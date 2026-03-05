Europa riscă o nouă criză energetică. Prețul gazelor a urcat cu peste 50%

Prețul gazelor în Europa a ajuns la cel mai ridicat nivel din 2023, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat transporturile energetice și a afectat producția de gaz natural lichefiat. În doar câteva zile, prețurile au crescut cu aproximativ 53%.

Situația este agravată de blocajele din transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz și de atacurile asupra Qatarului, unul dintre cei mai mari exportatori de gaz natural lichefiat din lume. „Este o lovitură dublă. Europa abia ieșea dintr-o criză energetică industrială, iar acum apare următoarea”, a declarat Henning Gloystein, expert în energie la Eurasia Group, companie de analiză a riscurilor globale.

Semnele competiției tot mai puternice pentru gaz au apărut deja pe piața globală. Cumpărătorii asiatici depășesc licitațiile din Europa, determinând chiar și petrolierele care se îndreptau inițial spre Europa să se redirecționeze către Asia.

Miercuri, un petrolier încărcat cu gaz natural lichefiat din Nigeria, care avea ca destinație Franța, a fost redirecționat către Asia. Nava BW Brussels a făcut o întoarcere de 180 de grade în Oceanul Atlantic și s-a îndreptat spre Capul Bunei Speranțe, către piețele asiatice, potrivit companiei de analiză Kpler. Episodul arată clar că statele asiatice sunt dispuse să plătească mai mult pentru a atrage transporturile de GNL.

În același timp, Europa intră în această perioadă cu rezerve de gaze mult mai mici decât de obicei. Depozitele de gaze din Europa sunt umplute în proporție de sub 30%, față de o medie de aproximativ 45% pentru această perioadă a anului, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe, organizația care monitorizează stocurile de gaze din UE.

„Stocurile nu au fost niciodată atât de scăzute în această perioadă a anului”, au explicat pentru sursa citată specialiștii în domeniul politicilor energetice. „Reumplerea depozitelor pentru iarna următoare începe acum. Dacă trebuie făcută la aceste prețuri, ar fi o povară uriașă pentru Europa”.

Deși Uniunea Europeană și-a redus dependența de gazul rusesc după 2022 și a început să importe mai mult gaz din SUA și Norvegia, continentul rămâne vulnerabil la fluctuațiile pieței globale de gaz natural lichefiat, transportat cu nave.

Economiștii avertizează că prețurile mai mari la energie ar putea crește considerabil inflația și ar putea încetini creșterea economică, mai ales în țări precum Germania și Italia, care depind mai mult de importurile de gaz.

Philip Lane, economistul-șef al Băncii Centrale Europene, a atras atenția că un conflict prelungit în Orientul Mijlociu ar putea provoca „o creștere substanțială a inflației determinate de energie și o scădere bruscă a producției”.

Chiar și așa, prețul actual al gazelor – aproximativ 48,77 euro pe megawatt-oră – rămâne mult sub nivelul record de 340 euro/MWh atins în timpul crizei energetice din 2022.

Analiștii spun că guvernele europene ar putea fi nevoite să ia măsuri de urgență dacă prețurile continuă să crească. Printre opțiunile discutate se numără revenirea temporară la producția de energie pe bază de cărbune, amânarea unor măsuri climatice sau utilizarea mai intensă a energiei nucleare din Franța.

„Europa a fost întotdeauna flexibilă în perioadele de criză”, a declarat europarlamentarul german Peter Liese, care s-a arătat optimist că pot fi găsite soluții.

Pe termen lung însă, liderii europeni insistă că soluția este reducerea dependenței de combustibilii fosili și accelerarea investițiilor în energie curată. „Oriunde depinzi de combustibilii fosili, ești mereu vulnerabil la șocuri de preț. Aceasta este încă o dovadă că Europa trebuie să devină mai puțin dependentă de ei”, a spus europarlamentarul german.

