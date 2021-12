Sugestii pentru Moș Crăciun: cele mai frumoase cărți pentru copii de la Pandora M

Moș Crăciun, atât de așteptat an de an de copii, are nevoie de inspirație și ajutor, așa că am pregătit o listă generoasă de cărți publicate recent de Editura Pandora M, parte a Grupului Editorial Trei, în colecția PanDA. Aceste povești frumoase vor fi cadourile perfecte de pus sub brad și pe care cei mici le vor descoperi cu încântare în prima zi de Crăciun.

Doar 5 somnici pân’ la Crăciun de Jimmy Fallon - o carte plină de spiritul Crăciunului, scrisă de gazda emisiunii The Tonight Show de la NBC și autorul de bestseleruri New York Times. Toți cei care au crescut sărbătorind Crăciunul își amintesc de emoția care înconjoară această zi magică. Cu ajutorul acestei cărți putem face ca ultima săptămână până la Crăciun să fie mai distractivă, numărând câte nopți mai sunt până la sosirea lui Moșului și a renilor săi. Doar 5 somnici pân’ la Crăciun însoțită de ilustrațiile absolut încântătoare ale lui Rich Deas și de umorul lui Jimmy Fallon, pregătește cititorii pentru cea mai interesantă săptămână a anului.

Meșterește acasă cu Findus, cea mai nouă carte publicată în cadrul seriei bestseller Pettson și Findus, este o captivantă cărticică de activități potrivite pentru fiecare sezon, cu splendidele ilustrații ale inegalabilului Sven Nordqvist. Autorul, prin vocea simpaticului Findus, dedică această carte tuturor mamelor, taților, doamnelor sau domnilor de la grădiniță, domnișoarelor profesoare, învățătoarelor, bunicilor, mătușilor, unchilor, cercetașilor-șefi și tuturor celor care cunosc fetițe sau băieței care, la fel ca Findus, sunt extrem de curioși. Cartea a fost scrisă, bineînțeles, și pentru toți copiii curioși.

Minunat ilustrată, seria Pettson și Findus a înregistrat vânzări de peste 6 milioane de exemplare și s-a tradus în 44 de limbi. În Suedia și peste tot în lume, această serie este un adevărat fenomen. Oricine a auzit de bătrânul fermier Pettson și de tovarășul său, motanul Findus cel vorbareț.

Vacanța de Crăciun a Moșului de Mauri Kunnas este o poveste veselă cu ilustrații fantastice din care veți afla ce se întâmplă în vacanța lui Moș Crăciun și cum se distrează gașca lui. Pe scurt este vorba despre prăjituri delicioase, jocuri de toate felurile, precum și de tradiții venite din întreaga lume – totul pentru ca Moș Crăciun și spiridușii lui să fie veseli cât cuprinde în zilele de sărbătoare. Vacanța de Crăciun a Moșului vine cu multe activități haioase, dar cel mai important este că toți se bucură de fiecare moment petrecut împreună!

Pettson și Findus. Calendarul familiei cu minunatele ilustrații ale lui Sven Nordqvist și idei de a celebra nu doar sărbătorile tradiționale românești ci și zile haioase precum: Ziua Înghețatei, Ziua Fericirii, Ziua Familiei sau pe cea a Uitucilor, Ziua Clătitelor sau a Îmbrățișării și multe altele este surpriza editurii Pandora M pentru toți cei care îndrăgesc seria Pettson și Findus.

Luna vrea să zboare de Andreea Lițescu și ilustrată de Adriana Roșculeț este povestea unei fetițe năzdravane care are curajul să-și urmeze visul într-o lume plină de prejudecăți. Încă de mică, Luna a fost diferită de restul copiilor, dar alături de părinții săi a învățat să se iubească așa cum este ea: visătoare, dornică de aventură și plină de viață. Autoarea își dorește ca prin această carte să schimbe mentalități, să reamintească părinților cât de important este să credem în cei mici pentru că deși au corp atât de mic au o minte absolut fascinantă.

Ziua în care Adam a devenit băiat bun de Bogdan Coșa este un basm contemporan care va rămâne mult timp în inimile copiilor. Cartea, ilustrată cu măiestrie de Ionuț Robert Olaru, este o combinație foarte reușită de poveste amuzantă și mesaj educativ.

Bogdan Coșa ne mărturisea că a scris povestea lui Adam Banană în primul rând pentru a le spune copiilor că niciodată nu rămân singuri cu adevărat, nici când părinții pleacă la serviciu, nici când nu au Internet sau tabletă, pentru că în fiecare dintre ei există o voce interioară cu care pot sta de vorbă – un prieten care nu trebuie să plece acasă și care nu o să-i trădeze niciodată. E drept, autorul are și un mesaj ascuns pentru părinți pe care speră ca aceștia să-l descifreze și mai ales să-l pună în aplicare.

Miko, vulpița friguroasă – este o nouă poveste minunată semnată de Andreea Iatagan – una dintre cele mai bine vândute autoare de cărți pentru copii de la Editura Pandora M – și ilustrată atât de frumos de Diana Tivu. Miko, vulpița friguroasă îi învață pe copii să aibă încredere în ei și în ideile lor, oricât de năstrușnice ar fi. Miko s-a născut în cea mai geroasă zi din an, când până și ghețarii se îmbrățișau ca să se mai încălzească. De atunci, micuței vulpi polare îi este frig întruna și, ca să nu mai tremure, caută ajutor la celelalte animale: la morsa mâncăcioasă, la iepurele-pantofi-de-zăpadă, la bufnița albă și la renul cu gâtul bine îmblănit. Dar nimic nu funcționează, iar Miko se trezește în cele mai caraghioase situații din care tot încearcă să găsească o soluție salvatoare.

Fletcher și Crăciunul fulgilor de zăpadă de Julia Rawlinson, o poveste minunată, cu ilustrații pastelate, în care cei mici se pot alătura lui Fletcher și prietenilor săi în încercarea de a avea un Crăciun perfect.

Mamma Mu se dă cu sania scrisă de Jujja & Tomas Wieslande și ilustrată de îndrăgitul Sven Nordqvist, este o nouă poveste din seria de cărți Mamma Mu pline de imaginație, aventură, umor, fantezie, iubire și prietenie. Mamma Mu este o văcuță curioasă care vrea să vadă lumea, să încerce tot felul de lucruri noi și să învețe tot ce învață copiii. Cioară, prietenul lui Mamma Mu, a văzut deja totul, le știe pe toate, este serios, vrea să facă numai ce se cuvine și, cel mai important, nu vrea să se facă de râs.

Nu ratați nici celelalte noutăți Pandora M publicate în colecția PanDA cum ar fi Puşculiţa de vânătoare. Carte de educație financiară pentru copii și părinți de Iulian Tănase cu ilustrații de Andreea Molocea, Căpitanul Toby de Satoshi Kitamura, Kitty nu e o pisică. Ursulețul cu bucluc de Jess Black, Onno & Ontje. Prieteni la cataramă de Thomas Springer și Cartea care nu voia să fie citită de David Sundin.