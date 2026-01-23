România pierde un mare critic literar: Scriitorul clujean s-a stins din viață

O carieră dedicată literaturii sud-est europene

Născut pe 1 ianuarie 1944, Mircea Muthu a absolvit Facultatea de Filologie a UBB în 1967 și a obținut doctoratul în 1976 cu o teză despre balcanismul literar românesc. A devenit profesor universitar în 2002, a fost decan al Facultății de Litere (1992–1996 și 2004–2008), prorector al UBB (1996–2002) și rector interimar (1998).

Contribuțiile sale majore au vizat comparatismul, plasând literatura română în orizontul sud-est european prin volume precum Balcanismul literar românesc (2002–2017) sau Europa de Sud-Est în memoria culturală românească (2011).

Distincții și moștenire academică

A debutat în „Tribuna” (1967) și a colaborat cu reviste precum „Echinox” și „Jurnalul literar”, conturând un profil intelectual riguros. A fost onorat cu Ordinul Național „Meritul” (Cavaler, 2000), Ordinul des Palmes Académiques (2001), Premiul USR pentru critică (2002) și Premiul „George Călinescu” (2016).

Printre lucrările esențiale se numără Orientări critice (1972), Alchimia mileniului (1989) și contribuții la dicționarul Dicționarul scriitorilor români (1995–2000). Activitatea sa poetică este ilustrată de volume ca Trepte: esențe, grafii, umbre, margini (2024), completând o operă vastă, ancorată în estetica transilvană (Estetica sau melcul și cochilia, 2021), notează dcnews.ro.