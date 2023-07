Românii citesc tot mai mult și în limba engleză

După o creștere spectaculoasă în ultimii doi ani, interesul pentru cărțile în limba engleză se menține crescut și în 2023, tendință amplificată în perioada vacanței de vară, când lectura devine o activitate preferată pentru mulți români. La nivelul anului 2022, vânzările de carte în limba engleză s-au dublat (+138%), fiind livrate cu peste 104% mai multe volume, similar cu aceeași perioadă a anului 2021.

În 2023, vânzarea de carte în limba engleză își menține trendul ascendent. În prima jumătate a anului a înregistrat o creștere de 24% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Dincolo de beletristică și literatura accesibilă, ușoară, relaxantă, care ne duce cu gândul la concediul de odihnă și vacanța de vară, de la an la an, observăm o creștere a interesului pentru cărți de business sau de dezvoltare personală, inclusiv în limba engleză. De fapt, înainte de concedii, creșterea pe segmentul cărților în limba engleză este considerabilă. Aceste cărți fac parte acum din bagajul de vacanță, iar interesul pentru cartea în limba străină, cu precădere engleză a crescut spectaculos în ultimii ani”, precizează Laura Țeposu, CEO Libris.

Potrivit reprezentanților librăriei, românii aleg o gamă diversă de genuri literare atunci când vine vorba de cărțile în limba engleză. De la romanele clasice ale literaturii engleze, până la cărți contemporane de ficțiune, non-ficțiune, literatură pentru copii și tineret sau cărți de business ori de dezvoltarea personală, cărțile în engleză sunt preferate, în general, de Millennials și generațiile următoare, Z și Alpha.

„Într-adevăr, cei mai tineri cititori, reprezentanții generației Z, cei care au acum 20-25 de ani, se orientează adesea către cărți în limba engleză. Este o generație multiculturală, sunt mereu atrași de nou și conectați cu trenduri literare și titluri care devin virale pe rețelele de socializare. Și, mai ales, sunt și cei mai nerăbdători să descopere noutățile, aleg cărți în engleză, chiar înainte de a fi disponibile traducerile”, adaugă Laura Țeposu.

Top 10 cele mai vândute cărți în engleză în 2022:

1.It Ends with Us- Colleen Hoover

2.The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry - David M. Taylor

3.Hideaway - Penelope Douglas

4.Punk 57 - Penelope Douglas

5.Kill Switch - Penelope Douglas

6.From Lukov with Love - Mariana Zapata

7.Talk English: The Secret to Speak English Like a Native in 6 Months for Busy People - Ken Xiao

8.No Longer Human-Osamu Dazai

9.Dictionary of Legal Terms: Definitions and Explanations for Non-Lawyers - Steven H. Gifis

10.Twisted Love - Special Edition - Ana Huang.

Top 10 cele mai vândute cărți în engleză în 2023:

1.Concise 48 Laws Of Power- Robert Greene

2.Instant Karma - Marissa Meyer

3.Silent Patient - Alex Michaelides

4.48 Laws of Power- Robert Greene

5.How Women Rise

6.Twelfth Night - William Shakespeare

7.Think and Grow Rich- Napolon Hill

8.If He Had Been with Me - Laura Nowlin

9.Toca Boca coloring book: Perfect christmas gift with +30 design and high quality paper for The Toca Life lovers great for toddlers, kids and ad - Sarah Leblanc

10. Smarter Medicine: How Artificial Intelligence Will Make You Healthier - Yousif A-rahim Md Phd.

