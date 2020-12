Lansarea volumului Dicționar de optimisme, de Chris Simion – Mercurian

Vineri, 18 decembrie, începând cu ora 19.30, scriitoarea Chris Simion va fi LIVE online într-un dialog cu Cristian China Birta, antreprenor, consultant și blogger. Discuția despre cea mai recentă carte scrisă de Chris Simion – Dicționar de optimisme - va fi transmisă pe paginile de facebook Editura Trei și Cărturești și va fi moderată de Magdalena Mărculescu, director editorial TREI.

Așa am putea descrie într-o singură frază cea mai recentă carte scrisă de Chris Simion – Dicționarul de optimisme. Această carte este cadoul perfect pentru acest sfârşit de an 2020. Este primul dicționar în care fiecare dintre noi poate inventa cuvinte și fraze dragi sufletului său. Volumul este un suflu de optimism, încredere și bunătate pentru oricine îl citește și spune lucrurilor pe nume fără a se ascunde după motto-uri sau experiențe de viață false.

„Dicționarul de optimisme l-am scris cât am stat la Sibiel împreună cu Tiberiu, soțul meu, în perioada de lock down când am simțit că universul ne-a tras frâna de mâna și ne-a trecut pe modul avion. Și ce să fac la înălțime și fără semnal? Am început să mă joc. Optimismul este o opțiune. Nu m-am născut optimistă. Am devenit. Am învățat de una singură că dacă aleg întunericul s-ar putea să nu mai ajung niciodată la lumină. În timp ce dacă aleg lumina...poate am șansa să mă bucur de ea. Încearcă și tu. E un exercițiu bun pentru suflet.” Chris Simion