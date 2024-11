Volodimir Zelenski își acuză aliații că nu iau măsuri față de mobilizarea soldaților nord-coreeni în Rusia

"Acum vedem toate locurile în care Rusia adună aceşti soldaţi nord-coreeni pe teritoriul său, toate taberele lor. Am putea lovi preventiv, dacă am avea capacitatea de a lovi suficient de departe", a declarat Zelenski în discursul său zilnic, acuzându-şi aliaţii că "aşteaptă doar ca armata nord-coreeană să înceapă să-i lovească pe ucraineni" în loc să le furnizeze arme cu rază lungă de acţiune "de care are mare nevoie".



Noul pachet, care vine cu câteva zile înainte alegerilor prezidenţiale din SUA şi într-un moment în care Washingtonul acuză Coreea de Nord că a trimis soldaţi în Rusia pentru a lupta împotriva Kievului, cuprinde echipamente de apărare antiaeriană, muniţie pentru artilerie, vehicule blindate şi arme antitanc.