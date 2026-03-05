Călătorești cu trenul între Iași și Brașov? CFR anulează curse din 11 martie până în aprilie

Lucrările la infrastructura feroviară dintre stațiile Urechești și Căiuți, pe secția Adjud – Onești, impun anularea și restructurarea mai multor trenuri până pe 24 aprilie 2026.

Trenul IR 1541 Iași – Brașov este anulat în întreaga perioadă 11 martie – 24 aprilie 2026. În locul său va circula trenul IR 12541, doar pe relația Iași (plecare ora 06:40) – Bacău (sosire ora 08:47).

Trenul IR 1543 Brașov – Iași este anulat în două intervale: 11-16 martie și 23 martie – 24 aprilie 2026. Trenul IR 12545 Brașov – Iași este anulat în perioada 17-22 martie 2026.

În locul ambelor trenuri anulate spre Iași va circula IR 12543, pe relația Bacău (plecare ora 17:47) – Iași (sosire ora 19:49). Această soluție este valabilă din 11 martie până pe 24 aprilie 2026.

Modificările vor afecta și trenuri Regio din zonă. Acestea vor fi comunicate local, în stațiile de cale ferată.

Pasagerii cu bilete la trenurile afectate pot cere rambursarea contravalorii, integral sau pentru distanța neefectuată.

(sursa: Mediafax)