Poveşti cu doamne şi despre doamne 

Antoinette și Gabrielle „Coco“ Chanel știu că destinul le rezervă o viață mai bună decât cea pe care au avut-o. Abandonate cu ani în urmă de familie, fetele au crescut sub îndrumarea strictă a călugărițelor pioase, care le-au pregătit să devină neveste de negustori sau de comercianți. Noaptea, colecția lor de cărți romantice și de articole decupate din reviste, ascunsă sub scândurile podelei, le ajută să viseze la un viitor mai luminos. Nu pot rămâne pentru totdeauna între zidurile mănăstirii, așa că, la vârsta potrivită, surorile Chanel pornesc la drum în viață, cu o hotărâre neclintită de a-și demonstra talentul și priceperea în fața societății care nu le-a acceptat niciodată. Urmându-și calea, ajung de la sărăcia lucie la cafenelele șic din Moulins, la impresionantele săli de spectacol din Vichy și, apoi, către un mic magazin de pălării de pe rue Cambon, din Paris, acolo unde cele două surori pun bazele unei afaceri înfloritoare, ce se va extinde în anii următori și în stațiunile de lux ale Franței. Dar când izbucnește Primul Război Mondial, viețile li se schimbă iremediabil, iar Antoinette și Gabrielle trebuie să-și ia inima-n dinți și să-și croiască propriul drum în lume, chiar dacă asta înseamnă să se despartă una de alta.

Cealaltă domnişoară Bridgerton

Independentă și aventuroasă, Poppy Bridgerton nu se va căsători decât cu cineva la fel de inteligent ca ea, care să îi împărtășească pasiunile. În vreme ce se află într-o vizită la o prietenă din Dorset, Poppy descoperă cu încântare comoara unor pirați, ascunsă într-o peșteră. Dar încântarea i se transformă în groază când doi dintre pirați o răpesc, o duc pe vasul lor, pregătit să plece, și o închid în cabina căpitanului...Cunoscut drept un pirat ticălos și nechibzuit, căpitanul Andrew James Rokesby transportă, de fapt, bunuri esențiale și documente pentru guvernul britanic. Pregătindu-se să pornească în călătoria pe mare spre o misiune importantă din Portugalia, el este uimit să dea peste o tânără în propria cabină. Sigur imaginația îi joacă feste. Dar nu, ea e cât se poate de reală – și cum datoria pe care o are el de îndeplinit îl împiedică să o elibereze până când își duce sarcina la bun sfârșit –, o va avea pe cap. Când Andrew află că ea este o Bridgerton, își dă seama că foarte probabil va fi nevoit să se însoare cu ea pentru a evita un scandal – deși Poppy nu are habar că el este fiul unui conte și vecinul din Kent al verișorilor ei din lumea bună. În largul mării, disputele lor verbale lasă treptat locul unei pasiuni înnebunitoare. Dar, când secretul lui Andrew iese la iveală, faptul că își mărturisește dragostea va reuși, oare, să o facă pe Poppy să îi ofere inima?

Întâlnire cu regina

Regina Elisabeta a II‑a și Marilyn Monroe: două personalități puternice, adulate și uneori controversate, însă aflate mereu în atenția publicului. Ideea că drumurile lor s‑ar putea intersecta ar fi părut oricui iluzorie, însă Marilyn și‑a dorit‑o cu ardoare și, atunci când Marilyn își dorea ceva, Marilyn obținea. Prilejul i s‑a ivit în vara anului 1956, când actrița și soțul ei, dramaturgul Arthur Miller, au petrecut patru luni în Londra pentru turnarea peliculei Prințul și dansatoarea, alături de o altă mare vedetă a filmului și teatrului, Laurence Olivier. Între solicitările platoului de filmare, curiozitatea uneori agresivă a presei și disputele acide cu Laurence Olivier, care inițial s‑a opus oricărei întâlniri între actriță și suverană, Marilyn a știut să-și urmărească visul cu stăruință. „Regina are o inimă caldă“, a declarat ea după cele câteva minute în care a vorbit cu Elisabeta a II‑a. Michelle Morgan este autoare de biografii, dar a scris și două romane. Pasionată de viața personalităților marcante, Marilyn Monroe și Madonna fiind două dintre acestea, colaborează cu diverse reviste și ziare, în special britanice, printre care: Sunday Express, The Lady, Writing Magazine, Social and Personal. Trăiește în Northamptonshire, Marea Britanie.

Colecţionara de parfumuri interzise

La prima vedere, tânăra Grace Monroe are o viață fericită, în rândul aristocrației din Londra anilor 1950. Totuși, nu își găsește locul în această lume. Într-o zi, primește o moștenire neașteptată de la misterioasa Eva d’Orsey, a cărei identitate trebuie să o descopere. Povestea ne-o arată pe enigmatica necunoscută la New York, Monte Carlo și Paris, dezvăluindu-ne o femeie extraordinară, muza unuia dintre cei mai talentați creatori de parfumuri. Imortalizată în arome de neuitat, existența Evei d’Orsey îi va schimba viața lui Grace. Tânăra trebuie să facă însă o alegere dificilă: să se transforme în femeia pe care o doresc cei din jur sau să rămână ea însăși.

