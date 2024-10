„SONNY BOY”, autobiografia semnată de Al Pacino, se lansează în luna octombrie la editura Nemira

„Sonny Boy” este o relatare emoționantă a unei vieți cu adevărat creative. Pentru publicul larg, Al Pacino a explodat pe scenă ca o supernovă. A obținut primul rol principal în 1971, în filmul „Panică în Needle Park” (The Panic in Needle Park), iar până în 1975 a jucat în patru filme — „Nașul” (The Godfather) și „Nașul: Partea a II-a”(The Godfather Part II), „Serpico” și „După-amiază de câine” (Dog Day Afternoon) — nu doar succese imediate, ci repere ale istoriei cinematografiei. Rolurile sale au devenit legendare și i-au schimbat viața pentru totdeauna. Niciun alt actor nu mai avusese un impact cultural atât de mare de la Marlon Brando și James Dean, în anii ‘50.

Însă Pacino avea deja peste 30 de ani și trăise mai multe vieți. A fost un promotor al teatrului avangardist din New York și a dus o existență boemă, lucrând diverse slujbe pentru a-și susține pasiunea. Crescut de o mamă iubitoare, dar cu probleme psihice, și de bunicii săi, după ce tatăl său i-a părăsit când era mic, actorul s-a maturizat pe străzile din South Bronx alături de grupul său de prieteni neconvenționali, ale căror spirite l-au însoțit mereu. După ce un profesor i-a recunoscut talentul pentru actorie și l-a împins spre faimoasa Școală de Arte Performative din New York, destinul său s-a schimbat pentru totdeauna. În vremuri bune și rele, în sărăcie și bogăție, prin durere și bucurie, actoria a fost salvarea sa, iar comunitatea de actori, tribul său.

„Sonny Boy” este autobiografia unui om care nu se mai teme și care nu mai are nimic de ascuns. Toate marile roluri, colaborările esențiale și relațiile importante primesc în acest volum atenția cuvenită, la fel cum se întâmplă și cu relația complicată dintre creativitate și presiunile comerciale ale industriei. Firul care leagă povestea este, însă, iubirea și scopul artei. Dragostea te poate trăda, ambițiile pot fi înfrânte — aceleași lumini care strălucesc puternic pot și să pălească. Dar Al Pacino a avut norocul să se îndrăgostească profund de această meserie chiar înainte de a înțelege care sunt recompensele sale și nu s-a îndepărtat niciodată de acea iubire.

Al Pacino a declarat: „Am scris Sonny Boy pentru a exprima ceea ce am văzut și trăit de-a lungul vieții mele. A fost o experiență profund personală și revelatoare să reflectez asupra acestei călătorii și asupra a tot ce mi-a oferit actoria, mai ales asupra ușilor pe care mi le-a deschis. Întreaga mea viață a fost ca un salt puternic spre lună, iar până acum am fost un tip destul de norocos.”

Despre Al Pacino

Actorul și regizorul Al Pacino este o figură unică în lumea teatrului și cinematografiei americane. A crescut în South Bronx, New York, a urmat cursurile Școlii de Arte Performative și a studiat actoria la Herbert Berghof Studio cu Charles Laughton și la Actors Studio, avându-l ca mentor pe Lee Strasberg.

A fost nominalizat de nouă ori la Premiul Oscar, pentru filme precum The Godfather, Dog Day Afternoon, Serpico, The Godfather Part II și The Irishman, câștigând Oscarul pentru Cel Mai Bun Actor în 1992 pentru Scent of a Woman. De asemenea, a fost nominalizat de 19 ori la Globurile de Aur, câștigând patru, și a fost nominalizat de trei ori la premiile Tony, câștigând două dintre ele.

Pacino a fost distins cu o serie de distincții precum Kennedy Center Honor, American Film Institute Life Achievement Award, National Merit of Arts oferit de președintele Obama și Premiul Cecil B. DeMille al Globurilor de Aur pentru întreaga carieră în cinematografie.

Sonny Boy va fi disponibil în România în format hardcover din 17 octombrie 2024.