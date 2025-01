Nemira anunță publicarea noului roman al seriei bestseller „Jocurile foamei”, de Suzanne Collins

Nemira anunță cu entuziasm o nouă lansare-eveniment în prima parte a acestui an. Cititorii din România vor avea ocazia să citească în limba română, odată cu fanii din întreaga lume, noul roman din universul distopic „Jocurile foamei”. „Răsăritul în ziua extragerii”, cea de-a cincea carte a seriei create de Suzanne Collins, va fi publicată în imprintul Armada al editurii Nemira în format hardcover odată cu lansarea sa internațională, în 18 martie 2025. Traducerea este semnată de Ana-Veronica Mircea.

Fanii din România ai „Jocurilor foamei”, familiarizați cu lumea post-apocaliptică imaginată de Collins, dar și cititorii care nu au ajuns până acum în ținutul Panem (țară în care se desfășoară acțiunea cărților seriei), vor putea citi în avanpremieră un fragment din „Răsăritul în ziua extragerii”. Fragmentul va fi publicat în exclusivitate în România pe blogul editurii Nemira (blog.nemira.ro), miercuri, 15 ianuarie 2025, după ora 17.00. Totodată, cartea este disponibilă la precomandă pe website-ul Nemira.

„Răsăritul în ziua extragerii” se întoarce în Panem cu 24 de ani înainte de evenimentele din Jocurile Foamei, acțiunea cărții începând chiar în dimineața extragerii celui de-al cincizecilea Joc al Foamei, cunoscut și sub numele de Jubileul Pacificării (Second Quarter Quell). Despre acest volum și despre ce înseamnă reîntoarcerea la universul „Jocurilor foamei”, Suzanne Collins declara recent: Pentru „Răsăritul în ziua extragerii” m-am lăsat inspirată de ideea lui David Hume cu privire la „supunerea implicită” (implicit submission) și, după cum spunea el, de „ușurința cu care mulțimea este guvernată de câțiva”. Povestea a oferit, de asemenea, oportunitatea unei analize mai profunde în privința utilizării propagandei și a puterii celor care controlează narativul. Întrebarea „Ce este și ce nu este real?” mi se pare tot mai presantă în fiecare zi.

„Noul roman al lui Suzanne Collins explorează nu doar lupta pentru supraviețuire, ci și impactul devastator al pierderii și curajul de a înfrunta soarta potrivnică. O poveste intensă și emoționantă, care adaugă o filă memorabilă în istoria unei serii ce a fermecat generații de cititori. Totodată, este o carte-avertisment, o reflecție asupra propagandei, a tragediilor aduse de regimurile autoritare și a destinelor strivite sub povara dictaturii”, a declarat Marian Coman, coordonatorul imprintului Armada.

Cu peste 100 de milioane de exemplare în format tipărit sau digital vândute în întreaga lume, cele patru cărți din seria „Jocurile foamei” și-au găsit rapid locul lângă distopiile clasice, trasând noi granițe pentru literatura de gen și un district special în mințile a milioane de cititori. Ecranizările acestora s-au bucurat și continuă să se bucure de un real success la nivel internațional. Adaptarea cinematografică a cărții „Răsăritul în ziua extragerii” a fost anunțată deja de liderul global în divertisment Lionsgate pentru 20 noiembrie 2026.

SUZANNE COLLINS este autoarea trilogiei bestseller „Jocurile foamei”, care i-a adus aprecierea și faima la nivel internațional. Lansată în 2008, seria care include „Jocurile Foamei”, „Sfidarea” și „Revolta” (Editura Nemira, Armada, 2020) a rămas pe lista de bestselleruri a New York Times timp de peste șase ani, iar adaptările cinematografice au generat aproape 3 miliarde de dolari la nivel global. În 2016, Suzanne Collins a fost distinsă cu premiul Authors Guild for Distinguished Service to the Literary Community.

Armada poate fi considerat cel mai consistent imprint de SF, fantasy și thriller din România. Cu peste 200 de titluri publicate de la lansare, Armada îi are în portofoliu pe unii dintre cei mai populari autori ai genului: George R. R. Martin, autorul romanului „Urzeala tronurilor”, Stephen King, maestrul literaturii horror, Frank Herbert, creatorul universul „Dune”, Andrzej Sapkowski, creatorul seriei Witcher, care a stat la baza celui mai popular joc video din lume și mulți, mulți alții. Laureate ale celor mai importante premii ale genului, cu milioane de cititori în întreaga lume, romanele din portofoliul Armada sunt cărțile potrivite pentru cei care apreciază puterea imaginației și care caută mereu o continuare pentru întrebarea „ce ar fi dacă?”.

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din toată lumea, dar totodată încurajează generațiile noi și emergente de scriitori români.

În legătură permanentă cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #PlăcereaLecturii.

