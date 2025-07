Mobilizare uriaşă în Mureş. Predoiu anunţă că peste 400 de trupe sunt implicate pentru prinderea criminalului Emil Gânj

"În cazul de la Mureş, noi am mobilizat un dispozitiv foarte larg. Sunt peste 400 de trupe implicate de la toate armele, Jandarmerie, Poliţie, Poliţia de frontieră. Evident, avem şi colegi de la IGSU care intervin doar în situaţiile necesare, în funcţie de competenţa lor. Am implicat unităţi canine foarte largi, drone, de asemenea, se folosesc, au fost scotociţi peste 50 de kilometri pătraţi de pădure. Colaborăm şi cu autorităţile locale, dar şi cu cetăţenii cărora aş dori să le mulţumesc pentru informaţiile transmise. De asemenea, mulţumesc şi presei pentru că ne-a difuzat aceste comunicări pe care le facem. Este un caz complex. Au mai fost câteva în anii precedenţi, nu foarte dese, şi, totdeauna, au implicat ceva timp până când cel care (...) se sustrage urmăririi este identificat şi localizat şi, după aceea, bineînţeles, intrat în custodia Poliţiei. Dificultatea constă în faptul că probabil stă localizat într-un punct fix sau şi-l mută ori de câte ori se apropie, eu ştiu, organele care îl caută, dar, până la urmă, eu sunt convins că va fi localizat şi capturat. În orice caz, acţiunea Poliţiei va înceta, acţiunea MAI va înceta în momentul în care el va intra în custodia Poliţiei", a afirmat Predoiu, la Palatul Parlamentului.



Potrivit ministrului, Poliţia a clarificat aspectele cu privire la măsurile judiciare care au fost luate în trecut şi s-a intervenit de fiecare dată când au existat astfel de măsuri.



"Este destul de limpede că nu avem o problemă legată de deficienţa Poliţiei în momentul în care s-a produs această crimă, pentru că nu erau măsurile dispuse în acel moment. Dar, fără îndoială, suntem foarte preocupaţi de faptul că există la nivel societal astfel de cetăţeni care comit acte cu violenţă. De altfel, problematica este mai largă şi este analizată foarte bine într-un raport al Avocatului Poporului asupra violenţei domestice, un raport care vorbeşte de mai multe concluzii. Una dintre concluzii este faptul că Poliţia a intervenit în aceste cazuri de violenţă domestică, dar, dacă limităm activitatea sau reacţia societăţii strict la intervenţia Poliţiei, eficienţa scade", a explicat el.



Ministrul de Interne a pledat, în context, pentru o acţiune integrată: "Trebuie să există o acţiune integrată multidisciplinar şi multi-instituţională, începând de la Agenţia pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, care are prin lege stabilită atribuţia de instituţie care elaborează strategiile în domeniu, organizează prevenţia, coordonează şi monitorizează acest efort de prevenire a violenţei domestice în societate, până când se ajunge la o altă abordare, la un alt tip de reacţie, de cultură în societate, la prevenţie şi la combatere, monitorizarea acestui fenomen".



El a punctat că, în ultimii ani, cazuistica Poliţiei a devenit din ce în ce mai complexă privind violenţa domestică.



"Poliţia a intervenit din anul 2020 până astăzi la peste 132.000 de cazuri, adică au crescut aceste cazuri de la an la an, de la nivelul de aproximativ 43.000 în anul 2020, undeva la 132.000 în anul 2024. În primele cinci luni ale acestui an, Poliţia a intervenit la aproximativ 49.000 de cazuri, au fost emise şi ordine de protecţie. La majoritatea dintre ele - în jur de 80% - autorii au fost bărbaţi. În peste 60% din cazuri e vorba de situaţii de violenţă domestică între soţi, foşti, soţi, parteneri sau foşti parteneri. Deci, există foarte multe date statistice acumulate care vor permite şi Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de şanse între Femei şi Bărbaţi şi Direcţiilor generale de asistenţă socială şi de protecţie a copiilor şi a femeilor să-şi elaboreze actualizat, la zi, astfel de strategii de prevenţie", a transmis ministrul Predoiu.

AGERPRES