituția atrage 13% dintre toți absolvenții de Bacalaureat din țară.

Roboți, inteligență artificială și profesii noi la Politehnică

La Universitatea Politehnica din București, media de admitere a crescut cu aproape jumătate de punct față de anul trecut, iar la Calculatoare concurența ar putea ajunge la 10 candidați pe loc. Instituția a introdus recent un curs de inteligență artificială pentru aproape toate specializările. Directorul Politehnicii a vorbit despre viitorul apropiat: "Roboții umanoizi au evoluat deja foarte mult, o să îi vedem pe străzi, o să ajute la circulaţie, întâmpinarea oamenilor, toate muncile grele." Taxa de școlarizare la Politehnică este de 6.000 de lei pe an.

Universitatea din București, lider național, dar în ușoară coborâre în clasamentul mondial

Universitatea din Bucureşti îşi păstrează statutul de cea mai bine cotată instituție din România în QS World University Rankings 2027, însă coboară în intervalul 801-850 la nivel mondial, după ce anul trecut urcase la 761-770. Instituția rămâne, totuși, prima din țară la angajabilitatea absolvenților și la reputația în rândul angajatorilor. România are opt universități incluse în clasamentul mondial din 2027, față de zece în 2026 și treisprezece în 2025, semn al unei competiții internaționale tot mai dificile pentru sistemul universitar românesc.

Sesiunea de admitere continuă în zilele următoare pentru majoritatea facultăților din Capitală. Înscrierile la Universitatea din București se încheie pe 24 iulie, iar rezultatele finale și confirmările locurilor sunt așteptate pe 31 iulie.