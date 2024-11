Inginerie financiară spectaculoasă: Banii de campanie ai AUR, încasați de doi cetățeni moldoveni care au domiciliul în sediul partidului

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat un document din care rezultă că mai multe companii au remis formațiunii politice în cauză, între octombrie și noiembrie 2024, facturi pentru prestarea de servicii online sau de servicii de tipărire a unor broșuri și materiale de propagandă electorală. Facturile au fost plătite din fondul de campanie, alimentat cu bani proveniți din finanțări private. Firmele care au remis aceste facturi sunt deținute de membri AUR sau de parteneri de afaceri ai liderului George Simion ori de persoane care au colaborat cu acesta în cadrul Platformei Unioniste Acțiunea 2012. După alegeri, AEP va returna partidelor politice banii cheltuiți în campania electorală, astfel încât AUR are ocazia să realizeze un profit financiar de 100%.

Autoritatea Electorală Permanentă a definitivat și publicat situația contribuțiilor electorale și a cheltuielilor electorale angajate de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru președintele României din anul 2024, în document fiind prezentat un tabel explicativ în acest sens. La pozițiile 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 și 79 din acest tabel oficial, este descrisă situația contribuțiilor electorale și a cheltuielilor electorale ale Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la aceste alegeri prezidențiale, unde candidatul formațiunii, George Simion, este cotat cu șanse să intre în turul al doilea.

Conform acestor date oficiale, din finanțare privată, la data de 28 octombrie 2024, AUR a achitat către SC DGI Multimedia Designs SRL factura având numărul 1508, în sumă de 285.600 de lei, reprezentând plata unor afișe electorale. De asemenea, la data de 31 octombrie 2024, AUR a mai achitat către aceeași firmă, în baza facturii nr. 1509, suma de 208.250 de lei, reprezentând contravaloarea unor broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală.

Mai departe, compania OMF Accounting Services SRL a eliberat către Partidul AUR, la data de 29 octombrie 2024, factura nr. 45, în sumă de 178.500 de lei, pentru plata serviciilor mandatarului financiar. De asemenea, SC Follow Digital Solutions SRL a emis către aceeași formațiune politică, la data de 29 octombrie 2024, factura 160, în sumă de 541.450 de lei, pentru plata prestării de servicii online. Pentru același tip de servicii, SC Portofolio Fusion SRL a emis, la data de 6 noiembrie 2024, factura nr. 106, în sumă de 150.000 de lei.

Nu în ultimul rând, AUR a primit, în data de 30 octombrie 2024, din partea companiei SC Timpul Info Magazin SRL, factura numărul 77, în valoare de 200.000 de lei, pentru plata unor servicii online. Aceeași firmă a mai eliberat formațiunii politice conduse de George Simion și factura numărul 79 din data de 3 noiembrie 2024, în valoare de 130.000 de lei, reprezentând, de asemenea, plata unor servicii prestate online.

Timpul Info Magazin, două facturi

Cea mai interesantă relație de afaceri la vreme de campanie prezidențială este cea pe care AUR o derulează cu SC Timpul Info Magazin SRL. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, la data de 21 decembrie 2020, compania avea sediul social în Voluntari, Bulevardul Pipera, și se ocupa cu activități de producție cinematografică, video și programe de televiziune. Capitalul social, în sumă de 100 de lei, era deținut de fondatorul Silviu Tănase, un cetățean domiciliat în Tunari, județul Ilfov, la o adresă unde se regăsește sediul AUR.

La data de 18 decembrie 2022, Silviu Tănase decide să o coopteze în cadrul firmei pe Lilia Moraru, domiciliată, de asemenea, în imobilul unde se regăsește sediul AUR. Cu acest prilej, se decide și mutarea sediului social al companiei la o altă locație, în Tunari, Strada Mierlei. Cu același prilej, se extinde domeniul de activitate cu activități post-producție cinematografică, video și programe de televiziune, dar și cu activități fotografice și ale agențiilor de publicitate.

La aceeași dată, Silviu Tănase decide să cesioneze toate părțile sociale către noul acționar, Lilia Moraru, și să se retragă din structura acționariatului. Lilia Moraru devine și noul administrator al companiei.

A preluat firma de la Simion, după alegerile parlamentare din 2020

Cine sunt aceste două personaje care au deținut sau dețin încă firma care încasează bani de la AUR în campania prezidențială a lui George Simion din 2024, în baza unor facturi care totalizează, doar potrivit AEP, 330.000 de lei (67.346,93 euro), pentru prestarea de servicii online?

Silviu Tănase este un cetățean român, născut în republica Moldova, iar numele Timpul Info-Magazin SRL aparține și unei companii de la Chișinău care deține sau care a deținut o publicație periodică în Republica Moldova. În data de 6 iulie 2020, George Simion deținea toate părțile sociale ale unei alte companii, pe nume SC Great Mods 69 Design SRL, cu sediul în Sectorul 3 al Capitalei. Prin Decizia nr. 1/2020 a asociatului unic, George Simion a decis să majoreze capitalul social al firmei cu 200 de lei, aport din partea noului asociat Silviu Tănase, cetățean moldovean, născut în 29 septembrie 1985, în Chișinău, Republica Moldova.

Firma SC Great Mods 69 Design SRL a fost înființată în 15 iunie 2009, avându-l ca asociat unic pe George Simion, care îndeplinea și funcția de administrator. Compania se ocupa, la momentul fondării, cu activități de servicii în tehnologia informației. Apoi, la data de 2 mai 2011, Simion a decis să înființeze un punct de lucru al societății în Calea Moșilor nr. 84, din Sectorul 3, iar, la data de 6 iulie 2020, liderul AUR îi cedează o parte din firmă lui Silviu Tănase, schimbând, totodată, obiectul de activitate al societății în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

La data de 5 octombrie 2020, George Simion a decis să-i cedeze lui Silviu Tănase în totalitate firma și să se retragă din structura acționariatului. Asta se întâmpla după ce liderul AUR fusese ales deputat în Parlamentul României.

A încasat în două zile cât toată cifra de afaceri pe anul 2023

La data de 18 decembrie 2023, noul patron al firmei lui Simion, Silviu Tănase, majorează la rândul său capitalul social, cooptând-o în societatea SC Great Mods 69 Design SRL pe Lilia Moraru, patroana de astăzi a SC Timpul Info Magazin SRL, firma care încasează contracte de la AUR la vreme de campanie prezidențială.

Despre Great Mods 69 Design SRL, George Simion a făcut vorbire în câteva interviuri acordate în vara acestui an, când liderul AUR a admis că a făcut evaziune fiscală. „Aveam o afacere care îmi aducea între 5.000 și 7.000 de euro, ca antreprenor, dar n-aș putea să vă spun cât am declarat și cât n-am declarat (la Fisc – n.red.). (…) Societatea comercială pe care am avut-o, în care am deschis un magazin pe Calea Moșilor, a vândut haine de brand din Marea Britanie și din Germania, am făcut transporturi, am făcut producție în România, am câștigat bani”, preciza Simion.

Conform bilanțului contabil publicat, SC Great Mods 94 Design SRL a avut, în 2023, o cifră de afaceri de 458.000 de lei, a avut venituri de 458.070 de lei, a cheltuit 132.565 lei și a realizat un profit net de 321.145 de lei.

SC Timpul Info Magazin SRL, care derulează afaceri cu AUR și care este deținută de urmașii lui George Simion în firma fondată de candidatul la prezidențiale al formațiunii suveraniste, a avut, anul trecut, o cifră de afaceri de 336.726 de lei, venituri de 337.233 lei, a cheltuit 36.161 de lei și a generat un profit net de 253.865 de lei. Se poate observa că cifra de afaceri pe anul trecut a fost aproape egală cu sumele încasate doar în această toamnă de la AUR.

Așa cum arătam mai sus, AEP dezvăluie că o altă companie, pe nume SC Times Dgital Media SRL, a prestat pentru AUR, în campania electorală a lui George Simion, servicii online în sumă de 178.000 de lei. Această firmă a fost înființată în data de 15 mai 2024, are sediul în Tunari, la aceeași adresă cu SC Timpul Info Magazine SRL, și este deținută și administrată de același fost partener de afaceri al lui George Simion, Silviu Tănase.

Mai trebuie, de asemenea, precizat faptul că, la adresa la care Silviu Tănase și Lilia Moraru domiciliază, conform actelor de identitate, unde se află și sediul AUR, își mai au sediile sociale trei companii aparținând fondatorului AUR, Marius Lulea. Este vorba despre SC Unirea Construct Instal SRL, despre Olcris Structuri SRL și despre SC Unirea 1918 Media SRL.

Alte contracte, aceeași relație politico-financiară de partid

Nu mai puțin interesante sunt și celelalte companii care au emis facturi către AUR, în această campanie electorală prezidențială, așa cum rezultă din documentele centralizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Compania SC DGI Multimedia Design SRL, care a remis facturi de 493.850 de lei, apare în informațiile de presă ca fiind firma pentru care Marius Herghelegiu, consilierul copreședintelui AUR Claudiu Târziu, a solicitat Consiliului Național al Audiovizualului o licență pentru un post de televiziune de știri. Această firmă își propusese să transforme site-ul 60m.ro în post de televiziune.

SC DGI Multimedia Design SRL a fost înființată, potrivit Registrului Comerțului, la data de 7 noiembrie 2019, are sediul în județul Iași, se ocupă cu activități de realizare a softului la comandă și cu servicii în tehnologia informației, iar asociatul unic și administratorul este Dorina Benchea-Grecu. Aceasta a făcut parte din Acțiunea 2012, platforma lui George Simion. În 2020, patroana firmei a coordonat organizația AUR Teleorman.

De asemenea, compania SC Follow Digital Solutions SRL, care a prestat, la rândul ei, servicii plătite în campania prezidențială a AUR din 2024, a fost înființată la data de 18 ianuarie 2021, cu sediul în Tunari, Șoseaua Pipera, locația inițială a SC Timpul Info Magazin SRL. Societatea se ocupă cu activități ale agențiilor de publicitate și are drept asociați pe Iulia Rodica Modiga, care este și administrator, și pe Nicolae Capcelea. Acesta din urmă domiciliază în Republica Moldova, localitatea Florești. Este membru AUR, iar fosta senatoare a formațiunii, Rodica Boancă, l-a acuzat că i-a spart contul de Facebook.

În ceea ce o privește pe Iulia Rodica Modiga, aceasta a fost redactor șef a InfoPrut și vicepreședinte al Platformei Unioniste Acțiunea 2012.

